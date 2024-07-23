Лучшие игроки 1-го тура РПЛ: покорители «Спартака» из «Оренбурга» и великолепный Глушенков
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же таблица лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит»)
Средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,5
Новичок петербургского клуба начал демонстрировать высокий класс с первых же матчей: вслед за дублем в битве за Суперкубок Глушенков дважды забил и «Крыльям Советов». Максим уже существенно влияет на игру чемпионов России.
2. Бителло («Динамо») — 7,5
Был одним из лучших в матче с «Факелом»: в первом тайме отдал две голевые передачи, а во втором помог команде удержать победный счет в меньшинстве.
3. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 7,5
Новый форвард красно-зеленых идеально влился в команду: в первой же игре с «Акроном» забил и отдал голевой пас.
4. Эмерджан Гюрлюк («Оренбург») — 7,5
Напрямую причастен к первой сенсации сезона и принес «Оренбургу» победу над «Спартаком»: сперва прострелил на Переса, а чуть позже сам наказал Максименко за ошибку.
5. Солтмурад Бакаев («Акрон») — 7,5
Ярко вернулся в премьер-лигу вместе с «Акроном»: уже за первый тайм с «Локомотивом» забил эффектный гол и ассистировал Эльдарушеву.
6. Вендел («Зенит») — 7,0
Как и в матче за Суперкубок против «Краснодара», был одним из самых заметных на поле: отдал две результативные передачи Глушенкову.
7. Муми Нгамале («Динамо») — 7,0
Герой финиша прошлого сезона лихо начал и новый: гол Нгамале в ворота «Факела» оказался победным.
8. Мирлинд Даку («Рубин») — 7,0
Вместе с Валентином Вадой приговорил «Пари НН» к поражению в первом туре: нападающий «Рубина» забил в Нижнем Новгороде уже на 4-й минуте.
9. Страхиня Эракович («Зенит») — 7,0
Вся оборона «Зенита» сыграла в Самаре на своем уровне. Серб выглядел уверенно и заслужил высокую оценку.
10. Матиас Перес («Оренбург») — 7,0
Защитник-бомбардир не останавливается и в новом сезоне: уже в стартовом матче аргентинец забил победный мяч в ворота «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1