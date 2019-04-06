Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов: "Руководство "Спартака" может ответить фанатам только результатом"

Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов считает, что примирить болельщиков и руководство "Спартака" сможет успешное выступление в чемпионате России. После 21 тура красно-белые занимают пятое место в таблице РПЛ, сегодня они встретятся с ЦСКА.

- Если посмотреть на историю взаимоотношений владельцев "Спартака" с фанатскими группировками, то это всегда был котел эмоций с обидами и взаимными претензиями, - цитирует ТАСС Задорнова. - Такая ситуация возникает не первый раз. Рискну сказать, что она была не очень здоровой во время последних нескольких месяцев работы Карреры и в период смены тренера.

И руководство на это может ответить только одним - местом клуба по итогам чемпионата. Когда есть игра и результат, все внутренние вопросы отодвигаются на второй план. Когда этого нет, начинают обсуждать все эти вещи.

Банк "Открытие" стал спонсором "Спартака" в 2013 году. Именем банка назван домашний стадион красно-белых в Тушино.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр