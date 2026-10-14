«Ахмат» — «Динамо»: Ромао получил травму и был заменен на 43-й минуте
Полузащитник «Ахмата» Жулио Ромао был заменен на 43-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».
28-летний бразилец не смог продолжить игру и потребовал медицинскую помощь. Вместо Ромао на поле вышел его соотечественник, 31-летний Исмаэль Силва.
Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.
Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Динамо» Москва можно в матч-центре «СЭ».
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