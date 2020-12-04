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«Зенит» победит «Урал», «Спартак» уверенно выиграет у «Тамбова». Прогнозы на матчи 17-го тура РПЛ

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Обозреватель
Сегодня, 15:00
«Спартак» — «Тамбов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Тамбов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Пятницкий и актер шоу «Импровизация», болельщик красно-белых Дмитрий Позов.

«Локомотив» — «Рубин»

Андрей Пятницкий — 1:1. «Локомотив» пришел в себя, судя по последним результатам в чемпионате, но «Рубин» — это крепкий орешек. Будет ничья.

Дмитрий Позов — 1:0. «Локомотиву» пора брать три очка, «Рубин» не сможет в двух турах подряд обыграть московские команды. Минимальная победа «Локо».

Локомотив — Рубин

«Спартак» — «Тамбов»

Пятницкий — 2:0. Однозначно «Спартак» — фаворит. Состав у красно-белых сильнее, к тому же у «Тамбова» сейчас большие трудности.

Позов — 2:0. Понятно, что со «Спартаком» всегда может произойти какой-нибудь прикол, но не в этот раз. Да и у ребят из «Тамбова», учитывая их непростую обстановку, не получится себя проявить.

Спартак — Тамбов

«Зенит» — «Урал»

Пятницкий — 3:1. «Зенит» буксует в чемпионате России, неубедительно выглядит в Лиге чемпионов, но на этот матч команда соберется и выиграет.

Позов — 2:0. Если «Зенит» дома не обыграет «Урал», то вообще надо расходиться.

Зенит — Урал

«Краснодар» — «Ротор»

Пятницкий — 2:0. «Ротору» нужно цепляться за каждое очко, чтобы не вылететь. Но в данном матче это сделать будет сложно. Поставлю на надежную победу «Краснодара».

Позов — 3:0. «Краснодар» на эмоциональном подъеме, все задачи в Лиге чемпионов решены, состав выздоровел. Вполне может быть крупная победа.

Краснодар — Ротор

«Ростов» — «Уфа»

Пятницкий — 2:0. В предыдущем туре обе команды одержали крупные победы, но в целом «Ростов» сильнее.

Позов — 2:1. «Уфе» нужно упираться, но «Ростов» не настолько стабилен, чтобы крупно выигрывать несколько матчей подряд.

Ростов — Уфа

«Динамо» — «Арсенал»

Пятницкий — 2:1. Всплеск, связанный с приходом в «Динамо» нового тренера, прошел. Но и у Тулы есть свои трудности. Поэтому поставлю на победу «Динамо».

Позов — 3:1. «Динамо» в прошлом туре крупно проиграло, но команда сейчас вроде бы в порядке. Дома она должна обыгрывать туляков, которые находятся где-то внизу таблицы.

Динамо — Арсенал Т

ЦСКА — «Химки»

Пятницкий — 2:1. «Химки» грамотно выстраиваются после смены тренера, команда на ходу. Но ЦСКА наряду со «Спартаком» сейчас выглядит веселее остальных в нашем чемпионате.

Позов — 1:1. Это будет неразумный выбор из-за того, что я болельщик «Спартака».

ЦСКА — Химки

«Сочи» — «Ахмат»

Пятницкий — 1:1. «Сочи» выглядит нестабильно, а «Ахмат» уверенно набирает очки. Но домашние стены помогут сочинцам не проиграть.

Позов — 1:1. «Ахмат» сейчас в порядке, а «Сочи» играет дома. Поэтому поставлю на ничью.

Сочи — Ахмат

Специалисты (91)

Очки

Тур

+/-

Руслан Нигматуллин

13

11

+5

Эдуард Мор

10

10

+5

Дмитрий Кузнецов

8

7

+5

Юрий Белоус

7

1

+1

Максим Боков

7

8, 16

-11

Денис Бояринцев

6

14

+1

Дмитрий Булыкин

6

3

-2

Игорь Яновский

6

6

-2

Валерий Кечинов

5

4

+3

Андрей Соломатин

5

13

0

Ринат Билялетдинов

5

9

-2

Валерий Шмаров

5

15

-8

Александр Мостовой

4

5

-4

Борис Игнатьев

3

12

-2

Олег Корнаухов

1

2

-3

Болельщики (105)

Очки

Тур

+/-

Николай Трубач

18

8, 16

+11

Роман Косицын

13

15

+8

Валерий Баринов

8

5

+4

Виктор Гусев

8

6

+2

Александр Кожевников

8

3

+2

Юрий Давыдов

8

11

-5

Вячеслав Малежик

7

9

+2

Михаил Грушевский

6

1

-1

Иван Бочаров

5

12

+2

Федор Канарейкин

5

13

0

Сергей Белоголовцев

5

14

-1

Евгений Кемеровский

5

10

-5

Александр Шаганов

4

2

+3

Алексей Маклаков

3

7

-5

Юрий Лоза

2

4

-3

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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