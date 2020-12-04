«Зенит» победит «Урал», «Спартак» уверенно выиграет у «Тамбова». Прогнозы на матчи 17-го тура РПЛ
«Локомотив» — «Рубин»
Андрей Пятницкий — 1:1. «Локомотив» пришел в себя, судя по последним результатам в чемпионате, но «Рубин» — это крепкий орешек. Будет ничья.
Дмитрий Позов — 1:0. «Локомотиву» пора брать три очка, «Рубин» не сможет в двух турах подряд обыграть московские команды. Минимальная победа «Локо».
«Спартак» — «Тамбов»
Пятницкий — 2:0. Однозначно «Спартак» — фаворит. Состав у красно-белых сильнее, к тому же у «Тамбова» сейчас большие трудности.
Позов — 2:0. Понятно, что со «Спартаком» всегда может произойти какой-нибудь прикол, но не в этот раз. Да и у ребят из «Тамбова», учитывая их непростую обстановку, не получится себя проявить.
«Зенит» — «Урал»
Пятницкий — 3:1. «Зенит» буксует в чемпионате России, неубедительно выглядит в Лиге чемпионов, но на этот матч команда соберется и выиграет.
Позов — 2:0. Если «Зенит» дома не обыграет «Урал», то вообще надо расходиться.
«Краснодар» — «Ротор»
Пятницкий — 2:0. «Ротору» нужно цепляться за каждое очко, чтобы не вылететь. Но в данном матче это сделать будет сложно. Поставлю на надежную победу «Краснодара».
Позов — 3:0. «Краснодар» на эмоциональном подъеме, все задачи в Лиге чемпионов решены, состав выздоровел. Вполне может быть крупная победа.
«Ростов» — «Уфа»
Пятницкий — 2:0. В предыдущем туре обе команды одержали крупные победы, но в целом «Ростов» сильнее.
Позов — 2:1. «Уфе» нужно упираться, но «Ростов» не настолько стабилен, чтобы крупно выигрывать несколько матчей подряд.
«Динамо» — «Арсенал»
Пятницкий — 2:1. Всплеск, связанный с приходом в «Динамо» нового тренера, прошел. Но и у Тулы есть свои трудности. Поэтому поставлю на победу «Динамо».
Позов — 3:1. «Динамо» в прошлом туре крупно проиграло, но команда сейчас вроде бы в порядке. Дома она должна обыгрывать туляков, которые находятся где-то внизу таблицы.
ЦСКА — «Химки»
Пятницкий — 2:1. «Химки» грамотно выстраиваются после смены тренера, команда на ходу. Но ЦСКА наряду со «Спартаком» сейчас выглядит веселее остальных в нашем чемпионате.
Позов — 1:1. Это будет неразумный выбор из-за того, что я болельщик «Спартака».
«Сочи» — «Ахмат»
Пятницкий — 1:1. «Сочи» выглядит нестабильно, а «Ахмат» уверенно набирает очки. Но домашние стены помогут сочинцам не проиграть.
Позов — 1:1. «Ахмат» сейчас в порядке, а «Сочи» играет дома. Поэтому поставлю на ничью.
|
Специалисты (91)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Руслан Нигматуллин
|
13
|
11
|
+5
|
Эдуард Мор
|
10
|
10
|
+5
|
Дмитрий Кузнецов
|
8
|
7
|
+5
|
Юрий Белоус
|
7
|
1
|
+1
|
Максим Боков
|
7
|
8, 16
|
-11
|
Денис Бояринцев
|
6
|
14
|
+1
|
Дмитрий Булыкин
|
6
|
3
|
-2
|
Игорь Яновский
|
6
|
6
|
-2
|
Валерий Кечинов
|
5
|
4
|
+3
|
Андрей Соломатин
|
5
|
13
|
0
|
Ринат Билялетдинов
|
5
|
9
|
-2
|
Валерий Шмаров
|
5
|
15
|
-8
|
Александр Мостовой
|
4
|
5
|
-4
|
Борис Игнатьев
|
3
|
12
|
-2
|
Олег Корнаухов
|
1
|
2
|
-3
|
Болельщики (105)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Николай Трубач
|
18
|
8, 16
|
+11
|
Роман Косицын
|
13
|
15
|
+8
|
Валерий Баринов
|
8
|
5
|
+4
|
Виктор Гусев
|
8
|
6
|
+2
|
Александр Кожевников
|
8
|
3
|
+2
|
Юрий Давыдов
|
8
|
11
|
-5
|
Вячеслав Малежик
|
7
|
9
|
+2
|
Михаил Грушевский
|
6
|
1
|
-1
|
Иван Бочаров
|
5
|
12
|
+2
|
Федор Канарейкин
|
5
|
13
|
0
|
Сергей Белоголовцев
|
5
|
14
|
-1
|
Евгений Кемеровский
|
5
|
10
|
-5
|
Александр Шаганов
|
4
|
2
|
+3
|
Алексей Маклаков
|
3
|
7
|
-5
|
Юрий Лоза
|
2
|
4
|
-3
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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