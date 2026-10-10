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Краснодар примет Зенит в 10 туре РПЛ 10 октября 2026: колонка Ильи Казакова о матче лидеров

Билет на большую драку. Колонка Казакова о предстоящем матче «Краснодар» — «Зенит»

Илья Казаков
Колумнист
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о том, что предваряло одну из главных игр РПЛ-2026/27.

Мнение

Каждый матч уникален, а статистика не более чем просто набор фактов, но из пяти последних встреч в Краснодаре «Зенит» выиграл у хозяев четыре.

Что это, точно неизвестно. Каждый при желании может увидеть здесь что-то свое: от «удобного» соперника до чемпионского характера, который проявляется именно в таких встречах за шесть очков. Но очевидно, что в субботу на «OZON Арене» заискрит так, что мало не покажется.

Спорный вопрос, насколько разумно ставить такие игры на следующий тур после долгого перерыва в календаре из-за матчей национальных команд. Есть тенденция, подтверждающаяся из года в год: многие, и не только те, у кого много сборников, такие встречи обычно проводят ниже возможностей. Здесь же на кону если не судьба чемпионата, то нечто приближенное — ясно, что будет, если «Краснодар» не победит, очевидно, что ждет «Зенит» в случае поражения. Что именно? В первом случае «быков» перестанут бояться, эта тенденция наметилась в последних турах, а раз так, то и результаты тоже должны стать иными. Во втором — чемпиону снова придется совершать подвиг, выбираясь из середины таблицы. Для этого странного сезона, когда в таблице даже не двоевластие, а настоящий пелотон, любая осечка, тем более настолько имиджевая, способна изменить многое.

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Особенно когда речь идет о таком матче, где, по мнению многих, бьются два главных претендента на титул. И где, как мы всегда слышим в подобных случаях, не может быть мелочей.

«Зенит», вероятно, вынужден обойтись без Дивеева — намек на это от самого защитника был слишком очевидным. Зато может вернуться Вендел. Уравновешивается ли одно другим? Скорее да, чем нет. Последнее, чем стоит заняться перед такой игрой, — искать кадровые слабости. Матчи вроде этого всегда забираются на характере, здесь должна быть битва, и даже если условный Вега станет зевать от последствий акклиматизации после дебюта в сборной Аргентины, стартовый адреналин все равно даст о себе знать.

Тем более что разогрев перед битвой удался.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг Мурада Мусаева на традиционном пресс-подходе спросили: «Изменилась ли мотивация у футболистов, после того как «Зенит» сделал публичной историю о том, что «Краснодар» препятствует реализации билетов для гостевых болельщиков?» Тренер ответил, что стимулов хватает и без билетной темы и здесь интересны нюансы, которые иллюстрируют, насколько эта встреча превращается в нечто огненное задолго до стартового свистка.

Говорить о возможном усилении мотивации команды должен, наверное, все же не Мусаев, а Сергей Семак, поскольку казус с билетами для этих встреч в Краснодаре не нов, но именно сейчас происходит нечто особенное.

Так вышло, что центральная игра 10-го тура стала первой, пришедшейся на изменения в законе о Fan ID. Теперь он нужен не только для Премьер-лиги, но и для матчей Кубка, которые проходят на стадионах клубов РПЛ, и часть фанатов, игнорировавших ранее встречи чемпионата, должна или вернуться на трибуны, или совсем уйти с них. «Зенит», понимая это, за три недели (а по регламенту нужно делать это не позднее чем за пять дней до матча), запросил у хозяев чуть меньше официально утвержденной лигой квоты, которая составляет 10 процентов — 3 тысячи билетов (вместимость «OZON Арены» составляет 33 000 зрителей).

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Наверное, число вызвало у «Краснодара» удивление. Впрочем, это уже детали. Гостевой клуб гарантировал, что обеспечит эту билетную квоту, ну и дальше произошло то, о чем мы уже читали в «СЭ». Письмо в руководящие чемпионатом инстанции эффекта не дало: вместо запрошенных (и положенных по регламенту) 3000 билетов «Зенит» получит на 2 тысячи меньше — остальные «Краснодар» стремительно распродал.

Что дальше? По регламенту клуб, нарушивший правило о гостевой квоте, ждет штраф в размере 150 тысяч рублей, что значительно меньше стоимости реализованных билетов. Но, как всегда, есть нюансы, и один из них — это KPI, который влияет на распределение между клубами жирного финансового пирога от лиги по итогам сезона. По посещаемости, например, и если РПЛ не зачтет «Краснодару» матч с «Зенитом» из-за откровенного игнорирования в вопросе гостевых билетов, финансовые потери значительно превзойдут появившиеся дополнительные доходы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Влияние РПЛ на процессы, происходящие в лиге, сегодня такое, что решить этот вопрос переговорным путем не удалось. Что бы ни стояло за позицией «Краснодара»: желание извлечь дополнительную выгоду или минимизировать поддержку болельщиков главного конкурента, — уже неважно. Матч вышел за рамки обычного спортивного действа, пусть и для тренеров и игроков это не может быть основным раздражителем. Однако кроме них есть еще и клубы, вступившие теперь в новую реальность отношений. Гостям пришлось писать официальные письма, призывая, чтобы хозяева остались в рамках всеми подписанного регламента.

Возможно, для интриги в чемпионате это и неплохо — недавно обычное противостояние «Краснодара» и ЦСКА как команд-конкурентов стало чем-то изначально пожароопасным. Теперь мы получаем еще одну афишу, где соперничество рамками футбольного поля не заканчивается.

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Ну и также получаем возможность говорить о неприятном прецеденте — если по пути «Краснодара» захотят пойти другие, когда речь зайдет о матчах подобного накала. Правда, в пресс-службе «Зенита» предположение, что петербуржцы захотят ответить зеркально и лишить болельщиков «быков» положенной гостевой квоты на матче второго круга, опровергли: «Зачем отнимать у людей праздник?»

Вероятно, лига, если хватит характера и влияния, должна теперь ввести пункт, по которому штраф за подобное игнорирование гостевой квоты будет несоизмеримо масштабнее. Либо отменить действующий пункт в принципе — если нет необходимости его соблюдать и каждый клуб тогда будет вправе сам решать, выделять ли болельщикам соперника билеты, и если да, то сколько.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

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ФК Зенит
ФК Краснодар
Илья Казаков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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