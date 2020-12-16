Пресс-конференция главного тренера «Зенита» после матча 19-го тура РПЛ с красно-белыми в Санкт-Петербурге (3:1)

— Хорошая игра с первой до последней минуты, — начал Сергей Семак. — Несмотря на курьезный гол, продолжали играть активно. Хороший результат, хорошая игра. Поздравляю команду.

— Забить третий мяч «Зенит» мог раньше. Почему многие атаки не были доведены до удара?

— Ударов было достаточно, моментов тоже. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то набирает форму. Сыграли здорово, а забить все невозможно. Мы не забили в Туле и не выиграли. Тут забили три, этого достаточно.

— После падения Малкома вы просматривали повтор. Зачем?

— Фол был за штрафной, поэтому судья и не смотрел. Мы смотрели, будет ли повтор. Есть вопрос справедливости для игроков. Это влияет на ход матча. Смотрим и то, как кто располагался в эпизоде. Это помогает.

— Барриос допускает больше ошибок, чем обычно. Почему?

— Ему нужно как следует отдохнуть. Между сезонами иностранцы дома не были. Каждый футболист столкнулся со сложностями. У всех были спады. Проблем достаточно. Мы привыкли, что он (Барриос) ниже определенного уровня не опускается. Но нам удалось сохранить его хорошее состояние.

— Гол Ракицкого показал, насколько эффективны дальние удары. Почему «Зенит» всегда их не использует?

— У Ракицкого есть удар, а мы не считаем нужным добавлять число ударов. Есть показатель веса удара. В нашей команде большинство ударов несет угрозу воротам соперника. Но, конечно, нужно чаще бить.

— Спустя долгое время «Зенит» забил первый гол со стандартного положения. При этом на скамейку вернулся Тимощук, отвечающий за стандарты. Это связано?

— Это стечение обстоятельств. Были моменты, но на стандартах у нас есть пока проблемы. Мы работаем над этим. График плотный. Получается сделать не все, что мы хотим. Будем работать над всеми компонентами.

— Где вы собираетесь проводить сборы?

— Времени не так много, но два полноценных сбора будут. Дадим возможность игрокам сыграться, дадим и тактические задания. Первый сбор точно будет в Дубае с 15 января. Место второго сбора под вопросом.

— Актуальна ли покупка правого защитника?

— Мы рассчитывали, что Сутормин может играть справа, но при игре в тройке. То, что он настолько уверенно играет в четверке, это приятная неожиданность. В каких-то контрольных матчах это не удавалось проверить, был резервный вариант с Жирковым слева и Дугласом или Круговым справа. Еще один игрок — плюс. Трансферная работа должна вестись безостановочно. Нужно делать изменения, когда все хорошо, чтобы поддерживать эмоциональную составляющую и качественно улучшать игру команды.

— Следующий год тоже будет сложным. Можно сказать, что тренеры и медицинский штаб накопили опыт необычной работы?

— Природу сложно обмануть. При лимите времени и нагрузке многое упирается в обойму игроков, которые могут без потери качества заменить тех или иных игроков. Европейские клубы укомплектованы гораздо лучше, нам нужно растить своих молодых футболистов, чтобы было если не два равнозначных состава, то хотя бы обойма из 18 игроков. Доля, которая выпала на наших лидеров, такая, что тут никакие методы не помогут, нужно им давать отдыхать, другого пути нет.

— Показалось, что «Спартак» играл слабее всего за последние три года. Согласны, что было проще победить?

— Не стал бы сравнивать, ведь каждый матч — новая история. Мы смотрелись хорошо, заслуженно победили.

— Что вы думаете о решении Тедеско уйти? Он сказал, что из-за ковида не видится с семьей.

— Это решение Тедеско. Слава богу, что моя семья рядом. Прекрасно понимаю его, достаточно сложно работать в другой стране, вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право на это решение. Хочется пожелать ему удачи, вне зависимости от того, где он будет работать.