Евгений Кафельников: "У "Спартака" остались шансы только на Лигу чемпионов двора"

Уважаемый критик "Спартака", олимпийский чемпион Сиднея-2000 – о поражении красно-белых в дерби.
"Спартак" потерпел первое поражение в премьер-лиге при Олеге Кононове. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
– Что случилось со "Спартаком" после первого тайма?
– Вы сами не видели? 2:0.
– Почему игра красно-белых настолько ухудшилась во втором тайме?
– Не знаю. У меня нет ответа.
– Согласитесь, что красно-белые в первом тайме неплохо играли?
– Во что они играли неплохо? В лапту? То, что сегодня увидел, футболом назвать не могу. Я не знаю в чем причина такой игры. Что вы мне такие вопросы задаете? Надо у них спросить, почему так произошло. Могу только сказать свои ощущения, как болельщика. Они сегодня мыло в бане гоняли. Эта была пародия на футбол.
– Почему Зе Луиш стопроцентные моменты не реализует?
– Откуда я знаю, почему. Вы у него спросите. Может быть гравитация, магнитные бури (смеется).
– Вам Глушаков понравился? Он был хорош в первом тайме.
– Он неплохо мыло в бане гонял (смеется).
– Тучи над Кононовым сгущаются?
– Не знаю. Сгущаются или расплываются.
– У "Спартака" остались шансы на чемпионство?
– Однозначно потеряны шансы на золотые медали.
– А на Лигу чемпионов?
– Вы имеете в виду Лигу чемпионов двора? За нее могут и побороться. А за европейскую Лигу чемпионов, не думаю.
– Что сейчас может помочь "Спартаку"?
– Полная перестановка всего, что происходит внутри клуба. Начиная с тренера, заканчивая людьми еще выше. (Арман Мкртчян)
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