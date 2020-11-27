Интервью Гончаренко о ЦСКА: отъезд в Белоруссию, новички и борьба за чемпионство

Ключевые цитаты из большого интервью главного тренера ЦСКА.

Виктор Гончаренко пообщался с комментатором Нобелем Арустамяном для его YouTube-канала. Вот ряд тем, которые они обсудили.

Почему у клубов РПЛ проблемы в еврокубках

— Можно согласиться с тем, что мы сейчас должны понять: чемпионат Голландии и Бельгии — это то, к чему мы ближе, а не Португалия, Франция или Германия. Это на самом деле так. Может, из-за того, что от нас ушли такие футболисты, как Думбья, Вагнер Лав, Халк, Витсель. Это были футболисты топ-уровня.

Также мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева, который (в «Ростове») выстроил достаточно качественную игру в обороне — 5-4-1 или 5-3-2. Все очень глубоко обороняются в надежде на контратаки. В результате очень долго многие команды не играли позиционных атак и не использовали активный прессинг. Соответственно, мы потеряли то, что сейчас пытаемся найти. И многие команды пробуют все перестроить.

Лимит в России — зло?

— Я согласен с тем, что любой лимит — это не очень хорошо. Столько их было за последние годы! Благо, сейчас не надо думать, сколько человек ты выпускаешь. Раньше я сталкивался с тем, что были футболисты, которые, понимая, что они будут играть, останавливались в развитии. Это было.

Я за отмену любого лимита. Для того, чтобы была конкуренция внутри команды. Когда Карпов 10-12 раз выступает в отбор на тренировке против Эджуке, он понимает, что что-то надо делать, и его уровень поднимается.

Про новичков: Фукс и Эджуке

— По Фуксу сложно что-то сказать, потому что мы толком его не видели. Очень неприятная ситуация. Он получил травму, выходя на поле в матче с «Ахматом». Его ускорение было с бровки до штрафной площади. Вот в момент этого ускорения он получил травму. В это сложно поверить. Он только восстановился — получил новую травму на тренировке. Почти такую же. Мы сделали огромное количество тестов, пообщались со множеством физиотерапевтов. Надеемся, такое больше не повторится.

Эджуке лучше всех адаптировался. Но он чуть постарше и уже поиграл на серьезном уровне. Нет, не могу так сказать, что он не обучен тактически. Есть гораздо более тяжелые примеры. Чиди очень хорошо знает свое расположение на поле, очень четко знает, как ему атаковать. И он очень управляемый в обороне. Единственное — он очень сильно заигрывается со своим дриблингом. Но надо понимать, что есть и другая сторона медали: он очень сильно выматывает защитника соперника, заставляет, чтобы второй центральный защитник или опорный полузащитник его страховал. Тоже где-то появляется какое-то пространство. Тут нельзя сказать, что это совсем плохо.

Адольфо Гайч (в центре, против сочинцев Ивана Миладиновича и Михи Мевли). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Про Гайча: адаптация и вес

— Нас привлекло, что он для своего роста достаточно быстрый, у него поставленный удар, он очень хорошо работает спиной к воротам соперника. Сейчас пресса начинает писать, что я как-то недоволен Гайчем. Здесь немножко не та ситуация: ему сложно адаптироваться к нашему чемпионату. Во-первых, он приехал из Аргентины, из маленького городка. Язык, партнеры, питание — это все требует времени. Тем более для молодого парня. Нельзя ждать сиюминутного результата. Да, есть определенные сложности. Но мы ждем, что он прибавит. Мы понимали, что адаптация немного задержится.

Он приехал с лишним весом. Мы постоянно контролируем эту ситуацию. У него пошло снижение веса планомерно. Но это тоже влияет: когда ты теряешь вес, то тебя покидают силы. К этому тоже надо адаптироваться.

Почему Зайнутдинов — топ

— Как только прозвучала эта фамилия, то я сразу сказал: «Берем». Я этого футболиста очень много видел, так что у меня не было сомнений. Но инициатива трансфера исходила не от меня. Вы замечаете, что Бака уже поменял несколько позиций в ЦСКА? И везде действует одинаково эффективно. Вот это уровень футболиста. В команде должны быть два-три футболиста, которых ты можешь поменять позициями по ходу матча без всяких ограничений в интересах команды. Это очень хорошее подспорье для тренера. Бака пришел и сразу же стал своим. По-русски говорит? Прекрасно. Ему не надо было что-то ментально менять.

Виктор Васин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О том, как Васин и Карпов переживают ошибки

— Мы традиционно являемся командой, которая меньше всех пропускает. Допускаем меньше всех голевых моментов. Голы чаще всего забиваются из центральной зоны. И тогда практически всегда можно найти ошибку центрального защитника. К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Возьмем, к примеру, матч против «Рубина». Он восемь раз отлично играет против Хвичи, но допускает один ляп. И все говорят только об этом ляпе. Он начинает думать о той ошибке, которую совершил. Невозможно играть так, чтобы у твоих ворот не было голевых моментов. Игорь Акинфеев тоже должен работать (смеется). Карпов никогда не сломается. Прошел момент — он о нем уже забыл.

Об отъезде в Белоруссию летом после 0:4 от «Зенита» в первом матче после рестарта РПЛ

— Мой детский тренер сказал очень хорошую фразу: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить. Это была не сиюминутная реакция. На тот момент мне показалось, что футболисты престали расти под моим началом — тогда нужно делать какие-то выводы. Нужен какой-то толчок. Может, это позволило мне прийти к новым идеям.

Конечно, поражение от «Зенита» очень сильно ударило. Но я же не уходил во время игры. После матча я сел в машину и уехал в Минск. Но это было запланировано изначально. С Бабаевым мы сразу после игры пообщались. Я сказал, что приму любое решение. После возвращения в Москву мне очень сильно досталось, но потом сказали: «Ты же остыл. Вот иди и работай». За это я очень благодарен.

Команда встретила настороженно. Самое важное, что я никого не оскорблял. Была моя оценка, что что-то не получается. Замена тренера? Меня это не беспокоило. Все большие клубы должны иметь на карандаше варианты.

Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О роли Гинера в ЦСКА

— С Гинером общаюсь раз в три недели. Захожу к нему в кабинет. Может быть 15 минут, может — час, может — полтора. В клубе изменилась ситуация: он юридически перешел ВЭБ, изменилось правление клуба. Нельзя сказать, что Евгений Леннорович ушел, но внимания наверняка стало меньше. И это более правильная ситуация. Ты должен найти людей, которые должны вести клуб. Это я говорю про Бабаева. После того как он его назначил, он понял, что может доверить ему полностью клуб.

О гендиректоре «Спартака» Шамиле Газизове, с которым работал в «Уфе»

— Он ушел, пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это то же самое, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.

Он был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся. Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть, назло Газизову в том числе.

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О том, может ли ЦСКА стать чемпионом в этом сезоне

— Надо на мажорной ноте закончить чемпионат перед зимней паузой, удачно выступить в Лиге Европы, а потом качественно подготовиться к весенней части. Конечно, коронавирус очень сильно влияет. Хорошо, если один-два футболиста вылетают. А если три-четыре? А потом карантин? Здесь надо быть очень внимательными.

Я уже провел более 500 матчей за карьеру тренера. И это очень большая цифра. На мой взгляд, очень печальная ситуация, когда футболист или тренер заканчивает карьеру, ничего не выиграв. Да, это на самом деле так. Титулы — это самое главное. Болельщикам ЦСКА привыкли к трофеям. И никто не будет помнить, что у нас было два года определенное безвременье, когда не было никаких трансферов. Все воспринимают ситуацию так, что мы должны выигрывать. Мне тоже этого очень хочется. Хочется выиграть что-то с ЦСКА. Возможно, сейчас для этого хорошее время.

О Влашиче и его будущем

— Если у футболиста есть хорошее предложение, то его надо отпускать. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Если приходит предложение, которое устраивает Влашича и клуб, я поднимаю две руки: футболиста надо отпускать. Пусть он и приносит очень много пользы. Но он совсем другим футболистом станет, если его не отпустить. Никола очень эмоциональный футболист. У него настроение может быстро меняться. Но на игре это не сказывается.

Вернется ли Акинфеев в сборную

— Это дело Игоря и Станислава Саламовича Черчесова. Со стороны могу цинично сказать: мы гораздо больше приобрели от того, что Игорь не играет за национальную команду, потому что в паузе на матчи сборных он очень хорошо отдыхает, не начинает ворчать на защитников. Он приходит счастливый, веселый, отдохнувший.

Для нас лучше, чтобы он не играл за сборную. Хотя я понимаю разговоры о возвращении Игоря, особенно после неудачных матчей сборной. И, может быть, как болельщик тоже хотел бы, чтобы Игорь продолжал геройствовать. Но как тренеру ЦСКА мне гораздо выгоднее, чтобы он оставался в клубе и отдыхал.

Он может играть до 40. Но когда он сказал: «Карпов заключил новый контракт? А я думал еще поиграть...» Это он шутил. То же самое он говорил про Игнашевича. Будет играть, сколько позволит ему здоровье. Игорь не потерял никаких качеств. Сила есть, реакция осталась, техника та же.