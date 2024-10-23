«Рубин» обыграл «Акрон» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

«Рубин» на выезде победил «Акрон» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча проходила в Самаре на «Солидарность Арене».

Единственный гол в игре забил Дардан Шабанхаджай, который отличился на 8-й минуте.

«Рубин» набрал 9 очков и со второго места в группе D вышел в плей-офф Пути РПЛ. В 1/4 финала казанцы сыграют с ЦСКА. «Акрон» с 8 баллами стал третьим в своем квартете. Команда из Тольятти продолжит выступление в пути регионов.