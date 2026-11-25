«Ахмат» — «Краснодар»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Краснодар» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

25 ноября, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Краснодар» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 17.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

После пяти туров «Краснодар» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы B. «Ахмат» с 5 очками занимает четвертое место. В предыдущем туре краснодарцы дома победили московское «Динамо» (2:1).