Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Спартак — Акрон: вратарь Александр Максименко получил красную карточку в матче 14 тура РПЛ 8 ноября 2026 — реакция Карседо и Кахигао

Максименко снова получил красную карточку. Второй раз за месяц удалился за фол за пределами штрафной

Артем Белинин
Корреспондент
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Однако в «Спартаке» не согласны с судейским вердиктом.

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» (2:1). Для 28-летнего футболиста удаление стало вторым за осень — месяц назад его наказали в игре с «Крыльями Советов» (1:1).

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Акрон

Неудачный выход за пределы штрафной

Эпизод произошел в концовке встречи на «Лукойл Арене». При счете 2:1 в пользу красно-белых нападающий «Акрона» Артем Шуманский получил возможность убежать к воротам хозяев. Максименко решил сыграть на опережение, покинул штрафную площадь, но не успел добраться до мяча и в подкате сбил соперника.

Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр Рафаэль Шафеев первоначально показал вратарю желтую карточку, однако затем изменил решение и удалил его с поля. Тренерскому штабу Хуана Карседо пришлось срочно вносить коррективы. На 85-й минуте вместо полузащитника Эсекьеля Барко на поле появился голкипер Илья Помазун. Последние минуты «Спартак» вынужден был провести в меньшинстве.

А ведь и до этого встреча для москвичей складывалась непросто. Несмотря на счет, «Акрон» оказывал хозяевам серьезное сопротивление и много атаковал. С трудом красно-белые смогли удержать победный счет.

&laquo;Спартак&raquo; дома обыграл &laquo;Акрон&raquo; (2:1).Максименко придумал «Спартаку» нервную концовку, но усилий Барко хватило для победы над «Акроном»

Комментируя эпизод, наставник «Спартака» высказался осторожно.

«Не пересматривал еще этот момент. Как мне казалось в игре, мяч уходил в сторону бровки и там был наш футболист... Пока не могу ничего комментировать», — заявил Карседо.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот спортивный директор столичного клуба Франсис Кахигао выразил другое мнение.

«Красная — катастрофа! Это ни разу не удаление! Мяч идет по траектории от ворот, Бабич — последний защитник. Невозможно! Провальное решение арбитра», — сказал Кахигао.

По мнению эксперта по судейству «СЭ» Александра Боброва, причин для недовольства у москвичей нет.

«Шафеев поначалу принял неверное решение и вынес только предупреждение вратарю красно-белых Александру Максименко. Но арбитр быстро передумал (сложно сказать, что стало причиной), правильно заменил желтую карточку на красную и удалил голкипера... Вратарь лишил Шуманского явной возможности забить гол. Такой фол наказывается удалением. Желтой карточки недостаточно — это не срыв перспективной атаки», — написал Бобров.

Александр Максименко.Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной

Второе удаление за месяц

Примечательно, что 10 октября голкипер уже оставлял «Спартак» в меньшинстве после практически идентичного эпизода. Тогда москвичи встречались на выезде с «Крыльями Советов» в 10-м туре РПЛ. На 24-й минуте вратарь самарцев Никита Кокарев длинной передачей отправил Амара Рахмановича в прорыв. Боснийский футболист убежал от защитников красно-белых и практически вышел один на один, но Максименко покинул штрафную и сбил соперника.

Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр Никита Новиков сразу показал вратарю прямую красную карточку. Видеоассистенты не вмешивались.

Тогда место Максименко тоже занял Помазун, заменивший Маркиньоса. Несмотря на численное меньшинство, «Спартак» сумел открыть счет благодаря голу Манфреда Угальде на 79-й минуте. Однако вскоре Мартин Крамарич восстановил равновесие — 1:1.

После той встречи Максименко пропустил игру с «Рубином» (4:0) из-за дисквалификации.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Я сильная девочка». Фигуристка Елена Ильиных рассказала о химиотерапии и рождении четвертого ребенка
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
«Мое тело не готово к соревнованиям». Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA
Популярное видео
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» — «Ростов»: Дуглас Сантос открыл счет
«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Пруцев о матче с «Акроном» и удалении Максименко: «Было тяжело. Надо было не дать сопернику ничего сделать»
«Спартак» — «Акрон»: судья Шафеев правильно передумал и удалил Максименко
Карседо об удалении Максименко: «Мне казалось, мяч уходил в сторону бровки и там был наш игрок»
Максименко придумал «Спартаку» нервную концовку, но усилий Барко хватило для победы над «Акроном»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Максименко придумал «Спартаку» нервную концовку, но усилий Барко хватило для победы над «Акроном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости