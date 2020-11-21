«У Сафонова нет шансов сыграть против «Севильи». Мусаев — о победе над «Тамбовом» и предстоящей Лиге чемпионов
Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»:
— После паузы на игры сборных первая игра получается скомканной, игроки в разных состояниях. Плюс было сложно, потому что ряд футболистов только пару дней назад зашли в общую группу. Мы контролировали ход матча, создали немало моментов. Надо было забить второй гол, но мы не смогли. Было удаление, концовка немного нервная. Но довели до победы.
— Как обстоят дела со здоровьем Матвея Сафонова?
— Я думаю, у Матвея нет шансов сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов. Он сегодня в первый раз сдал отрицательный тест. Сафонов болеет несильно, у него минимальные симптомы. Но на «Севилью» шансов немного.
— Ари в своей нынешней форме может дольше играть?
— Наверное, способен выйти в основе, играть длительные отрезки. Вопрос риска. Нельзя сразу бросать в бой. Он показал неплохое движение.
— Стартовый состав против «Тамбова» наиболее вероятен в предстоящем матче с «Севильей»?
— Я не думаю, что какой-то тренер за три дня до игры раскроет свой состав. Да и я не могу назвать состав оптимальным, потому что некоторые игроки были в сборных. Берг вообще не вышел, потому что у него, по всем показателям, есть определенное переутомление. Мы посмотрим через два дня, кто будет лучше готов к «Севилье». А сегодня вышли те, кто лучше готов на данный момент.
— Как оцените игру Сорокина в этой игре и в первой половине сезона в целом?
— Я каждый раз стараюсь уходить от оценок своих футболистов после матча. Тем более когда есть такие вещи, как удаление и ошибки в забитом мяче. Нельзя говорить на эмоциях, нужно спокойно это сказать самому игроку и команде.
— Почему выбор был сделан в пользу Городова, а не Синицына?
— Он лучше готов.
Сергей Первушин, главный тренер «Тамбова»:
— Игра ничем не удивила. Знали, что «Краснодар» будет владеть преимуществом, что много атак будет идти через центр. Мы что-то пытались сделать в ответ. Индивидуальное мастерство игроков соперника выше. Но наши ребята — молодцы. Все знают условия, в которых мы живем... Тем не менее навязали борьбу. Забей раньше — игра бы закончилась по-другому. Счет 1:0 позволял отыграться, но я поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой. Сказываются ли финансовые сложности? Я побаивался, что игра может быть другой. Есть тактические моменты, но по самоотдаче ни к одному футболисту претензий нет. Ребята отдаются, бьются до конца.
— Посмотрели повтор с отмененным голом?
— Пятка Карапетяна была в офсайде. Но ВАР вмешивается настолько в футбольную жизнь, что, забивая гол, не знаешь, засчитают или нет. ВАР для нас — это плохо. Давление от «Краснодара» ощущалось на протяжении всей игры. Но мы заслужили гол, для меня он чистый. Я прекрасно понимаю, что у «Краснодара» через два дня Лига чемпионов. Все понятно, чего они хотели. Мы желаем удачи в Лиге чемпионов, будем болеть за «Краснодар».
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