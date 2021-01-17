Звезды «Спартака» на морозе и в сугробах. Так тренировались Тихонов, Цымбаларь и Аленичев
В начале 95-го красно-белые собрались в Тарасовке 3 января. Первую неделю спартаковцы тренировались на своей базе, а затем улетели на сборы в Германию. Погода была похожа на нынешнюю: мороз и солнце. Только температура была выше: 26 лет назад она не опускалась ниже 10 градусов. Но все равно долго оставаться на морозе было не очень приятно.
Взгляните на снежные кадры из прошлого века! Вот в таких условиях чемпион России готовился в первые дни нового года.
Гол в хоккейные ворота.
В борьбе за мяч Илья Цымбаларь, вернувшийся из «Торпедо» ветеран Андрей Афанасьев и Дмитрий Аленичев.
Мухсин Мухамадиев пытается отобрать мяч у Дмитрия Аленичева.
Новичок «Спартака» Омари Тетрадзе у ворот, которые защищает Сергей Родионов.
Валерий Кечинов тренировался в шапочке сборной России.
Илья Цымбаларь замыкает голевую передачу на вратарском пятачке.
Андрей Тихонов пытается укротить мяч на снежном поле.
Гол был близко.
После Тарасовки команда отправилась сборы в Германию.
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