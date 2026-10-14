«Ахмат» — «Динамо»: Кутицкий получил травму и был заменен на 5-й минуте
Защитник «Динамо» Александр Кутицкий был заменен на 5-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата».
24-летний россиянин присел на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра, а затем покинул поле в сопровождении врачей. На замену Кутицкому вышел уругваец Николас Маричаль.
Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.
Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Динамо» Москва можно в матч-центре «СЭ».
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