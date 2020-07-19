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Александр Трошечкин: «Повторили лучшее достижение клуба, но останавливаться на этом не хотим»

18:38
Александр Трошечкин. Фото ФК «Химки».
Александр Трошечкин. Фото ФК «Химки».
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Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал победу в 1/2 финала Олимп Кубка России над «Уралом» (3:1).

— Эмоций нет. Мы все оставили на поле — и, можно сказать, сами от себя в приятном шоке! — цитирует игрока сайт «Химок». — Мы слишком долго шли к этой игре, и здорово, что добились такой красивой победы!

Очень рад, что забил! Первый свой момент я не использовал, но во втором Саша Смирнов сделал удобную скидку, и мне оставалось только попасть. Мы чувствовали поддержку не только из Химок, но и здесь — на Урале! Спасибо нашим болельщикам, которые смогли добраться до Екатеринбурга и гнали команду вперед весь матч!

Сергей Николаевич в перерыве сказал правильные слова, чтобы мы не обращали внимания на счет и не расслаблялись. Было важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Приятно, что мы повторили лучшее достижение клуба 15 лет назад, но останавливаться на этом не хотим. Очень хочется его улучшить! Мне было 9 лет, когда «Химки» в первый раз вышли в финал Кубка, и большинство парней из нашей команды были в этом же возрасте. У нас молодая, но амбициозная команда — как и тогда.

Урал — Химки

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2019-2020/iyul/aleksandr-troshechkin-emotsiy-net-my-vse-ostavili-na-pole/

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