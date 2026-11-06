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Пять удалений, расизм, скандалы и миллионный штраф. Почему матчи ЦСКА и «Краснодара» превратились в войну?

Роман Градов
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игдисамов уже ждет провокаций. И у тренера армейцев есть для этого основания.
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

«Думаю, в матче с «Краснодаром» будет все: эмоции, провокации», — заявил главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов перед центральной встречей 14-го тура РПЛ.

Для таких ожиданий есть причины. Последние четыре официальных матча «Краснодара» и ЦСКА подарили нам пять удалений, стычку главных тренеров, обвинения в расизме, миллионный штраф и разгром 4:0. А еще — конфликт в раздевалке, после которого один из лидеров армейцев оказался отстранен от команды.

Не многовато для соперников, которые еще недавно воспринимались просто как конкуренты в борьбе за высокие места? Похоже, у российского футбола появилось новое принципиальное противостояние.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аплодисменты, которые взбесили Мусаева

Все началось 31 августа 2025 года. ЦСКА и «Краснодар» сыграли в Москве вничью — 1:1, но обсуждали после матча преимущественно не футбол.

На 57-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев удалил Джона Кордобу. Решение вызвало бурю эмоций, а затем началась стычка с участием футболистов и тренеров. Желтые карточки получили даже Фабио Челестини и Мурад Мусаев.

Главный тренер «Краснодара» утверждал, что армейская скамейка аплодировала Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Поведение соперников Мусаев назвал открытым хамством, а заодно прошелся по швейцарскому происхождению Челестини. Тот обвинения в собственный адрес отверг.

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На этом история не закончилась. «Краснодар» пытался оспорить удаление Кордобы, однако КДК РФС отказался отменять красную карточку. Сам колумбиец на эмоциях рассуждал даже о возможном отъезде из российского чемпионата.

Правда, тренеры в итоге помирились. Через неделю Мусаев позвонил Челестини, стороны обсудили произошедшее и признали, что перегнули с эмоциями. Казалось, конфликт исчерпан.

Как бы не так.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кордоба, Мойзес и новые разборки

Следующая встреча состоялась 7 декабря в Краснодаре. На этот раз хозяева победили — 3:2, но снова не обошлось без скандала.

Главными действующими лицами стали Джон Кордоба, Александр Черников и Мойзес. Во время матча футболисты не раз выясняли отношения, а в перерыве конфликт продолжился в подтрибунном помещении. Мусаев потом объяснял, что услышал крики, однако до драки, по его словам, дело не дошло.

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На 68-й минуте Мойзес получил второе предупреждение и покинул поле. Уже через две минуты «Краснодар» забил третий гол и фактически обеспечил себе победу.

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию, посчитав удаление несправедливым. Но ЭСК единогласно поддержала решение Кирилла Левникова.

На первый план снова вышли конфликты. Вроде бы качественный футбол двух сильных команд, но вспомнить встречу без красной карточки и скандала уже невозможно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Миллион рублей за поведение болельщиков

В марте соперники встретились в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. И противостояние окончательно вышло за привычные футбольные рамки.

В первом матче в Москве ЦСКА победил 3:1. «Краснодар» остался вдесятером после удаления Джованни Гонсалеса, а по окончании встречи разгорелся новый скандал.

Футболисты гостей заявили, что с трибун в адрес Джона Кордобы звучали расистские выкрики. «Краснодар» обратился в РФС, ЦСКА начал собственную проверку. Параллельно в интернете появилось видео состояния гостевой раздевалки с поврежденной дверью, вызвавшее очередную перепалку между клубами.

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В отличие от многих других взаимных претензий, история с поведением болельщиков получила официальную оценку. КДК РФС установил нарушение, связанное с унижением достоинства человека по признаку расы, и оштрафовал ЦСКА на 1 миллион рублей.

Но и на этом противостояние не прекратилось.

Фото ФК «Краснодар»

Четыре гола, два удаления и скандал в раздевалке

17 марта «Краснодар» устроил армейцам настоящую катастрофу. Победа 4:0 позволила южанам отыграть поражение 1:3 и выйти в финал Пути РПЛ.

А у ЦСКА случился полный развал.

В конце первого тайма прямую красную карточку получил Матеус Рейс. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален Мойзес. Команда осталась вдевятером, хотя к тому моменту уже проигрывала 0:3.

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Но самое интересное произошло после финального свистка.

В раздевалке Мойзес вступил в словесную перепалку с Челестини. Тренер критиковал футболистов за самоотдачу, защитник ответил. Впоследствии бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Получается, одно поражение от «Краснодара» привело не только к вылету из верхней сетки Кубка, но и к серьезному внутреннему конфликту в ЦСКА.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый тренер, старые счеты

И вот теперь соперники встречаются снова. Правда, ситуация изменилась.

У ЦСКА уже другой главный тренер — Дмитрий Игдисамов. Армейцы идут третьими, набрав 26 очков. «Краснодар» имеет на три балла меньше и переживает тяжелый кризис: после шести побед в первых шести турах команда Мусаева не выигрывает семь встреч подряд.

Казалось бы, отличный момент для ЦСКА, чтобы взять реванш за мартовские 0:4. Но есть два обстоятельства.

Во-первых, в Краснодаре армейцы в последние годы играют крайне неудачно. Последние пять официальных визитов закончились поражениями. Арена «быков» действительно превратилась для москвичей в крайне неприятное место.

Во-вторых, нынешнему «Краснодару» победа нужна едва ли не больше, чем сопернику. Еще одна осечка станет восьмой подряд и новым клубным антирекордом. Разговоры о будущем Мусаева только усилятся.

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В таких обстоятельствах особенно важна холодная голова. Кордоба, Мойзес и остальные участники предыдущих столкновений прекрасно помнят все, что происходило в прошлом сезоне. И нет никаких оснований считать, что страсти автоматически улягутся только потому, что ЦСКА теперь возглавляет другой специалист.

За четыре предыдущие встречи мы увидели пять удалений. Неужели в Краснодаре последует шестое? Или команды наконец сыграют так, чтобы коллекция скандалов не пополнилась?

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2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
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7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
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