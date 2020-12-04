«Зенит» победит «Урал», «Спартак» уверенно выиграет у «Тамбова». Прогнозы на матчи 17-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Пятницкий и актер шоу «Импровизация», болельщик красно-белых Дмитрий Позов.

«Локомотив» — «Рубин»

Андрей Пятницкий — 1:1. «Локомотив» пришел в себя, судя по последним результатам в чемпионате, но «Рубин» — это крепкий орешек. Будет ничья.

Дмитрий Позов — 1:0. «Локомотиву» пора брать три очка, «Рубин» не сможет в двух турах подряд обыграть московские команды. Минимальная победа «Локо».

«Спартак» — «Тамбов»

Пятницкий — 2:0. Однозначно «Спартак» — фаворит. Состав у красно-белых сильнее, к тому же у «Тамбова» сейчас большие трудности.

Позов — 2:0. Понятно, что со «Спартаком» всегда может произойти какой-нибудь прикол, но не в этот раз. Да и у ребят из «Тамбова», учитывая их непростую обстановку, не получится себя проявить.

«Зенит» — «Урал»

Пятницкий — 3:1. «Зенит» буксует в чемпионате России, неубедительно выглядит в Лиге чемпионов, но на этот матч команда соберется и выиграет.

Позов — 2:0. Если «Зенит» дома не обыграет «Урал», то вообще надо расходиться.

«Краснодар» — «Ротор»

Пятницкий — 2:0. «Ротору» нужно цепляться за каждое очко, чтобы не вылететь. Но в данном матче это сделать будет сложно. Поставлю на надежную победу «Краснодара».

Позов — 3:0. «Краснодар» на эмоциональном подъеме, все задачи в Лиге чемпионов решены, состав выздоровел. Вполне может быть крупная победа.

«Ростов» — «Уфа»

Пятницкий — 2:0. В предыдущем туре обе команды одержали крупные победы, но в целом «Ростов» сильнее.

Позов — 2:1. «Уфе» нужно упираться, но «Ростов» не настолько стабилен, чтобы крупно выигрывать несколько матчей подряд.

«Динамо» — «Арсенал»

Пятницкий — 2:1. Всплеск, связанный с приходом в «Динамо» нового тренера, прошел. Но и у Тулы есть свои трудности. Поэтому поставлю на победу «Динамо».

Позов — 3:1. «Динамо» в прошлом туре крупно проиграло, но команда сейчас вроде бы в порядке. Дома она должна обыгрывать туляков, которые находятся где-то внизу таблицы.

ЦСКА — «Химки»

Пятницкий — 2:1. «Химки» грамотно выстраиваются после смены тренера, команда на ходу. Но ЦСКА наряду со «Спартаком» сейчас выглядит веселее остальных в нашем чемпионате.

Позов — 1:1. Это будет неразумный выбор из-за того, что я болельщик «Спартака».

«Сочи» — «Ахмат»

Пятницкий — 1:1. «Сочи» выглядит нестабильно, а «Ахмат» уверенно набирает очки. Но домашние стены помогут сочинцам не проиграть.

Позов — 1:1. «Ахмат» сейчас в порядке, а «Сочи» играет дома. Поэтому поставлю на ничью.

Специалисты (91) Очки Тур +/- Руслан Нигматуллин 13 11 +5 Эдуард Мор 10 10 +5 Дмитрий Кузнецов 8 7 +5 Юрий Белоус 7 1 +1 Максим Боков 7 8, 16 -11 Денис Бояринцев 6 14 +1 Дмитрий Булыкин 6 3 -2 Игорь Яновский 6 6 -2 Валерий Кечинов 5 4 +3 Андрей Соломатин 5 13 0 Ринат Билялетдинов 5 9 -2 Валерий Шмаров 5 15 -8 Александр Мостовой 4 5 -4 Борис Игнатьев 3 12 -2 Олег Корнаухов 1 2 -3

Болельщики (105) Очки Тур +/- Николай Трубач 18 8, 16 +11 Роман Косицын 13 15 +8 Валерий Баринов 8 5 +4 Виктор Гусев 8 6 +2 Александр Кожевников 8 3 +2 Юрий Давыдов 8 11 -5 Вячеслав Малежик 7 9 +2 Михаил Грушевский 6 1 -1 Иван Бочаров 5 12 +2 Федор Канарейкин 5 13 0 Сергей Белоголовцев 5 14 -1 Евгений Кемеровский 5 10 -5 Александр Шаганов 4 2 +3 Алексей Маклаков 3 7 -5 Юрий Лоза 2 4 -3

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.