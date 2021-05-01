«Спартак» ищет тренера, Жозе Моуринью без работы. Но такой тренер был бы вреден команде.

Первый «Челси» Моуринью — кайф, да и «Порту» с голами Аленичева в финалах кубка УЕФА и Лиги чемпионов был уникальный.

Вообще, Моуринью середины / конца 2000-х казался нуворишем среди топовых тренеров, которых он обыгрывал максимально просто, как будто узнал какое-то недоступное знание.

Я думаю, лет 20 назад тренеры меньше подстраивались. Просто было слишком мало информации, видео, тактических инструментов. И они играли на ощупь. Никто не знал, что условный Бенитес задумал фланговый прессинг и пошлет туда Джеррарда, чтобы загрузить зоны рядом с лайнсменом, зато строили слепую оборону и такую же слепую атаку. Это делало игру безумной и непредсказуемой, а еще создавало гектары свободы для мечтателей.

И Моуринью в ней правил, поскольку человеком был всегда циничным и практическим, но время мечтателей уже в прошлом. Последний крупный тактический успех — «Челси» в 2014-м, а до этого — кубок ЛЧ с «Интером» и безумные Диего Милито с Уэсли Снейдером. Снейдер — вообще главное разочарование «Золотого мяча». Гениальный голландец был его достоин, но ФИФА так не думала. Впрочем, история банальная. «Золотой мяч» случайным людям не дают, а Снейдер карьерой показал, что первым футбольным героем мира он был исключительно в тот момент, хотя ни до, ни после сильно не выделялся.

Зато всегда выделялся Моуринью. Жозе всегда круто работал с конкретными футболистами. Как опытный антерпренер, он почти всегда выбирает для футболистов лучшие роли. Про Милито и Снейдера я уже вспоминал, а из свежих примеров — связка Кейн — Сон. Эта пара выбила все рекорды эффективности за половину чемпионата-2020/21, заворачивая по пять совместных голов в одном матче, но о «Тоттенхэме» — ниже.

Сила Моуринью — в крутой работе на публику. Его время в «Реале» превратило эль-класико из просто жаркого противостояния в войну. Футболисты «Реала» сходили с ума и лупили лучшую «Барсу» в истории по правилам UFC — видимо, поэтому ее часто и побеждали.

Кстати, при Моуринью «Реал» снял много проклятий: победил в Кубке Испании (впервые за 18 лет), вырвался за пределы 1/8 Лиги чемпионов (впервые за 6 лет), а еще «Реал» Моуринью — самая результативная команда в истории футбола. 123 гола (в сезоне-2011/12) — больше за футбольный год не забивал никто. Крутой, кстати, факт, который объясняет, что необязательно атакующая команда забивает больше контратакующей.

Когда Моуринью закончился?

На мой вкус, после второго захода в «Челси» Жозе Моуринью закончился. Вы можете сказать, что даже в «МЮ» Моур брал трофеи, но суть в том, что его футбол всегда оправдывался трофеями, а красный Манчестер привык к более серьезным вещам, чем Лига Европы или Кубок Англии.

Хоть от Моура на «Олд Траффорд» и остались кубки, но это было явно ниже ожиданий, поэтому об уходе Моура никто не жалел. Впрочем, после сэра Алекса там не жалеют никого.

Дальше Жозе попал в объятия Леви. Для президента «Тоттенхэма» он был главной мечтой еще с 2004-го, поэтому Дэниэл изменил себе и подписал деградирующего португальца (хотя это не его принцип), как будто закрыл гештальт. Леви уже давно влюбился в Моуринью, и его можно понять.

Жозе обещал, что перезагрузился, обновился и готов к победам. Представьте себе такие слова от блестящего Моуринью. Поверил даже скряга Леви.

Но «Тоттенхэм» показал, что Моур остался прежним. Он круто использовал некоторых футболистов (Кейн, Сон, Сиссоко), классически поскандалил с парой лидеров— Алли и Роузом, а еще добавил «Тоттенхэму» четкости в переходных фазах. За счет переходов конец прошлого сезона и треть этого «шпоры» выглядели потрясно. Моуринью усиленно подстраивал команду к каждому сопернику, и «Тоттенхэм» регулярно убивал противника прямо в первом тайме. Но на дистанции такая тактика оказалась провалом. «Шпоры» сидели в обороне даже против «Фулхэма» и отдавали преимущество в три гола «Вест Хэму», потому что заканчивали играть в активный футбол после первых 45 минут.

Футболистам разонравилось отсутствие у Моура собственных игровых идей. Кроме разбора тактики соперника, португалец больше ничего не придумывал и проводил нудные занятия, от которых всем хотелось спать. Жозе это чувствовал и сильно нервничал, а в какой-то момент распсиховался настолько, что засадил на лавку всех дорогущих центральных защитников и наигрывал ноунейма Джо Родона.

В общем, так Моуринью и ушел, показав, что никак не поменялся. Для «Тоттенхэма» он сделал одну топовую вещь — снялся в сериале о «шпорах», который делал Amazon. И там был правда королем, но ни трофеев, ни игры «Тоттенхэму» все равно не принес.

Почему Моуринью не подходит «Спартаку»?

И вот Моуринью свободен. «Спартак» тоже ищет тренера, и в головах многих сразу возник Моур. Мол, вот он — мощный вариант: все выигрывал, всех побеждал и тренировал полмира.

Но зачем такой тренер «Спартаку»? Прямо сейчас Моуринью — рудимент, оставшийся от футбола «нулевых», «десятых», который забыл, что такое развитие. У Жозе больше не получается брать трофеи, просто раскладывая тактику соперника: во-первых, потому что каждый крутой тренер сейчас умеет адаптироваться не хуже Моура, во-вторых, футболисты в командах Жозе лезут на стену от бесконечных тактических разборов, когда им просто хочется хотя бы примерно представлять, в каком стиле играет не их соперник, а они сами.

Я уверен, что «Спартаку» тренер вроде Моуринью вреден. Мало того, что у Жозе на голове тяжеленная корона, так еще и идей под ней осталось маловато. Футбол Моура — скучный, трудный для просмотра, потому что создается не совсем ради того, что на поле. Главный любитель этого гарцует по технической зоне и уничтожает арбитров. Центр футбола Моура — сам Жозе, который своей личностью делает команды интересными, но футбола там мало.

В футболе никого не интересует, что было вчера. Хотя вчера Моур — великий тренер, и с этим невозможно спорить: трофеи, кубки, рекорды. Жозе правда крут, но это уже история, а португалец — музейный экспонат, который лучше не станет.

Правда, одному человека, которому в «Спартаке» Моуринью был бы полезен, я знаю. Медиадиректору красно-белых Антону Фетисову работа с Жозе была бы интересна хотя бы потому, что «Спартак» сейчас нацелен на создание суперконтента для соцсетей.

Сами понимаете, в мире футбола актеров уровня Моуринью просто не найти, поэтому Фетисов и Моур были бы безумно крутой связкой. Вот только футбол — это все-таки другое.