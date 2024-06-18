Воспитанник «Зенита» находится на просмотре в «Оренбурге»

Как стало известно «СЭ», защитник «Зенита-2» и воспитанник сине-бело-голубых Елисей Емельянов может перейти в «Оренбург».

20-летний футболист отправился на сборы с командой Давида Деограсии, где проходит просмотр.

В текущем сезоне второй лиги Емельянов сыграл восемь матчей за «Зенит-2», не отметившись результативными действиями. Его контракт с петербуржцами истекает 30 июня 2024 года.