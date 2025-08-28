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Талалаев: «Неприятно, что по-разному трактуются правила»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2_ в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошие 50 минут футбола, я удовлетворен. Те вопросы, которые мы ставили, мы получили ответы. Болельщики увидели, почему кто-то получает игровую практику, а кто-то — нет. Если непонятно, я могу потом расшифровать. Когда выходят основные футболисты ЦСКА, то наш второй состав, наверное, все-таки и не должен быть сильнее их по определению.

Неприятно, что по-разному трактуются правила. Кто-то, если мне из вас объяснит, за что был пенальти первый назначен: рука в опорном положении, с метра бьет человек в нее.

В принципе, игра дала больше ответов, чем вопросов. Еще раз жалко, что когда рекордное количество зрителей на матче, результат не приходит. Надо было забивать свои моменты в первом тайме. Я считаю, в первом тайме, 3-1 по моментам, были ближе к тому, чтобы выйти вперед», — приводит официальный сайт клуба Талалаева.

Источник: Официальный сайт
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Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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