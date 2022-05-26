Бан от УЕФА не уменьшил популярность РПЛ. На футбол ходят как в доковидные времена
Парадокс — отлучение российского футбола от еврокубков, а также отъезд ряда легионеров не опрокинули интерес к РПЛ. Напротив, стадионы в последних турах заполнялись все лучше и лучше.
Средняя посещаемость премьер-лиги весной — 11 675. Много это или мало? Времена с ковидными ограничениями брать не стоит — они не показательны. Поэтому и в нынешнем сезоне не имеет смысла говорить об осеннем этапе, когда на трибуны пускали ограниченное количество болельщиков, да еще и с qr-кодами. А вот до коронавируса средняя посещаемость частенько была ниже 11 600 — это касается, скажем, сезонов-2013/14, 14/15, 15/16, 16/17. И только к чемпионату мира и после него кривая пошла вверх — 14 и 16 тысяч.
В нынешнем мае показатели вообще крепкие: 17 900 — 28-й тур, 13 100 — 29-й, 17 300 — 30-й. И это притом что у того же «Спартака» есть ограничение на количество продаваемых билетов из-за требований установить полноразмерные турникеты, а часть болельщиков бойкотирует походы на стадион из-за введения Fan ID.
Повышенный интерес — не только к матчам, в которых решается судьба медалей или вылета. Скажем, в Самаре на встречу с командой Сандро Шварца пришли 32 тысячи, несмотря на то что «Крылья» не могли из середины таблицы двинуться ни вверх, ни вниз.
Погоревали немного в Краснодаре по поводу отъезда легионеров, но уже успели полюбить собственную молодежь — 22 тысячи на последнем туре с «Ахматом». Больше 30 тысяч в Нижнем Новгороде на финальной игре с «Зенитом».
Радуются в «Динамо», что впервые в российской истории стали самой посещаемой московской командой. А на последней игре с «Сочи» был фактически аншлаг — более 25 тысяч болельщиков. Рекорд же сезона, конечно, у Питера — 47 тысяч на матче с «Локо».
Поход на футбол постепенно становится семейным делом, на большинстве арен все больше думают о комфорте и дополнительных развлечениях, а эмоции, которые дарят футбольные матчи, дают отличную возможность переключиться в наше не самое простое время. Думается, именно с этим и связан парадокс подъема популярности футбола — люди хотят праздника, а клубы в меру своих сил стараются его дать.
При этом один российский рекорд посещаемости ждет в конце недели — в финале БЕТСИТИ Кубка России. До этого самым крупным результатом была 61 тысяча на матче ЦСКА — «Спартак» в «Лужниках» в 2006-м. Сейчас первые 50 тысяч билетов ушли за одни сутки, а вскоре разобрали и остатки, так что в воскресенье на матче «Спартак» — «Динамо» ждем аншлаг — более 70 тысяч зрителей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0