Бан от УЕФА не уменьшил популярность РПЛ. На футбол ходят как в доковидные времена

Константин Алексеев — о посещаемости премьер-лиги.

Парадокс — отлучение российского футбола от еврокубков, а также отъезд ряда легионеров не опрокинули интерес к РПЛ. Напротив, стадионы в последних турах заполнялись все лучше и лучше.

Средняя посещаемость премьер-лиги весной — 11 675. Много это или мало? Времена с ковидными ограничениями брать не стоит — они не показательны. Поэтому и в нынешнем сезоне не имеет смысла говорить об осеннем этапе, когда на трибуны пускали ограниченное количество болельщиков, да еще и с qr-кодами. А вот до коронавируса средняя посещаемость частенько была ниже 11 600 — это касается, скажем, сезонов-2013/14, 14/15, 15/16, 16/17. И только к чемпионату мира и после него кривая пошла вверх — 14 и 16 тысяч.

Средняя посещаемость последних 10 сезонов РПЛ и весны-2021/22. Фото «СЭ»

В нынешнем мае показатели вообще крепкие: 17 900 — 28-й тур, 13 100 — 29-й, 17 300 — 30-й. И это притом что у того же «Спартака» есть ограничение на количество продаваемых билетов из-за требований установить полноразмерные турникеты, а часть болельщиков бойкотирует походы на стадион из-за введения Fan ID.

Самые посещаемые туры после ковидной паузы. Фото «СЭ»

Повышенный интерес — не только к матчам, в которых решается судьба медалей или вылета. Скажем, в Самаре на встречу с командой Сандро Шварца пришли 32 тысячи, несмотря на то что «Крылья» не могли из середины таблицы двинуться ни вверх, ни вниз.

Погоревали немного в Краснодаре по поводу отъезда легионеров, но уже успели полюбить собственную молодежь — 22 тысячи на последнем туре с «Ахматом». Больше 30 тысяч в Нижнем Новгороде на финальной игре с «Зенитом».

Самые посещаемые туры чемпионата-2021/22. Фото «СЭ»

Радуются в «Динамо», что впервые в российской истории стали самой посещаемой московской командой. А на последней игре с «Сочи» был фактически аншлаг — более 25 тысяч болельщиков. Рекорд же сезона, конечно, у Питера — 47 тысяч на матче с «Локо».

Домашняя посещаемость в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Поход на футбол постепенно становится семейным делом, на большинстве арен все больше думают о комфорте и дополнительных развлечениях, а эмоции, которые дарят футбольные матчи, дают отличную возможность переключиться в наше не самое простое время. Думается, именно с этим и связан парадокс подъема популярности футбола — люди хотят праздника, а клубы в меру своих сил стараются его дать.

При этом один российский рекорд посещаемости ждет в конце недели — в финале БЕТСИТИ Кубка России. До этого самым крупным результатом была 61 тысяча на матче ЦСКА — «Спартак» в «Лужниках» в 2006-м. Сейчас первые 50 тысяч билетов ушли за одни сутки, а вскоре разобрали и остатки, так что в воскресенье на матче «Спартак» — «Динамо» ждем аншлаг — более 70 тысяч зрителей.