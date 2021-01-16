316 миллионов на буфет для ВИПов. На что тратят деньги клубы РПЛ

Изучили, какие заказы размещают команды на сайте госзакупок.

Сразу скажем, что это не попытка что-то вскрыть, кого-то уличить или выявить какие-то негативные тенденции. Какие-то вещи кажутся любопытными, какие-то — забавными, какие-то принимаешь к сведению и на всякий случай сохраняешь (например, сколько стоят услуги по организации сборов — от 4 до 7 миллионов рублей), но не более того.

Тем более системой госзакупок пользуются далеко не все клубы РПЛ. Например, «Спартаку» и «Краснодару» по понятным причинам это ни к чему. А, например, тесно связанный с РЖД «Локомотив», а также «Химки» (официально клуб — автономное учреждение муниципального образования городского округа) и «Ротор» (официальное название — государственное автономное учреждение Волгоградской области «Спортивный клуб «Ротор») делают это регулярно. Тут опять же все понятно — статус обязывает.

Ложа «ВТБ Арены». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

300 тысяч на чай и кофе

ЦСКА начал пользоваться системой только в 2020 году. А, например, «Ростов» и «Динамо» ушли с госзакупок. Дончане последний заказ разместили в декабре 2019 года — это были «услуги по бронированию и оформлению авиабилетов для членов детско-юношеских команд ФК «Ростов», которые ехали в Санкт-Петербург. Сумма — 800 244 рубля.

Регулярно оформлялись через госзакупки и чартерные рейсы для первой команды. Последний — в Москву на матч со «Спартаком» в декабре 2019-го. Сумма — 3 миллиона 940 тысяч рублей.

Другие постоянные заказы — это организация кейтеринга в ВИП-ложах «Ростов Арены» во время домашних матчей (последний заказ на 1 788 800 рублей) и «организованная перевозка пассажирскими автобусами зрителей по заказным маршрутам» после окончания игр. Например, развоз зрителей после встречи с «Оренбургом» в 1-м туре чемпионата-2019/20 обошелся в 269 560 рублей 68 копеек.

Что касается «Динамо», то последняя закупка датирована 2016 годом. Это было «заключение с единственным контрагентом договора оказания услуг по сбору, анализу информации и выработке рекомендаций относительно правообладания товарным знаком «Динамо». Сумма — 600 тысяч рублей. Прилично, но зачастую консалтинговые услуги стоят еще больше.

Например, ЦСКА 25 декабря разместил заказ на «оказание услуг по определению потенциала развития стадиона «ВЭБ Арена». Сумма — 9 миллионов 884 тысячи 995 рублей. Сейчас идет работа комиссии — это одна из обязательных стадий на госзакупках.

Впрочем, главным образом армейцы размещают заказы, касающиеся функционирования офиса и работы стадиона. Вот несколько закупок, совершенных в 2020 году:

— поставка персональных компьютеров с предустановленной операционной системой и комплектующих — 596 435 рублей 80 копеек;

— поставка компьютерной техники и периферийного оборудования — 606 738 рублей 80 копеек;

— поставка бумаги для офисной техники формата А4, А3 — 494 171 рубль 80 копеек;

— поставка канцелярских товаров — 367 271 рубль 47 копеек;

— выполнение работ по созданию автоматической системы охранной сигнализации и видеонаблюдения (АСОС) по периметру футбольного стадиона — 8 230 414 рублей;

— поставка блок-контейнеров пунктов досмотра стадиона — 4 317 583 рубля 34 копейки;

Поставка рентгенотелевизионных установок (это те штуки, в которых просвечиваются ваши сумки на пунктах досмотра. — Прим. «СЭ») — 11 013 333 рубля 31 копейка;

Но есть и забавные моменты. В августе был размещен следующий заказ: «Поставка чая и кофе для нужд ПФК ЦСКА» на 330 тысяч рублей. Закупку отменили, однако спустя несколько недель заказ был размещен снова. Но уже на сумму 290 571 рубль 50 копеек. На этот раз сделка состоялась. Плюс в эти же сроки последовал заказ на «поставку питьевой воды» на сумму в 220 884 рубля 53 копейки — все исполнено.

Перфоманс перед «РЖД Ареной». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Питание для «Локомотива» в 15 раз дороже, чем для «Ротора»

Раз уж зашла речь о продуктах питания, то связанные с ними заказы — обычное дело для клубов, которые регулярно пользуются госзакупками. Мы уже сказали, что «Ростов» регулярно заказывал кейтеринг для ВИП-лож — на каждый матч отдельно. Так вот «Локомотив» решил этот вопрос радикально. В марте прошлого года клуб совершил следующую закупку — «Оказание услуг по буфетному обслуживанию на территории «РЖД Арена» в VIP-сегменте (на 6 лет)». Сумма — 316 414 800 рублей.

Тогда же, кстати, заключены такие же шестилетние договора на «оказание услуг по организации питания» для молодежной команды и «Казанки». Так, продукты для молодежки на ближайшие шесть лет стоили 86,436 миллиона рублей.

Для сравнения, «Ротор» в январе прошлого года сделал следующую закупку — «Оказание услуг по организации питания спортсменов СК «Ротор». Сумма — 1 687 500 рублей. Тогда как год для молодежки «Локомотива», если произвести нехитрые вычисления, обходится примерно в 14 миллионов рублей. Что касается основного состава железнодорожников, то заказ «Оказание услуг по организации и обеспечению питанием футболистов и тренеров основного состава ФК «Локомотив», размещенный в августе, стоил 23,5 миллиона рублей.

Есть и третий пример. В декабре 2019 года «Химки» совершили следующую закупку — «Оказание услуг по организации питания спортсменов для нужд АУ «ФК «Химки» в 2020 году. Сумма — 1 миллион 950 тысяч рублей. А уже в августе 2020-го была такая закупка — «Оказание услуг по организации питания спортсменов для нужд АУ «ФК «Химки» во 2-м полугодии 2020 года». Сумма — 4 миллиона рублей.

Очевидно, питание команды в премьер-лиге обходится дороже и требует отдельной, новой закупки.

Автобус «Локомотива». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аренда автомобилей на 50 миллионов

А вот другой пример, показывающий разницу в тратах между «Локомотивом» и двумя выходцами из ФНЛ. 7 июля прошлого года железнодорожники разместили следующий заказ — «Оказание услуг по нанесению эмблем и логотипов на спортивную экипировку». Сумма — 5 миллионов рублей. 5 августа последовал такой заказ — «Оказание услуг по нанесению логотипов на спортивную экипировку, а также по изготовлению вымпелов и эмблем». Снова на 5 миллионов рублей. Обе закупки выполнены.

14 декабря прошлого года «Ротор» совершает следующую закупку — «Оказание услуг по нанесению логотипа на спортивную форму». Сумма — 184 464рубля.

28 октября прошлого года «Химки» делают следующую закупку — «Оказание услуг по нашивке символики на спортивную форму для нужд АУ «ФК «Химки». Сумма — 1 миллион 200 тысяч рублей.

Как говорится, почувствуйте разницу.

«Локомотив» вообще живет на широкую ногу. Например, два раза за год клуб заказывал «услуги по аренде автотранспортных средств» — на 27,5 миллиона рублей и на 22 079 580 рублей 65 копеек. На этом фоне годовой контракт «Химок» на стирку формы на 700 тысяч рублей или «Телекоммуникационные услуги и продукты цифровой сети для интернет-магазина» для «Ротора» на 190 тысяч рублей смотрятся прямо очень мило. Никакой морали тут нет. В конце концов, это клубы разного статуса с разными организационно-правовыми формами.

Тот же «Локомотив» регулярно тратится на спортивное оборудование. Осенью сделан заказ на поставку системы трекинга на 147 087,60 евро и программного обеспечения к ней на 92 937,40 евро. Через госзакупки клуб проводил и контракты с Instat и Wyscout — 1,36 миллиона рублей и 30 тысяч евро соответственно. «Ротор» же через госзакупки оплачивает не продвинутые скаутские аналитические программы, а счета за газ, отопление и воду.

Бонус

В конце — две забавные истории. Тот же «Локомотив» разместил заказ на поставку вязаных свитеров с символикой клуба для реализации в магазине на сумму в 925 тысяч. Однако закупка отменена.

А Минэкономразвития республики Башкортостан еще в 2017 году поместило на сайте следующий заказ — «Поставка блочной модульной котельной установки для объекта «Реконструкция тренировочной площадки на базе структурного подразделения учебно-тренировочная база «Уфа» автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Уфа» Республики Башкортостан». Сумма — 6,45 миллиона рублей. Однако закупка до сих пор не завершена, находясь в статусе «Определение поставщика завершено».