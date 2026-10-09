Проклятье «Спартака», перепутье «Локо», величие Игдисамова и важнейший матч осени: интриги 10-го тура РПЛ
Непривычно длинная международная пауза завершена, пора переключаться обратно на клубный футбол. Чемпионат России вернется десятым туром, после которого будет пройдена ровно треть дистанции всего сезона. В программе выходных сразу несколько крайне симпатичных афиш, а одна из них вовсе тянет на главную текущей осенью.
Расписание 10-го тура РПЛ
9 октября
19.30 мск. «Ростов» — «Акрон»
10 октября
13.00. «Оренбург» — «Динамо Махачкала»
15.15. «Факел» — «Локомотив»
17.30. «Крылья Советов» — «Спартак»
19.30. «Краснодар» — «Зенит»
11 октября
14.00. «Ахмат» — «Балтика»
16.30. ЦСКА — «Родина»
19.30. «Рубин» — «Динамо»
«Факел» — «Локомотив»: либо сейчас, либо никогда
Если длительные перерывы действительно помогают перезагружаться, то «Локомотив» должен вот-вот засиять. Москвичи исполнили худший старт в своей истории и одержали всего одну победу в девяти матчах в РПЛ, к октябрю застыв в зоне стыков. Летом клуб продал лидеров в лице Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса, а никого сопоставимого по уровню на их места не взял. Из центральных форвардов в распоряжении Михаила Галактионова вообще есть только едва выздоровевший Николай Комличенко.
Встреча с «Факелом», который уверенно располагается на дне таблицы без единой победы, идеально подходит для начала восстания из пепла. Если не выиграть в Воронеже, следующий внушительный шанс на триумф появится не раньше конца ноября. Команда нуждается в позитиве хотя бы с эмоциональной точки зрения. Иначе кризис станет совсем уж пугающим и натолкнет на самые тревожные мысли. В вылет «Динамо» десять лет назад до определенного момента тоже верили немногие.
«Крылья Советов» — «Спартак»: проклятое место
За последние пять лет «Спартак» лишь однажды в гостях одолел «Крылья Советов» в чемпионате, хотя в предыдущие годы почти всегда увозил из Самары три очка. Мрачную тенденцию на себе уже ощутил и Хуан Карседо, который у руля столичного гранда получил 1:2 на «Солидарность Арене» в мае 2026-го, а в золотой сезон при Массимо Каррере выезд завершился аж разгромом 0:4. Как тут не поверить в нечто паранормальное?
Не поверить, может, и легко, но закономерность надо прерывать. Особенно учитывая вечные чемпионские амбиции команды и ее предельно привлекательный облик осенью — «Спартак» лидирует в Премьер-лиге по ожидаемым очкам (18,31) и ожидаемым забитым мячам (15,49), а по ожидаемым пропущенным допустил меньше всех (6,16). Правда, «Крылья», как назло, идут без поражений с середины августа. Найдется у Карседо супероружие против исторически проблемного соперника?
«Краснодар» — «Зенит»: самый важный матч
Защищающий титул «Зенит» висит на волоске. Команда Семака уже потерпела больше поражений, чем за целый прошлый сезон, и готовится навестить главного конкурента. «Краснодар» обладает уникальной возможностью как минимум на некоторое время вытеснить гегемона из чемпионских разборок, ведь в случае его успеха разрыв между ними вырастет до шести очков, а оппонент закрепится на неприятной пятой строчке.
Трудность в том, что петербуржцы традиционно здорово играют в Краснодаре — только два гостевых поражения за 15 матчей в истории противостояния, представляете? Южный клуб, кстати, в нынешней РПЛ еще не проигрывал, а северный — не расписывал ничьи. Это самая влиятельная вывеска осени, слишком многое от нее зависит. Итогом может стать как невиданная плотность среди претендентов на трофей, когда первое и пятое места разделяет одно очко, так и серьезное отставание «Зенита».
ЦСКА — «Родина»: на пороге величия
Дмитрий Игдисамов продолжает беспроигрышный ход. В XXI веке ЦСКА лишь один раз преодолевал десять туров вообще без поражений — при Леониде Слуцком в чемпионском сезоне-2015/16. То есть речь о достижении, которое не покорялось ни Валерию Газзаеву, ни Виктору Гончаренко. 40-летний специалист, не дождавшийся подписания форварда, может своеобразно превзойти признанных армейских легенд.
Для этого необходимо не уступить в дерби «Родине». Впрочем, ничья хоть и сохранит нолик, но радости болельщикам и руководству наверняка не принесет. Сенсационно справившись с «Зенитом» в Петербурге, новичок высшего дивизиона откатился к базовым настройкам и с тех пор набрал два очка в шести матчах. Чтобы до упора оставаться в гонке, ЦСКА обязан обыгрывать таких соперников.
«Рубин» — «Динамо»: повторный блеск
Сандро Шварц на старом новом посту потратил стартовый период на устаканивание процессов, а потом принялся штамповать победы. Болей тот самый фанат «Манчестер Юнайтед» за «Динамо», он постригся бы в сентябре. Напомним, что в сезоне-2021/22 москвичи при Шварце практически весь чемпионат шли в группе лидеров и гнались за «Зенитом» даже за пять туров до конца, но жутко завалили финиш и забрали бронзу, пропустив вперед «Сочи».
Второе пришествие пока удается не хуже. Динамовцы разогнались и всерьез засматриваются в сторону вершины таблицы. Немецкий тренер подтверждает, что предыдущий всплеск нельзя считать случайным, но острый для клуба вопрос стабильности не потерял актуальности. Неуступчивый «Рубин» в Казани попробует проявить на него ответы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1