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Почему «Зенит» так часто бьет пенальти: ищем причины и сравниваем статистику РПЛ с топ-лигами

Почему «Зенит» так часто бьет пенальти?

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев исполняет пенальти.
Фото ФК «Зенит»
Ищем причины.

Аналитики из Opta Sports посчитали, что ни один клуб из топ-10 европейских лиг не пробил больше пенальти с начала сезона-2025/26, чем «Зенит». Только за два предыдущих матча РПЛ петербуржцы пять раз подошли к точке.

Существует два способа разобраться в причинах. Первый: погрузиться в теории заговора. Второй: изучить статистику и стиль команды Сергея Семака. На нем и остановимся.

Только цифры

Да, «Зенит» действительно с отрывом лидирует по количеству пробитых пенальти в Премьер-лиге как в этом, так и в прошлом сезоне. В РПЛ-2025/26 сине-бело-голубые исполнили 14 одиннадцатиметровых, а в нынешнем чемпионате — семь за 13 матчей. То есть в среднем примерно один пенальти на две игры.

Однако такая тенденция была не всегда, и списывать титулы Семака только на фарт и судейское пристрастие было бы неправильно. При нем «Зенит» выигрывает чемпионат практически каждый год, вот только в предыдущих сезонах петербуржцы вообще не входили в топ по этому показателю. Например, в розыгрыше-2024/25 больше пенальти исполнили восемь клубов РПЛ, в сезоне-2023/24 — десять, в чемпионате-2022/23 — девять.

Общемировой тренд доказывает, что одиннадцатиметровые чаще исполняют топ-клубы.

В пятерке команд Европы, чаще всего бьющих с точки, помимо «Зенита» расположились «Реал», «Бенфика» и «Барселона», а исключением выглядит только «Брага». Все, кроме последней, действуют с позиции силы и всегда претендуют на титул в своих чемпионатах.

Тем не менее по среднему числу пенальти за матч сине-бело-голубые лидируют и здесь, причем с внушительным отрывом. У команды Семака 0,49 удара с точки за игру, а у ближайшего европейского преследователя, «Браги», — 0,39.

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Стиль игры

Геннадий Орлов считает доминирование «Зенита» по пенальти логичным следствием игрового стиля команды. По его мнению, петербуржцы, как и «Реал» с «Барселоной», много атакуют, а соперники просто за ними не успевают и фолят. С ним солидарен и Сергей Семак, отмечающий, что удар с точки нужно заслужить, доставить мяч в штрафную соперника и поставить его в неудобную ситуацию. Безусловно, оба — заинтересованные стороны, но их слова не лишены здравого смысла.

Сине-бело-голубые в топ-3 РПЛ по владению мячом. Следовательно, они на самом деле имеют больше возможностей для атакующих действий. При этом контроль петербуржцев — не банальный перекат мяча. Поэтому действующий чемпион лидирует по трем показательным параметрам: количеству касаний в чужой штрафной (то, о чем говорил Семак), созданным явным голевым моментам и среднему числу ударов в створ.

Понятно, что без пенальти «Зенит» недосчитался бы нескольких голов. Однако даже без учета мячей с одиннадцатиметровых петербуржцы лидируют в РПЛ по результативности — 25 голов.

Не стоит забывать и о факторе индивидуального мастерства. У сине-бело-голубых уже не первый год самый дорогой состав чемпионата. По оценке Transfermarkt, на данный момент в РПЛ выступают 11 футболистов, чья трансферная стоимость составляет не менее 15 миллионов евро. Шестеро из них представляют «Зенит».

Получается, что техничные петербургские футболисты чаще остальных проникают в штрафную, создают острые моменты и активнее давят на соперников вблизи чужих ворот. К заключительному туру перед паузой на матчи сборных «Зенит» подходит с серией из шести побед подряд в чемпионате. Во всех этих матчах команда Семака нанесла больше ударов по воротам и практически в каждом случае превзошла соперника по владению мячом. Эти наблюдения если и не объясняют полностью природу частых пенальти, то хотя бы помогают логически и статистически обосновать этот феномен.

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А что в других лигах?

Закономерность, при которой гранды чаще других бьют пенальти, прослеживается сразу в нескольких топ-лигах. По итогам прошлого сезона в лидерах Ла лиги по пенальти оказались «Реал» и «Барселона», в Бундеслиге — «Бавария» и дортмундская «Боруссия», в Лиге 1 — «ПСЖ». Все эти клубы финишировали либо с титулом, либо на втором месте — ровно в таких же обстоятельствах, как и «Зенит».

Исключением можно считать АПЛ и Серию А. Никто из призеров чемпионата Англии-2025/26 не вошел в первую четверку по одиннадцатиметровым. Возможно, такое развитие событий можно объяснить более высоким уровнем конкуренции, когда грань между флагманами и середняками максимально стирается. В Италии ситуация более закономерна — занявшие третье и четвертое места «Рома» и «Комо» оказались среди лидеров по пенальти.

Важно: далеко не каждый пенальти «Зенита» — стопроцентный. Однако цифры текущего чемпионата подтверждают, что петербуржцы делают больше других для того, чтобы заработать право удара с точки. У них больше касаний мяча в чужой штрафной, ударов в створ и созданных голевых моментов.

Вспомним лидеров по пробитым пенальти пяти последних полных сезонов РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов», «Краснодар». И ответим на один вопрос: была ли реакция на их одиннадцатиметровые такой же бурной?

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Пять удалений, расизм, скандалы и миллионный штраф. Почему матчи ЦСКА и «Краснодара» превратились в войну?
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 4
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Спартак

 4
И К Ж
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Ахмат

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