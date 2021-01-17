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Звезды «Спартака» на морозе и в сугробах. Так тренировались Тихонов, Цымбаларь и Аленичев

Федор Успенский
Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Сегодня, 15:25
Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Солнечный морозный день во время тренировки спартаковцев в Тарасовке. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Тренировка «Спартака». Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь, Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев (слева направо). Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. В борьбе за мяч Мухсин Мухамадиев. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Омари Тетрадзе (слева) и Сергей Родионов. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Валерий Кечинов. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Мухсин Мухамадиев и Илья Цымбаларь. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Андрей Тихонов. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. «Спартак» начал подготовку к новому сезону. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов. Фото "СЭ"
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Кадры из января 1995 года. Осторожно, очень холодно!

В начале 95-го красно-белые собрались в Тарасовке 3 января. Первую неделю спартаковцы тренировались на своей базе, а затем улетели на сборы в Германию. Погода была похожа на нынешнюю: мороз и солнце. Только температура была выше: 26 лет назад она не опускалась ниже 10 градусов. Но все равно долго оставаться на морозе было не очень приятно.

Взгляните на снежные кадры из прошлого века! Вот в таких условиях чемпион России готовился в первые дни нового года.

Январь 1995 года. Солнечный морозный день во время тренировки спартаковцев в Тарасовке. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Солнечный морозный день во время тренировки спартаковцев в Тарасовке. Фото «СЭ»

Гол в хоккейные ворота.

Январь 1995 года. Тарасовка. Тренировка «Спартака». Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Тренировка «Спартака». Фото «СЭ»

В борьбе за мяч Илья Цымбаларь, вернувшийся из «Торпедо» ветеран Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев.

Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь, Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев (слева направо). Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь, Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев (слева направо). Фото «СЭ»

Мухсин Мухамадиев пытается отобрать мяч у Дмитрия Аленичева.

Январь 1995 года. Тарасовка. В борьбе за мяч Мухсин Мухамадиев. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. В борьбе за мяч Мухсин Мухамадиев. Фото «СЭ»

Новичок «Спартака» Омари Тетрадзе у ворот, которые защищает Сергей Родионов.

Январь 1995 года. Тарасовка. Омари Тетрадзе (слева) и Сергей Родионов. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Омари Тетрадзе (слева) и Сергей Родионов. Фото «СЭ»

Валерий Кечинов тренировался в шапочке сборной России.

Январь 1995 года. Тарасовка. Валерий Кечинов. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Валерий Кечинов. Фото «СЭ»

Илья Цымбаларь замыкает голевую передачу на вратарском пятачке.

Январь 1995 года. Тарасовка. Мухсин Мухамадиев и Илья Цымбаларь. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Мухсин Мухамадиев и Илья Цымбаларь. Фото «СЭ»

Андрей Тихонов пытается укротить мяч на снежном поле.

Январь 1995 года. Тарасовка. Андрей Тихонов. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Андрей Тихонов. Фото «СЭ»

Гол был близко.

Январь 1995 года. Тарасовка. «Спартак» начал подготовку к новому сезону. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. «Спартак» начал подготовку к новому сезону. Фото «СЭ»

После Тарасовки команда отправилась сборы в Германию.

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