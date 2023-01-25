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Сегодня, 11:10

Тавареш официально в «Спартаке», «Локомотив» зовет защитника «Бенфики», Модрич отказался переходить в «Аль-Наср»

Матвей Морозов
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters
Станислав Магкеев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пол Эшуорт и Томаш Тавареш.
Фото ФК «Спартак»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Магкеев не перейдет в «Истанбул»

Станислав Магкеев и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Магкеев и Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву. Ранее сообщалось, что турецкая команда следит за российским хавбеком и уже связывалась с представителями футболиста.

«Нет, это неправда. Мы не следим за Магкеевым и ни с кем не связывались», — приводит слова Эрогута Sport24.

Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Локомотив» 17 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает Магкеева в 2,5 миллиона евро.

РПЛ-2022/2023: Артем Дзюба, Денис Глушаков. «Спартак» подписал защитников, а Дзюба и Глушаков будут в одной команде? Таблица переходов РПЛ

Гюнтера не будет в РПЛ?

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку ответил на вопрос «СЭ», получал ли клуб официальные предложения от клубов РПЛ (в частности, от «Спартака» и «Локомотива») по защитнику Кораю Гюнтеру. «Нет, мы не получали официальных предложений по Гюнтеру от «Спартака» или «Локомотива», — сказал Маррокку «СЭ». Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел за «Верону» 14 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

Томаш Тавареш. Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой новичок «Спартака» Томаш Тавареш

Тавареш — в «Спартаке»

«Спартак» официально объявил о трансфере Томаша Тавареша из «Бенфики».

Контракт молодого защитника рассчитан до 2026 года с опцией продления на год. 21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», где на тот момент работал Гильермо Абаскаль. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил один мяч и отдал пять голевых передач.

В сезоне-2022/23 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных встречах участия не принимал.

Пол Эшуорт и Томаш Тавареш. Фото ФК «Спартак»
Пол Эшуорт и Томаш Тавареш.
Фото ФК «Спартак»

Модрича не будет в Саудовской Аравии

По информации 24Sata, полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался от предложения из Саудовской Аравии. 37-летний хорват объяснил, что планирует завершить карьеру в Мадриде.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Модричу соглашение на 2,5 года и 100 миллионов евро. Среднегодовая зарплата игрока составила бы около 40 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника со сливочными рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в 10 миллионов евро.

Херман Конти. A Bola: защитник «Бенфики» Конти близок к переходу в «Локомотив»

Конти может стать игроком «Локомотива»

Защитник «Бенфики» Херман Конти близок к переходу в «Локомотив», утверждает A Bola.

Аргентинец, который в прошлом году был отдан в аренду бразильской команде «Америка Минейро», готовится продолжить карьеру в России.

28-летний Конти принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провел в арендах в других командах. Игрок также выступал за мексиканский «Атлас» и бразильский клуб «Баия». Всего он провел за «Бенфику» 10 матчей, отметившись одним голом. Добавим, что 24 января в Россию перебрался другой защитник «Бенфики» — Томаш Тавареш, который стал игроком «Спартака».

Лука Модрич
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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