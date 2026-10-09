Проклятье «Спартака», перепутье «Локо», величие Игдисамова и важнейший матч осени: интриги 10-го тура РПЛ

Встречаем клубный футбол.

Непривычно длинная международная пауза завершена, пора переключаться обратно на клубный футбол. Чемпионат России вернется десятым туром, после которого будет пройдена ровно треть дистанции всего сезона. В программе выходных сразу несколько крайне симпатичных афиш, а одна из них вовсе тянет на главную текущей осенью.

Расписание 10-го тура РПЛ

9 октября

19.30 мск. «Ростов» — «Акрон»

10 октября

13.00. «Оренбург» — «Динамо Махачкала»

15.15. «Факел» — «Локомотив»

17.30. «Крылья Советов» — «Спартак»

19.30. «Краснодар» — «Зенит»

11 октября

14.00. «Ахмат» — «Балтика»

16.30. ЦСКА — «Родина»

19.30. «Рубин» — «Динамо»

Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Факел» — «Локомотив»: либо сейчас, либо никогда

Если длительные перерывы действительно помогают перезагружаться, то «Локомотив» должен вот-вот засиять. Москвичи исполнили худший старт в своей истории и одержали всего одну победу в девяти матчах в РПЛ, к октябрю застыв в зоне стыков. Летом клуб продал лидеров в лице Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса, а никого сопоставимого по уровню на их места не взял. Из центральных форвардов в распоряжении Михаила Галактионова вообще есть только едва выздоровевший Николай Комличенко.

Встреча с «Факелом», который уверенно располагается на дне таблицы без единой победы, идеально подходит для начала восстания из пепла. Если не выиграть в Воронеже, следующий внушительный шанс на триумф появится не раньше конца ноября. Команда нуждается в позитиве хотя бы с эмоциональной точки зрения. Иначе кризис станет совсем уж пугающим и натолкнет на самые тревожные мысли. В вылет «Динамо» десять лет назад до определенного момента тоже верили немногие.

Хуан Карседо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» — «Спартак»: проклятое место

За последние пять лет «Спартак» лишь однажды в гостях одолел «Крылья Советов» в чемпионате, хотя в предыдущие годы почти всегда увозил из Самары три очка. Мрачную тенденцию на себе уже ощутил и Хуан Карседо, который у руля столичного гранда получил 1:2 на «Солидарность Арене» в мае 2026-го, а в золотой сезон при Массимо Каррере выезд завершился аж разгромом 0:4. Как тут не поверить в нечто паранормальное?

Не поверить, может, и легко, но закономерность надо прерывать. Особенно учитывая вечные чемпионские амбиции команды и ее предельно привлекательный облик осенью — «Спартак» лидирует в Премьер-лиге по ожидаемым очкам (18,31) и ожидаемым забитым мячам (15,49), а по ожидаемым пропущенным допустил меньше всех (6,16). Правда, «Крылья», как назло, идут без поражений с середины августа. Найдется у Карседо супероружие против исторически проблемного соперника?

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» — «Зенит»: самый важный матч

Защищающий титул «Зенит» висит на волоске. Команда Семака уже потерпела больше поражений, чем за целый прошлый сезон, и готовится навестить главного конкурента. «Краснодар» обладает уникальной возможностью как минимум на некоторое время вытеснить гегемона из чемпионских разборок, ведь в случае его успеха разрыв между ними вырастет до шести очков, а оппонент закрепится на неприятной пятой строчке.

Трудность в том, что петербуржцы традиционно здорово играют в Краснодаре — только два гостевых поражения за 15 матчей в истории противостояния, представляете? Южный клуб, кстати, в нынешней РПЛ еще не проигрывал, а северный — не расписывал ничьи. Это самая влиятельная вывеска осени, слишком многое от нее зависит. Итогом может стать как невиданная плотность среди претендентов на трофей, когда первое и пятое места разделяет одно очко, так и серьезное отставание «Зенита».

Дмитрий Игдисамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА — «Родина»: на пороге величия

Дмитрий Игдисамов продолжает беспроигрышный ход. В XXI веке ЦСКА лишь один раз преодолевал десять туров вообще без поражений — при Леониде Слуцком в чемпионском сезоне-2015/16. То есть речь о достижении, которое не покорялось ни Валерию Газзаеву, ни Виктору Гончаренко. 40-летний специалист, не дождавшийся подписания форварда, может своеобразно превзойти признанных армейских легенд.

Для этого необходимо не уступить в дерби «Родине». Впрочем, ничья хоть и сохранит нолик, но радости болельщикам и руководству наверняка не принесет. Сенсационно справившись с «Зенитом» в Петербурге, новичок высшего дивизиона откатился к базовым настройкам и с тех пор набрал два очка в шести матчах. Чтобы до упора оставаться в гонке, ЦСКА обязан обыгрывать таких соперников.

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рубин» — «Динамо»: повторный блеск

Сандро Шварц на старом новом посту потратил стартовый период на устаканивание процессов, а потом принялся штамповать победы. Болей тот самый фанат «Манчестер Юнайтед» за «Динамо», он постригся бы в сентябре. Напомним, что в сезоне-2021/22 москвичи при Шварце практически весь чемпионат шли в группе лидеров и гнались за «Зенитом» даже за пять туров до конца, но жутко завалили финиш и забрали бронзу, пропустив вперед «Сочи».

Второе пришествие пока удается не хуже. Динамовцы разогнались и всерьез засматриваются в сторону вершины таблицы. Немецкий тренер подтверждает, что предыдущий всплеск нельзя считать случайным, но острый для клуба вопрос стабильности не потерял актуальности. Неуступчивый «Рубин» в Казани попробует проявить на него ответы.