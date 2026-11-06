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Краснодар — ЦСКА, Локомотив — Рубин, Факел — Динамо, Спартак — Акрон, Зенит — Ростов: интриги 14-го тура РПЛ

Кризис «Краснодара», судьба Галактионова и новый экзамен ЦСКА. Главные интриги 14-го тура РПЛ

Роман Градов
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Зенит» укрепляет лидерство, «Спартак» возвращается в чемпионскую гонку, а «Локомотив» рискует остаться без тренера.

«Краснодар» — ЦСКА. Сможет ли Мусаев остановить падение?

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Еще полтора месяца назад «Краснодар» шел в лидерах, и казалось, что даже уход Сперцяна не помешает команде вновь побороться за золото. Но теперь у «быков» семь матчей без побед в чемпионате! Пять ничьих, два поражения, последнее — от дебютанта РПЛ «Родины» (1:2). Причем победить в турнире не удается с конца августа.

Мы уже подробно разбирали причины кризиса: уход Сперцяна, тяжелая травма Кривцова, спад Кордобы и отсутствие достойной замены главным созидателям. Команда потеряла привычные механизмы атакующей игры, а новых пока не нашла.

Но самое тревожное — неудачи уже перестали зависеть от класса соперников. Можно понять поражение от «Зенита», объяснить ничью с «Локомотивом» сложным характером встречи. Но когда претендент на чемпионство не способен обыграть «Родину», вопросы становятся гораздо серьезнее.

Эмоции футболистов &laquo;Краснодара&raquo; после поражения от &laquo;Родины&raquo;.«Краснодар»: от лучшего старта в истории до мощного кризиса. «Быки» выбыли из чемпионской гонки?

При этом «Краснодар» все еще пятый, всего в трех очках от ЦСКА и «Спартака». Одна победа способна существенно улучшить положение. Но ее для начала нужно одержать.

И вот теперь в гости приедут армейцы, которые после десяти туров без поражений постепенно сталкиваются с первыми трудностями. В дерби с «Динамо» команда Дмитрия Игдисамова уступила, затем уверенно обыграла «Спартак», но в Оренбурге не смогла забить — 0:0.

Для ЦСКА это очередной матч с прямым конкурентом и проверка чемпионских амбиций. Для Мусаева — возможно, важнейшая встреча осени. Потому что восьмой матч подряд без побед в РПЛ уже будет крайне трудно объяснить временным спадом.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» — «Рубин». Последний матч Галактионова?

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

11 очков после 13 туров. Худшего старта в российской истории «Локомотива» не было даже при двухочковой системе за победу. 14-е место, зона стыков, домашние 0:4 от «Спартака». Железнодорожники катятся под откос, и пока непонятно, где остановятся.

Причины известны: уход Батракова, Карпукаса, Воробьева, Пруцева, неравноценное усиление, проблемы с перестройкой игры. Но и к Михаилу Галактионову вопросов хватает. Даже ослабленный состав «Локомотива» не выглядит настолько слабым, чтобы бороться за выживание.

Теперь речь уже не только о результатах. По сообщениям СМИ, после разгрома в дерби обсуждается уход главного тренера. Более того, появилась информация, что руководство попросило Галактионова остаться до матча с «Рубином», чтобы в паузу на сборные иметь время для поиска преемника.

Если это действительно так, пятничная встреча может стать последней для специалиста, который еще недавно боролся с командой за медали.

Михаил Галактионов.Галактионов ушел, но он не ушел. «Локомотив» продолжает удивлять

Причем соперник тоже пережил тренерскую перестановку. После увольнения Франка Артиги «Рубин» доверили Олегу Кузьмину, и тот сразу победил «Факел» — 1:0. Казанцы поднялись на десятое место и получили необходимую психологическую передышку.

Два клуба, совсем недавно имевшие гораздо более высокие амбиции, теперь решают задачи нижней части таблицы. Только в «Рубине» уже решились на перемены, а в «Локомотиве» пока выбирают дальнейший путь.

И едва ли кто-то мог представить такую интригу этой встречи перед началом сезона.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» — «Динамо». Шварц снова начинает победную серию?

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо

Два поражения подряд — от «Акрона» в чемпионате и «Краснодара» в Кубке — заставили задуматься, не заканчивается ли удивительная история преображения бело-голубых. Но команда Сандро Шварца довольно быстро успокоила болельщиков, обыграв «Ахмат» — 2:0.

И вновь сохранила ворота сухими.

Немец, которого в первый московский период знали прежде всего по яркому атакующему футболу, теперь выстроил гораздо более сбалансированную команду. Она не только создает моменты, но и умеет надежно защищаться.

Даже после осечки с «Акроном» динамовцы остаются вторыми, всего в двух очках от «Зенита». И по-прежнему имеют все основания рассчитывать на борьбу за золото.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Ахмат&raquo; (2:0), &laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Родине&raquo; (1:2).«Динамо» вернулось в лидеры, «Краснодар» в кризисе, слухи о расставании Черчесова и «Ахмата» достигли пика

В Воронеже, казалось бы, проблем возникнуть не должно. «Факел» занимает последнее место, набрав всего шесть очков за 13 туров. Но бело-голубые уже убедились в матче с «Акроном», что недооценка соперников из нижней части таблицы может дорого обойтись. А у воронежцев еще и новый тренер — Хасанби Биджиев.

Поэтому главный вопрос не столько в том, выиграет ли «Динамо», сколько в том, насколько серьезно команда готова относиться к таким встречам. Чемпионство ведь добывают не только в дерби, но и в матчах, где три очка кажутся обязательными.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» — «Акрон». Разгром «Локомотива» — начало нового взлета?

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

«Спартак» в хорошем настроении после разгрома «Локомотива» — 4:0. Причем важен не только счет, но и то, с какой уверенностью команда Хуана Карседо провела дерби. Три мяча еще до перерыва, хорошее движение, агрессия, использование ошибок соперника. Красно-белые вновь напомнили, какой у них потенциал.

Конечно, «Локо» сейчас в таком состоянии, что даже крупную победу над ним не стоит переоценивать. Но дерби остается дерби. Тем более что для «Спартака» это была возможность избавиться от неприятной серии неудач в матчах с московскими соперниками.

Манфред Угальде и&nbsp;Руслан Литвинов.После двух проваленных дерби «Спартак» сыграл почти идеальное. Но с «Локо» творится какой-то кошмар

Теперь красно-белые набрали 26 очков и отстают от лидирующего «Зенита» всего на четыре. Борьба за титул продолжается!

Правда, для чемпионства недостаточно периодически выдавать роскошные матчи. Нужна стабильность. И встреча с «Акроном» станет очередной проверкой, пусть и совсем другого характера.

Тольяттинцы находятся в зоне стыков, много пропускают, но способны доставить проблемы фаворитам. Вспомним хотя бы недавнюю победу над «Динамо» — 3:1.

Поэтому для «Спартака» особенно важно не просто продолжить успешную серию, а показать, что команда умеет одинаково серьезно относиться к дерби и матчам против аутсайдеров.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» — «Ростов». Кто остановит чемпиона?

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Пока конкуренты то побеждают, то теряют очки, «Зенит» постепенно возвращается в привычную роль главного претендента на золото.

После неудачного начала сезона петербуржцы набрали ход, а в последних турах уверенно разобрались с махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов» — 2:0 и 3:0. Уже 30 очков после 13 матчей, единоличное лидерство.

Причем Сергей Семак получает результат не только благодаря Максиму Глушенкову. В Самаре дублем отметился Александр Соболев, еще один мяч забил Карпукас. Глубина состава позволяет петербуржцам находить разные способы добиваться побед.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.Соболева разозлил незабитый пенальти — и он оформил дубль. «Зенит» без труда смял «Крылья»

Однако «Ростов» — соперник гораздо серьезнее, чем может показаться.

После непростого начала сезона дончане постепенно поправляют положение. Победы над «Локомотивом» (2:0) и махачкалинским «Динамо» (3:0) позволили подняться на шестое место. Причем оба раза команда не пропустила.

Вопрос в том, достаточно ли этого прогресса, чтобы навязать борьбу лидеру. «Зенит» сейчас выглядит уверенно, но и «Ростов» уже не похож на коллектив, который можно обыграть только за счет разницы в классе.

Для петербуржцев это возможность уйти на паузу для сборных во главе таблицы. А для дончан — шанс доказать, что они способны конкурировать не только с командами из нижней части таблицы.

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Михаил Галактионов
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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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