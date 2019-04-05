15:52 | Футбол — РПЛ — Спартак - ЦСКА

СМИ: "Краснодар" предложил 9 миллионов евро за хавбека "Морейренсе" Чикинью

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"Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника "Морейренсе" Чикинью. Как утверждает A Bola, "быки" предложили 9 миллионов евро за 23-летнего португальца. 

50 проентов прав на Чикинью принадлежат "Бенфике". Этот клуб сегодня должен принять решение относительно обратной покупки хавбека. Сообщается, что последнее слово останется за самим игроком. 

В текущем  сезоне Чикинью провел 27 матчей за "Морейренсе" в чемпионате Португалии, в которых забил 7 голов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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