Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
РПЛ-2026/27: Краснодар — Зенит, Крылья Советов — Спартак, Факел — Локомотив, ЦСКА — Родина (анонс и интриги 10 тура)

Проклятье «Спартака», перепутье «Локо», величие Игдисамова и важнейший матч осени: интриги 10-го тура РПЛ

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Хуан Карлос Карседо, Михаил Галактионов и Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, Александр Федоров, «СЭ»
Встречаем клубный футбол.

Непривычно длинная международная пауза завершена, пора переключаться обратно на клубный футбол. Чемпионат России вернется десятым туром, после которого будет пройдена ровно треть дистанции всего сезона. В программе выходных сразу несколько крайне симпатичных афиш, а одна из них вовсе тянет на главную текущей осенью.

Расписание 10-го тура РПЛ

9 октября

19.30 мск. «Ростов» — «Акрон»

10 октября

13.00. «Оренбург» — «Динамо Махачкала»

15.15. «Факел» — «Локомотив»

17.30. «Крылья Советов» — «Спартак»

19.30. «Краснодар» — «Зенит»

11 октября

14.00. «Ахмат» — «Балтика»

16.30. ЦСКА — «Родина»

19.30. «Рубин» — «Динамо»

Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Факел» — «Локомотив»: либо сейчас, либо никогда

Если длительные перерывы действительно помогают перезагружаться, то «Локомотив» должен вот-вот засиять. Москвичи исполнили худший старт в своей истории и одержали всего одну победу в девяти матчах в РПЛ, к октябрю застыв в зоне стыков. Летом клуб продал лидеров в лице Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса, а никого сопоставимого по уровню на их места не взял. Из центральных форвардов в распоряжении Михаила Галактионова вообще есть только едва выздоровевший Николай Комличенко.

Нариман Акавов и&nbsp;Илья Казаков.Акавов ищет игроков. «Локомотив» ищет себя. Колонка Казакова

Встреча с «Факелом», который уверенно располагается на дне таблицы без единой победы, идеально подходит для начала восстания из пепла. Если не выиграть в Воронеже, следующий внушительный шанс на триумф появится не раньше конца ноября. Команда нуждается в позитиве хотя бы с эмоциональной точки зрения. Иначе кризис станет совсем уж пугающим и натолкнет на самые тревожные мысли. В вылет «Динамо» десять лет назад до определенного момента тоже верили немногие.

Хуан Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» — «Спартак»: проклятое место

За последние пять лет «Спартак» лишь однажды в гостях одолел «Крылья Советов» в чемпионате, хотя в предыдущие годы почти всегда увозил из Самары три очка. Мрачную тенденцию на себе уже ощутил и Хуан Карседо, который у руля столичного гранда получил 1:2 на «Солидарность Арене» в мае 2026-го, а в золотой сезон при Массимо Каррере выезд завершился аж разгромом 0:4. Как тут не поверить в нечто паранормальное?

Тео Бонгонда, Олег Рябчук, Ливай Гарсия, Даниил Хлусевич.Что не так с трансферами «Спартака»?

Не поверить, может, и легко, но закономерность надо прерывать. Особенно учитывая вечные чемпионские амбиции команды и ее предельно привлекательный облик осенью — «Спартак» лидирует в Премьер-лиге по ожидаемым очкам (18,31) и ожидаемым забитым мячам (15,49), а по ожидаемым пропущенным допустил меньше всех (6,16). Правда, «Крылья», как назло, идут без поражений с середины августа. Найдется у Карседо супероружие против исторически проблемного соперника?

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» — «Зенит»: самый важный матч

Защищающий титул «Зенит» висит на волоске. Команда Семака уже потерпела больше поражений, чем за целый прошлый сезон, и готовится навестить главного конкурента. «Краснодар» обладает уникальной возможностью как минимум на некоторое время вытеснить гегемона из чемпионских разборок, ведь в случае его успеха разрыв между ними вырастет до шести очков, а оппонент закрепится на неприятной пятой строчке.

Сергей Семак и&nbsp;Мурад Мусаев.«Зенит» отыгрывал и семь очков отставания от «Краснодара». Насколько таблица РПЛ к октябрю совпадает с итоговой?

Трудность в том, что петербуржцы традиционно здорово играют в Краснодаре — только два гостевых поражения за 15 матчей в истории противостояния, представляете? Южный клуб, кстати, в нынешней РПЛ еще не проигрывал, а северный — не расписывал ничьи. Это самая влиятельная вывеска осени, слишком многое от нее зависит. Итогом может стать как невиданная плотность среди претендентов на трофей, когда первое и пятое места разделяет одно очко, так и серьезное отставание «Зенита».

Дмитрий Игдисамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА — «Родина»: на пороге величия

Дмитрий Игдисамов продолжает беспроигрышный ход. В XXI веке ЦСКА лишь один раз преодолевал десять туров вообще без поражений — при Леониде Слуцком в чемпионском сезоне-2015/16. То есть речь о достижении, которое не покорялось ни Валерию Газзаеву, ни Виктору Гончаренко. 40-летний специалист, не дождавшийся подписания форварда, может своеобразно превзойти признанных армейских легенд.

ЦСКА не&nbsp;потерпел ни&nbsp;одного поражения за&nbsp;9 туров чемпионата России-2026/27.У ЦСКА немало проблем. Почему армейцы еще ни разу не проиграли?

Для этого необходимо не уступить в дерби «Родине». Впрочем, ничья хоть и сохранит нолик, но радости болельщикам и руководству наверняка не принесет. Сенсационно справившись с «Зенитом» в Петербурге, новичок высшего дивизиона откатился к базовым настройкам и с тех пор набрал два очка в шести матчах. Чтобы до упора оставаться в гонке, ЦСКА обязан обыгрывать таких соперников.

Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рубин» — «Динамо»: повторный блеск

Сандро Шварц на старом новом посту потратил стартовый период на устаканивание процессов, а потом принялся штамповать победы. Болей тот самый фанат «Манчестер Юнайтед» за «Динамо», он постригся бы в сентябре. Напомним, что в сезоне-2021/22 москвичи при Шварце практически весь чемпионат шли в группе лидеров и гнались за «Зенитом» даже за пять туров до конца, но жутко завалили финиш и забрали бронзу, пропустив вперед «Сочи».

Футболисты &laquo;Динамо&raquo;.У «Динамо» шесть побед подряд и лучший старт в XXI веке. Пять факторов успеха от Шварца

Второе пришествие пока удается не хуже. Динамовцы разогнались и всерьез засматриваются в сторону вершины таблицы. Немецкий тренер подтверждает, что предыдущий всплеск нельзя считать случайным, но острый для клуба вопрос стабильности не потерял актуальности. Неуступчивый «Рубин» в Казани попробует проявить на него ответы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Кисляка опять ждут в Турции, а Карпин снова нагрузил лидеров армейцев. Что происходит в ЦСКА
«Все вообще пошло не так». Хэйс рассказал, почему сбежал из КХЛ после пяти матчей
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
«Виртуальным орденам за Барко предпочли бы золотые медали». Большое интервью Сергея Некрасова Игорю Рабинеру
«Краснодар» и «Зенит» победителя не выявят, а «Спартак» оступится в Самаре. Прогнозы на 10-й тур РПЛ
Осинькин о Пиняеве в «Локомотиве»: «Сейчас это не тот футболист, к которому мы привыкли»
Осинькин о Глушенкове: «Ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ»
Тренер «Спартака» Карседо о готовности игроков: «Только Джику и Мартинс имеют определенные проблемы со здоровьем»
Футболист «Спартака» Барко о возобновлении матчей РПЛ: «Очень хочется играть, тренировались изо всех сил»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соскучились по РПЛ? Как топ-клубы подходят к рестарту сезона

«Краснодар» — «Зенит»: отличная оборона против лучшей атаки. Ждем главный матч рестарта РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости