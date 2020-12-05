«Спартак» и «Зенит» раздавили конкурентов. Чем ответит ЦСКА?

В РПЛ — реальная борьба за титул.

Этот чемпионат России радует конкурентной гонкой за золото. Да в Европе у нас все плохо, но в РПЛ — жара. Общий уровень турнира, который особенно проявляется на фоне «Брюгге», «Зальцбурга» и «Вольфсберга», оставляет желать лучшего. Почему на Западе интенсивно прессингуют, а мы нет? Не радуют финансовые проблемы у региональных команд. Все мы сочувствовали «Анжи» Магомеда Адиева в сезоне-2018/19. Теперь понимаем чувства футболистов «Тамбова», которые отказываются играть из-за долгов по зарплате.

Но при всем при этом наверху идет яростная борьба.

У «Спартака» — разгром «Тамбова». Конечно, Ларссон и Понсе — красавчики. Как и селекция красно-белых, которая отыскала именно этих форвардов. Вариативные, неравнодушные, хорошо реализующие моменты. А Доменико Тедеско — молодец. Столько критики в прошлом сезоне: нет позиционных атак, почти «автобусная» игра, регресс футболистов... Сейчас есть доказательство того, что его курс был правильным: от контратак и отсутствия прессинга — к доминированию.

Однако «Тамбов» жалко. И город, у которого нет подходящего для РПЛ стадиона. И футболистов: вы бы стали работать, если бы зарплату не платили? Наверное, нет. Нашли бы что-нибудь другое. Отсюда такой счет, хоть и с сопротивлением. За что вышедшим на поле игрокам «волков» — респект.

У «Зенита» — тоже разгром. В иной ситуации, поскольку «Урал» не бедствует. Опять же, какие претензии к Азмуну? Есть моменты — реализует. И рвется забивать при крупном счете — форвард! Или к Дзюбе, при таких габаритах умудряющемуся отдавать тонкие передачи под удар.

Но как же развалился «Урал»! В стиле прошлого сезона, когда екатеринбуржцы пропустили 53 гола, показав худшую статистику в РПЛ. Казалось бы, баланс появился. Вот только в субботу куда-то пропал.

Вы хотите, чтобы наши клубы выигрывали в Европе при такой конкуренции в чемпионате? Не в смысле соперничества между лидерами: здесь временами случаются выдающиеся матчи. А в плане борьбы с аутсайдерами. В Испании дают бой, в Англии — тем более. У нас — разваливаются. От страха?

Все это напоминает бесконечные «Сочи» — «Ростов» со счетом 10:1.

Тем интереснее предстоящий матч ЦСКА, который встретится с «Химками». Армейцы — в гонке, а вот соперник — на подъеме. Там-то никто не жалуется на зарплаты. И вряд ли выбросит белый флаг по ходу первого тайма — уже научены выездом в первом круге к «Краснодару», теми 2:7.

Так что армейцам придется тяжело. С одной стороны, давление после неудач в Лиге Европы. С другой — оппонент, переживающий победную серию.

Впрочем, команда Виктора Гончаренко может взять пример с «Локомотива». Проиграли решающий матч с «Зальцбургом» — реабилитировались в РПЛ. Притом что пропустили первыми, а в соперниках был крепкий «Рубин». Главный тренер красно-зеленых Марко Николич недаром сказал: «Мы не занервничали».

Вот ЦСКА и стоит воспользоваться его советом. Чтобы не отстать от «Зенита» и «Спартака».