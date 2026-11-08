Максименко снова получил красную карточку. Второй раз за месяц удалился за фол за пределами штрафной

Однако в «Спартаке» не согласны с судейским вердиктом.

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» (2:1). Для 28-летнего футболиста удаление стало вторым за осень — месяц назад его наказали в игре с «Крыльями Советов» (1:1).

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)

Неудачный выход за пределы штрафной

Эпизод произошел в концовке встречи на «Лукойл Арене». При счете 2:1 в пользу красно-белых нападающий «Акрона» Артем Шуманский получил возможность убежать к воротам хозяев. Максименко решил сыграть на опережение, покинул штрафную площадь, но не успел добраться до мяча и в подкате сбил соперника.

Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр Рафаэль Шафеев первоначально показал вратарю желтую карточку, однако затем изменил решение и удалил его с поля. Тренерскому штабу Хуана Карседо пришлось срочно вносить коррективы. На 85-й минуте вместо полузащитника Эсекьеля Барко на поле появился голкипер Илья Помазун. Последние минуты «Спартак» вынужден был провести в меньшинстве.

А ведь и до этого встреча для москвичей складывалась непросто. Несмотря на счет, «Акрон» оказывал хозяевам серьезное сопротивление и много атаковал. С трудом красно-белые смогли удержать победный счет.

Комментируя эпизод, наставник «Спартака» высказался осторожно.

«Не пересматривал еще этот момент. Как мне казалось в игре, мяч уходил в сторону бровки и там был наш футболист... Пока не могу ничего комментировать», — заявил Карседо.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот спортивный директор столичного клуба Франсис Кахигао выразил другое мнение.

«Красная — катастрофа! Это ни разу не удаление! Мяч идет по траектории от ворот, Бабич — последний защитник. Невозможно! Провальное решение арбитра», — сказал Кахигао.

По мнению эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, причин для недовольства у москвичей нет.

«Шафеев поначалу принял неверное решение и вынес только предупреждение вратарю красно-белых Александру Максименко. Но арбитр быстро передумал (сложно сказать, что стало причиной), правильно заменил желтую карточку на красную и удалил голкипера... Вратарь лишил Шуманского явной возможности забить гол. Такой фол наказывается удалением. Желтой карточки недостаточно — это не срыв перспективной атаки», — написал Бобров.

Второе удаление за месяц

Примечательно, что 10 октября голкипер уже оставлял «Спартак» в меньшинстве после практически идентичного эпизода. Тогда москвичи встречались на выезде с «Крыльями Советов» в 10-м туре РПЛ. На 24-й минуте вратарь самарцев Никита Кокарев длинной передачей отправил Амара Рахмановича в прорыв. Боснийский футболист убежал от защитников красно-белых и практически вышел один на один, но Максименко покинул штрафную и сбил соперника.

Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр Никита Новиков сразу показал вратарю прямую красную карточку. Видеоассистенты не вмешивались.

Тогда место Максименко тоже занял Помазун, заменивший Маркиньоса. Несмотря на численное меньшинство, «Спартак» сумел открыть счет благодаря голу Манфреда Угальде на 79-й минуте. Однако вскоре Мартин Крамарич восстановил равновесие — 1:1.

После той встречи Максименко пропустил игру с «Рубином» (4:0) из-за дисквалификации.