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Драма в Казани: пять голов, перелом, незабитый пенальти. «Динамо» рвется в Лигу чемпионов

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 19:15
28 ноября. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 2:3. Фото ФК «Динамо»
28 ноября. Казань. «Рубин» — «Динамо» — 2:3. Фото ФК «Динамо»
Теги:
Бело-голубые обыграли «Рубин» в гостях — 3:2.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Динамо
Голы
Макаров, 18 (0:1), Бакаев, 30 (1:1), Дрейер, 49 (2:1), Бальбуэна, 68 (2:2), Шиманьски, 85 (2:3)
Нереализованный пенальти
Моро 66
Рубин
Дюпин Уремович Зотов Тальби Хван Ин Бом Бакаев (Игнатьев, 82 ) Дрейер Костюков (Зуев, 46 ) Кварацхелия (Мусаев, 73 ) Онугха Хакшабанович
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Ордец Моро Грулев Макаров (Евгеньев, 90) Захарян Шиманьски Фомин (Тюкавин, 60)
Предупреждения
Онугха 59, Зотов 65, Мусаев 88  -  Грулев 44, Варела 49, Скопинцев 78
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Данченко (Уфа)

Суббота приготовила подарок бело-голубым: «Сочи» не сумел одолеть «Урал», так что победа в Казани позволяла создать отрыв в четыре очка перед третьей командой РПЛ. Приятный задел в борьбе за лигочемпионское место. На «Зенит» команде Сандро Шварца замахиваться, пожалуй, рановато — у питерцев совсем другой уровень подбора исполнителей. А вот вырвать серебро — почему бы и нет?

Но у «Рубина» — то были свои планы. В Казани стараются переломить ситуацию и в плане результата, и в плане качества игры. Победа над разогнавшимся «Динамо» стала бы отличным знаком.

Но действительность даже превзошла ожидания от матча — он получился сверхдраматичным. Сначала жгли одни: гол Фомина из небольшого офсайда, перекладина от Моро, еще пара загубленных моментов. Среди всего этого затесался и гол Макарова. Породистый — точно в стиле бело-голубых в этом сезоне.

Это их фишка — налететь коршунами, вынудить ошибиться и разжаться в стремительной контратаке. Грулев так рванул на Зотова, что тот безропотно уступил мяч. А затем Макаров сделал то, за что «Динамо» его купило у «Рубина» нынешним летом — 0:1. И демонстративно убрал руки за спину, показывая, что не станет праздновать гол в ворота бывшей команды.

Но потом пришло время хозяев. Они не только еще в первом тайме сравняли счет после классных действий Хвичи, убравшего финтом Варелу и создавшего за счет этого численное преимущество в штрафной, чем воспользовался Бакаев.

Но и вышли вперед в начале второго тайма — Дрейер реализовал пенальти. И кто бы сказал в тот момент, что несправедливо? У хозяев ярче горели глаза, они действовали более собранно и сконцентрированно. 2:1 — заслуженно к 50-й минуте. Казанцев не выбила из колеи даже жуткая травма Костюкова — он сломал ногу на ровном месте, неудачно воткнувшись в газон и вывернув голеностоп.

И вот тут вставал вопрос характера бело-голубых. Могут они вытаскивать такие матчи, когда ситуация развернулась против тебя, а соперник поймал кураж? Созрели, чтобы переворачивать неудачные игры?

Оставшиеся 40 минут дали положительный ответ на эти вопросы. Штурм гостей получился действительно убедительным. Его не остановил даже промах с 11-метровой отметки Моро. К тому времени Фомин, который на высшем уровне пока реализует все пенальти, уже покинул поле.

Но тут же Бальбуэна после штрафного со «второго этажа», а затем и Шиманьски добили обессилевший «Рубин».

Команда Шварца показала, что не только может радовать болельщиков свежим задорным футболом, когда все дается, но и проявлять характер, когда это нужно, вырывать победы зубами.

Важнейшие три очка для бело-голубых, которые здорово улучшают позиции клуба в гонке за вторую лигочемпионскую строчку. А там — чем черт не шутит! — может, и «Зениту» удастся пощекотать нервы. Больше-то, похоже, некому.

Для интриги российскому чемпионату это было бы только на пользу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

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