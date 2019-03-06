"Арсенал" вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, одолев "Оренбург"

"Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России. В составе тульского клуба отличился Гия Григалава, ответный мяч с пенальти провел Денис Попович.

В первой игре туляки победили 4:2 и по сумме двух встреч вышли в полуфинал. Это лучший результат в истории клуба - ранее они трижды доходили до четвертьфинала (в 1999, 2001 и 2015 году).

В 1/2 финала "Арсенал" встретится с победителем противостояния "Спартак" - "Урал". Первая игра в Москве завершилась со счетом 1:1, ответный матч пройдет в Екатеринбурге 7 марта.

В другом полуфинале "Ростов" сыграет с победителем противостояния "Рубин" - "Локомотив". В первой игре "Локо" победил 1:0, ответная закончится в ближайшие минуты, в ней счет также 1:0 в пользу железнодорожников.

Олимп-Кубок России

1/4 финала

Ответный матч

"Арсенал" (Тула) - "Оренбург" - 1:1 (0:0)

Голы: Григалава, 54 (1:0). Попович, 86 - с пенальти (1:1).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 77), Кангва (Лесовой, 72).

"Оренбург": Фролов, Ойеволе, Малых, Терехов, Маляров (Чиркин, 74), С.Козлов, Бегич, Попович (Кулишев, 87), Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 53), Деспотович.

Предупреждения: Комбаров, 39. Бегич, 51. Маляров, 70.

Судьи: Еськов. Еремин, Мосякин (все - Москва).

6 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".