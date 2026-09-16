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«Последнее слово я еще не сказал». Акинфеев — о своем восстановлении и «дурацком» ЧМ-2014

Максим Слекишин
корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Капитан ЦСКА хочет как можно скорее выйти на поле.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». В интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову 40-летний голкипер рассказал, как проходит его восстановление после травмы, оценил конкуренцию своих сменщиков Владислава Торопа и Максима Бориско и вспомнил тяжелый чемпионат мира-2014.

«Хочется уже вернуться на поле»

Главное для болельщиков ЦСКА — Акинфеев настроен вернуться как можно скорее. Капитан армейцев не проводил официальных матчей с 4 апреля, когда получил травму во встрече чемпионата России с «Акроном» (2:1). Сейчас он продолжает восстановление: работает в тренажерном зале, остается рядом с командой и рассчитывает в ближайшее время снова выйти на поле.

«Когда тебе уже не 20 лет, восстановление затягивается. В любом случае буду стараться сделать все до конца. Наверное, последнее слово я свое еще не сказал. Хочется уже вернуться на поле к команде, именно быть в коллективе. Хотя я каждый день с ними вижусь, тренируюсь в зале, но хочется сыграть. А так все идет, как говорил Алексей Березуцкий, по плану, только непонятно по какому...» — сказал Акинфеев.

Игорь Акинфеев, Максим Бориско, Владислав Тороп.Акинфеев, Бориско, Тороп: какой выход найдется из этого армейского треугольника?

Он поделился, что пока активно помогает другим голкиперам ЦСКА.

«Моя отдушина — это вратарская бригада. Все ребята молоды, красивы, хороши. Я стараюсь проводить с ними много времени и какими-то советами подсказывать и успокаивать даже, если есть ошибки. Именно в этом, наверное, заключается сейчас моя функция, пока я не могу на поле помогать», — отметил капитан армейцев.

У ЦСКА пока нет явного сменщика Акинфеева: в чемпионате за красно-синих выступает 22-летний Владислав Тороп, в Кубке России — 26-летний Максим Бориско. Игорь поделился: «Это два хороших голкипера. Пока они так выходят. Но как дальше будет, зависит только от них. Это их карьера. И тренировочный процесс, и игры показывают: кто сильнее, тот и будет играть».

При этом Акинфеев не согласился с утверждением, что у него не было конкуренции в клубе.

«Говорят, я там убил целую эпоху каких-то вратарей. Я не согласен. Если есть футбольное поле, ворота, то есть, наверное, и тренировочный процесс. Там тренер себе врагом никогда не будет. Кто сильнее, тот и играет», — сказал голкипер.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 40 лет чувствует себя на 22

В апреле Акинфееву исполнилось 40 лет, однако сам он признается, что внутренне своего возраста почти не замечает — чувствует себя на 22 года.

Именно это ощущение, по его словам, помогает сохранять интерес к футболу спустя более двух десятилетий во взрослой команде армейцев. Игорь подчеркнул: игровой запал никуда не исчез и ему хочется провести еще какое-то время на поле.

«Если я бы не любил бы свое дело, свою работу, меня бы уже давно не было. Я закончил бы карьеру и спокойно отдыхал бы дома с чашечкой чая, никого не трогая, не мозоля никому глаза», — признался вратарь.

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Пока такой сценарий его не привлекает. При этом о завершении карьеры Акинфеев все-таки задумывается.

«Нет такого, что я чего-то испугался, что все, закончил карьеру. Но эта ситуация с травмой спровоцировала картинку, которая у меня есть в голове. Прекрасно понимаю, как это все будет выглядеть. Давайте мы сначала 26 сентября проводим на этом замечательном стадионе Вагнера Лава (бразильский экс-нападающий ЦСКА завершил карьеру в этом году и вернется в Москву на специальный матч легенд, организованный в его честь. — Прим. «СЭ»). Тогда уже посмотрю, нарисую до конца эту картинку», — поделился капитан.

Фабио Капелло и Игорь Акинфеев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Думал, Фабио Капелло заменит меня»

Одной из самых эмоциональных частей разговора стали воспоминания Акинфеева о чемпионате мира-2014. В первом матче группового этапа против Южной Кореи он допустил курьезную результативную ошибку после дальнего удара. Россия затем сравняла счет — 1:1, однако вратарь прекрасно помнит свои ощущения в первые секунды после пропущенного мяча.

«Все посыпалось. Я уже много раз говорил, пролетела вся карьера перед глазами, вся моя жизнь. Хотя 2014-й — я не такой еще старый... Но пролетело все моментально. Понимал, что вот сейчас начнется давление, сейчас начнется травля и все остальное», — рассказал Акинфеев.

В&nbsp;2016 году ЦСКА стал чемпионом России.«Я как дал по стеклу, разбил его вдребезги! Друзей обсыпало...» Золотые сейвы Акинфеева. 10 лет чемпионству ЦСКА

Сам чемпионат мира Акинфеев спустя 12 лет оценивает жестко.

«И сам турнир, вот опять же говорю, дурацкий. Вот просто для меня был дурацкий турнир, не побоюсь этого слова, непонятный. Я не могу понять, почему так произошло. Тренировочный процесс был хороший. Первый тайм скорее идеальный. А после гола все пошло наперекосяк. Честно, думал, Фабио Капелло заменит меня в следующих матчах. Если бы он так сделал, я бы не обиделся», — поделился Акинфеев.

Напомним, сборная России на бразильском ЧМ не выиграла ни одного матча — после ничьей с Южной Кореей (1:1) так же поделила очки с Алжиром (1:1) и уступила Бельгии (0:1). Национальная команда набрала два балла и не вышла из группы H.

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Игорь Акинфеев
Фабио Капелло
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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