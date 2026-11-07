Почему «Зенит» так часто бьет пенальти?

Ищем причины.

Аналитики из Opta Sports посчитали, что ни один клуб из топ-10 европейских лиг не пробил больше пенальти с начала сезона-2025/26, чем «Зенит». Только за два предыдущих матча РПЛ петербуржцы пять раз подошли к точке.

Существует два способа разобраться в причинах. Первый: погрузиться в теории заговора. Второй: изучить статистику и стиль команды Сергея Семака. На нем и остановимся.

Только цифры

Да, «Зенит» действительно с отрывом лидирует по количеству пробитых пенальти в Премьер-лиге как в этом, так и в прошлом сезоне. В РПЛ-2025/26 сине-бело-голубые исполнили 14 одиннадцатиметровых, а в нынешнем чемпионате — семь за 13 матчей. То есть в среднем примерно один пенальти на две игры.

Однако такая тенденция была не всегда, и списывать титулы Семака только на фарт и судейское пристрастие было бы неправильно. При нем «Зенит» выигрывает чемпионат практически каждый год, вот только в предыдущих сезонах петербуржцы вообще не входили в топ по этому показателю. Например, в розыгрыше-2024/25 больше пенальти исполнили восемь клубов РПЛ, в сезоне-2023/24 — десять, в чемпионате-2022/23 — девять.

Общемировой тренд доказывает, что одиннадцатиметровые чаще исполняют топ-клубы.

В пятерке команд Европы, чаще всего бьющих с точки, помимо «Зенита» расположились «Реал», «Бенфика» и «Барселона», а исключением выглядит только «Брага». Все, кроме последней, действуют с позиции силы и всегда претендуют на титул в своих чемпионатах.

Тем не менее по среднему числу пенальти за матч сине-бело-голубые лидируют и здесь, причем с внушительным отрывом. У команды Семака 0,49 удара с точки за игру, а у ближайшего европейского преследователя, «Браги», — 0,39.

Стиль игры

Геннадий Орлов считает доминирование «Зенита» по пенальти логичным следствием игрового стиля команды. По его мнению, петербуржцы, как и «Реал» с «Барселоной», много атакуют, а соперники просто за ними не успевают и фолят. С ним солидарен и Сергей Семак, отмечающий, что удар с точки нужно заслужить, доставить мяч в штрафную соперника и поставить его в неудобную ситуацию. Безусловно, оба — заинтересованные стороны, но их слова не лишены здравого смысла.

Сине-бело-голубые в топ-3 РПЛ по владению мячом. Следовательно, они на самом деле имеют больше возможностей для атакующих действий. При этом контроль петербуржцев — не банальный перекат мяча. Поэтому действующий чемпион лидирует по трем показательным параметрам: количеству касаний в чужой штрафной (то, о чем говорил Семак), созданным явным голевым моментам и среднему числу ударов в створ.

Понятно, что без пенальти «Зенит» недосчитался бы нескольких голов. Однако даже без учета мячей с одиннадцатиметровых петербуржцы лидируют в РПЛ по результативности — 25 голов.

Не стоит забывать и о факторе индивидуального мастерства. У сине-бело-голубых уже не первый год самый дорогой состав чемпионата. По оценке Transfermarkt, на данный момент в РПЛ выступают 11 футболистов, чья трансферная стоимость составляет не менее 15 миллионов евро. Шестеро из них представляют «Зенит».

Получается, что техничные петербургские футболисты чаще остальных проникают в штрафную, создают острые моменты и активнее давят на соперников вблизи чужих ворот. К заключительному туру перед паузой на матчи сборных «Зенит» подходит с серией из шести побед подряд в чемпионате. Во всех этих матчах команда Семака нанесла больше ударов по воротам и практически в каждом случае превзошла соперника по владению мячом. Эти наблюдения если и не объясняют полностью природу частых пенальти, то хотя бы помогают логически и статистически обосновать этот феномен.

А что в других лигах?

Закономерность, при которой гранды чаще других бьют пенальти, прослеживается сразу в нескольких топ-лигах. По итогам прошлого сезона в лидерах Ла лиги по пенальти оказались «Реал» и «Барселона», в Бундеслиге — «Бавария» и дортмундская «Боруссия», в Лиге 1 — «ПСЖ». Все эти клубы финишировали либо с титулом, либо на втором месте — ровно в таких же обстоятельствах, как и «Зенит».

Исключением можно считать АПЛ и Серию А. Никто из призеров чемпионата Англии-2025/26 не вошел в первую четверку по одиннадцатиметровым. Возможно, такое развитие событий можно объяснить более высоким уровнем конкуренции, когда грань между флагманами и середняками максимально стирается. В Италии ситуация более закономерна — занявшие третье и четвертое места «Рома» и «Комо» оказались среди лидеров по пенальти.

Важно: далеко не каждый пенальти «Зенита» — стопроцентный. Однако цифры текущего чемпионата подтверждают, что петербуржцы делают больше других для того, чтобы заработать право удара с точки. У них больше касаний мяча в чужой штрафной, ударов в створ и созданных голевых моментов.

Вспомним лидеров по пробитым пенальти пяти последних полных сезонов РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов», «Краснодар». И ответим на один вопрос: была ли реакция на их одиннадцатиметровые такой же бурной?