СМИ: "Краснодар" предложил 9 миллионов евро за хавбека "Морейренсе" Чикинью

"Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника "Морейренсе" Чикинью. Как утверждает A Bola, "быки" предложили 9 миллионов евро за 23-летнего португальца.

50 проентов прав на Чикинью принадлежат "Бенфике". Этот клуб сегодня должен принять решение относительно обратной покупки хавбека. Сообщается, что последнее слово останется за самим игроком.

В текущем сезоне Чикинью провел 27 матчей за "Морейренсе" в чемпионате Португалии, в которых забил 7 голов.

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