"Арсенал" подтвердил, что ответный четвертьфинальный матч Кубка с "Оренбургом" пройдет в Химках

Пресс-служба "Арсенала" подтвердила, что ответный четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России с "Оренбург" пройдет в Химках 6 марта. "СЭ" накануне сообщал, что игра пройдет именно в подмосковном городе.

Решением комиссии РФС по допуску футбольных полей газон Центрального стадиона тульского клуба не допущен к матчу.

Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" – "Оренбург" состоится в среду, 6 марта. Начало в 19.00. Возврат билетов, приобретенных на матч 18 тура РПЛ "Арсенал" – ЦСКА и матч 1/4 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" – "Оренбург", осуществляется в кассах Центрального стадиона с 14 до 19 часов до 15 марта включительно:

– купленные в кассе за наличный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета;

– купленные за безналичный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета + заполненного заявления;

– купленные в онлайн – возврат денежных средств автоматически в течение недели.

ПФК "Арсенал" приносит извинения болельщикам за неудобства, связанные с возвратом билетов, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ответный матч четвертьфинала Кубка "Арсенал" – "Оренбург" назначен на среду, 6 марта. В первой игре в ноябре 2018-го туляки победили в гостях со счетом 4:2.

Ответный четвертьфинал Кубка "Арсенал" – "Оренбург" состоится в Химках