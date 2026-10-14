«Ахмат» и московское «Динамо» назвали составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и московского «Динамо» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоится 14 октября на «Ахмат-Аренк» в Грозном и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Мицаев, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидибе, Садулаев, Щетинин, Ромао, Келиано, Максути, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Кенжебек, Кистенев, Ндонг, Гаджиев, Эльбердов, Исмаэл, Сидоров, Конате, Ал. Касаджиков, Касинтура.

«Динамо» Москва: Лещук, Фернандес, Кутицкий, Рубенс, Зайдензаль, Маринкин, Окишор, Миранчук, Казимир, Гутьеррес, Сергеев.

Запасные: Лунев, Расулов, Маричаль, Давид Рикардо, Фомин, Гладышев, Глебов, Бителло, Артур Гомес, Тюкавин.

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Динамо» Москва можно в матч-центре «СЭ».

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