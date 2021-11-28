Драма в Казани: пять голов, перелом, незабитый пенальти. «Динамо» рвется в Лигу чемпионов

Бело-голубые обыграли «Рубин» в гостях — 3:2.

Суббота приготовила подарок бело-голубым: «Сочи» не сумел одолеть «Урал», так что победа в Казани позволяла создать отрыв в четыре очка перед третьей командой РПЛ. Приятный задел в борьбе за лигочемпионское место. На «Зенит» команде Сандро Шварца замахиваться, пожалуй, рановато — у питерцев совсем другой уровень подбора исполнителей. А вот вырвать серебро — почему бы и нет?

Но у «Рубина» — то были свои планы. В Казани стараются переломить ситуацию и в плане результата, и в плане качества игры. Победа над разогнавшимся «Динамо» стала бы отличным знаком.

Но действительность даже превзошла ожидания от матча — он получился сверхдраматичным. Сначала жгли одни: гол Фомина из небольшого офсайда, перекладина от Моро, еще пара загубленных моментов. Среди всего этого затесался и гол Макарова. Породистый — точно в стиле бело-голубых в этом сезоне.

Это их фишка — налететь коршунами, вынудить ошибиться и разжаться в стремительной контратаке. Грулев так рванул на Зотова, что тот безропотно уступил мяч. А затем Макаров сделал то, за что «Динамо» его купило у «Рубина» нынешним летом — 0:1. И демонстративно убрал руки за спину, показывая, что не станет праздновать гол в ворота бывшей команды.

Но потом пришло время хозяев. Они не только еще в первом тайме сравняли счет после классных действий Хвичи, убравшего финтом Варелу и создавшего за счет этого численное преимущество в штрафной, чем воспользовался Бакаев.

Но и вышли вперед в начале второго тайма — Дрейер реализовал пенальти. И кто бы сказал в тот момент, что несправедливо? У хозяев ярче горели глаза, они действовали более собранно и сконцентрированно. 2:1 — заслуженно к 50-й минуте. Казанцев не выбила из колеи даже жуткая травма Костюкова — он сломал ногу на ровном месте, неудачно воткнувшись в газон и вывернув голеностоп.

И вот тут вставал вопрос характера бело-голубых. Могут они вытаскивать такие матчи, когда ситуация развернулась против тебя, а соперник поймал кураж? Созрели, чтобы переворачивать неудачные игры?

Оставшиеся 40 минут дали положительный ответ на эти вопросы. Штурм гостей получился действительно убедительным. Его не остановил даже промах с 11-метровой отметки Моро. К тому времени Фомин, который на высшем уровне пока реализует все пенальти, уже покинул поле.

Но тут же Бальбуэна после штрафного со «второго этажа», а затем и Шиманьски добили обессилевший «Рубин».

Команда Шварца показала, что не только может радовать болельщиков свежим задорным футболом, когда все дается, но и проявлять характер, когда это нужно, вырывать победы зубами.

Важнейшие три очка для бело-голубых, которые здорово улучшают позиции клуба в гонке за вторую лигочемпионскую строчку. А там — чем черт не шутит! — может, и «Зениту» удастся пощекотать нервы. Больше-то, похоже, некому.

Для интриги российскому чемпионату это было бы только на пользу.