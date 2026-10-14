«Ахмат» — «Динамо»: Кутицкий получил травму и был заменен на 5-й минуте

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий был заменен на 5-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата».

24-летний россиянин присел на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра, а затем покинул поле в сопровождении врачей. На замену Кутицкому вышел уругваец Николас Маричаль.

Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Динамо» Москва можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

14 октября, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)

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