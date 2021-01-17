Звезды «Спартака» на морозе и в сугробах. Так тренировались Тихонов, Цымбаларь и Аленичев

Кадры из января 1995 года. Осторожно, очень холодно!

В начале 95-го красно-белые собрались в Тарасовке 3 января. Первую неделю спартаковцы тренировались на своей базе, а затем улетели на сборы в Германию. Погода была похожа на нынешнюю: мороз и солнце. Только температура была выше: 26 лет назад она не опускалась ниже 10 градусов. Но все равно долго оставаться на морозе было не очень приятно.

Взгляните на снежные кадры из прошлого века! Вот в таких условиях чемпион России готовился в первые дни нового года.

Январь 1995 года. Солнечный морозный день во время тренировки спартаковцев в Тарасовке. Фото «СЭ»

Гол в хоккейные ворота.

Январь 1995 года. Тарасовка. Тренировка «Спартака». Фото «СЭ»

В борьбе за мяч Илья Цымбаларь, вернувшийся из «Торпедо» ветеран Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев.

Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь, Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев (слева направо). Фото «СЭ»

Мухсин Мухамадиев пытается отобрать мяч у Дмитрия Аленичева.

Январь 1995 года. Тарасовка. В борьбе за мяч Мухсин Мухамадиев. Фото «СЭ»

Новичок «Спартака» Омари Тетрадзе у ворот, которые защищает Сергей Родионов.

Январь 1995 года. Тарасовка. Омари Тетрадзе (слева) и Сергей Родионов. Фото «СЭ»

Валерий Кечинов тренировался в шапочке сборной России.

Январь 1995 года. Тарасовка. Валерий Кечинов. Фото «СЭ»

Илья Цымбаларь замыкает голевую передачу на вратарском пятачке.

Январь 1995 года. Тарасовка. Мухсин Мухамадиев и Илья Цымбаларь. Фото «СЭ»

Андрей Тихонов пытается укротить мяч на снежном поле.

Январь 1995 года. Тарасовка. Андрей Тихонов. Фото «СЭ»

Гол был близко.

Январь 1995 года. Тарасовка. «Спартак» начал подготовку к новому сезону. Фото «СЭ»

После Тарасовки команда отправилась сборы в Германию.