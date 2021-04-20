«Поэтому и доверяем». Как «Спартак», ЦСКА и другие клубы РПЛ поддерживают главу судейского комитета

Свои заявления опубликовал ряд клубов лиги.

20 апреля ряд клубов РПЛ опубликовали сообщения о ситуации в судействе и поддержали председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Накануне одной из тем дня в российском футболе стала история с пожизненным отстранением арбитра Михаила Вилкова. Это решение принял Хачатурянц, который объяснил жесткие меры к судье потерей к нему доверия. В субботу Вилков работал главным арбитром матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

«Ростов»

Сообщение в соцсетях дончан подписано как заявление президента клуба Арташеса Арутюнянца о ситуации в судействе российского футбола. В нем говорится:

Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.

ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуются авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий — их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем.

Заявление Президента ФК «Ростов» о ситуации в судействе российского футбола: https://t.co/WpltwQA9cf pic.twitter.com/uBl6vBFPdO — Football Club Rostov (@rostovfc) April 20, 2021

«Спартак»

Сообщение на клубном сайте красно-белых названое позицией ФК «Спартак» по ситуации с судейством. В нем говорится:

ФК «Спартак-Москва» заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.

Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.

Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!

ЦСКА

Сообщение на клубном сайте армейцев подписано как заявление ПФК ЦСКА о ситуации с судейством. В нем говорится:

ПФК ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации.

Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных.

Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!

What is Rubin? ???



Сейчас мы за полминуты ответим вам на этот вопрос! ? pic.twitter.com/TmP4f4kMxm — «Рубин» Казань (@fcrk) April 20, 2021

«Рубин»

Казанский клуб также опубликовал заявление на клубном сайте. В нем говорится:

Футбольный клуб «Рубин» полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения.

Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка.