«Ахмат» — «Краснодар»: прямая трансляция матча Кубка России

«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 25 ноября. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

25 ноября, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Ахмат» — «Краснодар» можно в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», трансляция начнется в 17.45 мск. Онлайн игра будет доступна на сайте matchtv.ru.

«Ахмат» после пяти матчей набрал 5 очков и занимает четвертое место в группе B, отставая на одно очко от «Факела».

«Краснодар» с 10 очками лидирует в группе и гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ. В 5-м туре команда Мурада Мусаева дома обыграла московское «Динамо» (2:1).