Евгений Кафельников: "У "Спартака" остались шансы только на Лигу чемпионов двора"

Уважаемый критик "Спартака", олимпийский чемпион Сиднея-2000 – о поражении красно-белых в дерби.

"Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге при Олеге Кононове. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

– Что случилось со "Спартаком" после первого тайма?

– Вы сами не видели? 2:0.

– Почему игра красно-белых настолько ухудшилась во втором тайме?

– Не знаю. У меня нет ответа.

– Согласитесь, что красно-белые в первом тайме неплохо играли?

– Во что они играли неплохо? В лапту? То, что сегодня увидел, футболом назвать не могу. Я не знаю в чем причина такой игры. Что вы мне такие вопросы задаете? Надо у них спросить, почему так произошло. Могу только сказать свои ощущения, как болельщика. Они сегодня мыло в бане гоняли. Эта была пародия на футбол.

– Почему Зе Луиш стопроцентные моменты не реализует?

– Откуда я знаю, почему. Вы у него спросите. Может быть гравитация, магнитные бури (смеется).

– Вам Глушаков понравился? Он был хорош в первом тайме.

– Он неплохо мыло в бане гонял (смеется).

– Тучи над Кононовым сгущаются?

– Не знаю. Сгущаются или расплываются.

– У "Спартака" остались шансы на чемпионство?

– Однозначно потеряны шансы на золотые медали.

– А на Лигу чемпионов?

– Вы имеете в виду Лигу чемпионов двора? За нее могут и побороться. А за европейскую Лигу чемпионов, не думаю.

– Что сейчас может помочь "Спартаку"?

– Полная перестановка всего, что происходит внутри клуба. Начиная с тренера, заканчивая людьми еще выше. (Арман Мкртчян)

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