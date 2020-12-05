Тренеры команд после матча 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ротор» (5:0) ответили на вопросы журналистов.

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал победу над «Ротором» (5:0) в матче 17-го тура РПЛ.

— Для нас эта игра и победа были очень важны, — отметил он. — Мы были собранными в подготовке, вышли на игру сконцентрированными, выполнили установку. Добились положительного результата.

— Согласны ли с тем, что, несмотря на счет, одним из явных героев встречи стал Сафонов?

— Да, я согласен. В первом тайме он сделал три сейва. Но опять же — это его работа. Работа нападающего — забивать, Сафонова — защищать ворота. Он справился, как и все ребята.

— Есть ли шанс увидеть в последних матчах года Газинского и Олссона?

— Не могу ответить. Газинский в стадии реабилитации, Олссон в стадии подготовки. Посмотрим, будут ли они готовы или нет.

Александр Хацкевич: «Надо принять результат»

— Начало было за «Краснодаром». Пропустив этот быстрый мяч, мы все равно продолжали действовать как планировали, даже где-то перехватили инициативу, создали моменты, но здорово сыграл Сафонов, — сказал главный тренер «Ротора». — Было давление с нашей стороны, но вторая желтая сломала наш порыв. «Краснодар» показал, что умеет и любит играть с мячом. Контригра у нас была хорошей. Надо принять результат и двигаться дальше.