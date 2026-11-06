Кризис «Краснодара», судьба Галактионова и новый экзамен ЦСКА. Главные интриги 14-го тура РПЛ
«Краснодар» — ЦСКА. Сможет ли Мусаев остановить падение?
Еще полтора месяца назад «Краснодар» шел в лидерах, и казалось, что даже уход Сперцяна не помешает команде вновь побороться за золото. Но теперь у «быков» семь матчей без побед в чемпионате! Пять ничьих, два поражения, последнее — от дебютанта РПЛ «Родины» (1:2). Причем победить в турнире не удается с конца августа.
Мы уже подробно разбирали причины кризиса: уход Сперцяна, тяжелая травма Кривцова, спад Кордобы и отсутствие достойной замены главным созидателям. Команда потеряла привычные механизмы атакующей игры, а новых пока не нашла.
Но самое тревожное — неудачи уже перестали зависеть от класса соперников. Можно понять поражение от «Зенита», объяснить ничью с «Локомотивом» сложным характером встречи. Но когда претендент на чемпионство не способен обыграть «Родину», вопросы становятся гораздо серьезнее.
При этом «Краснодар» все еще пятый, всего в трех очках от ЦСКА и «Спартака». Одна победа способна существенно улучшить положение. Но ее для начала нужно одержать.
И вот теперь в гости приедут армейцы, которые после десяти туров без поражений постепенно сталкиваются с первыми трудностями. В дерби с «Динамо» команда Дмитрия Игдисамова уступила, затем уверенно обыграла «Спартак», но в Оренбурге не смогла забить — 0:0.
Для ЦСКА это очередной матч с прямым конкурентом и проверка чемпионских амбиций. Для Мусаева — возможно, важнейшая встреча осени. Потому что восьмой матч подряд без побед в РПЛ уже будет крайне трудно объяснить временным спадом.
«Локомотив» — «Рубин». Последний матч Галактионова?
11 очков после 13 туров. Худшего старта в российской истории «Локомотива» не было даже при двухочковой системе за победу. 14-е место, зона стыков, домашние 0:4 от «Спартака». Железнодорожники катятся под откос, и пока непонятно, где остановятся.
Причины известны: уход Батракова, Карпукаса, Воробьева, Пруцева, неравноценное усиление, проблемы с перестройкой игры. Но и к Михаилу Галактионову вопросов хватает. Даже ослабленный состав «Локомотива» не выглядит настолько слабым, чтобы бороться за выживание.
Теперь речь уже не только о результатах. По сообщениям СМИ, после разгрома в дерби обсуждается уход главного тренера. Более того, появилась информация, что руководство попросило Галактионова остаться до матча с «Рубином», чтобы в паузу на сборные иметь время для поиска преемника.
Если это действительно так, пятничная встреча может стать последней для специалиста, который еще недавно боролся с командой за медали.
Причем соперник тоже пережил тренерскую перестановку. После увольнения Франка Артиги «Рубин» доверили Олегу Кузьмину, и тот сразу победил «Факел» — 1:0. Казанцы поднялись на десятое место и получили необходимую психологическую передышку.
Два клуба, совсем недавно имевшие гораздо более высокие амбиции, теперь решают задачи нижней части таблицы. Только в «Рубине» уже решились на перемены, а в «Локомотиве» пока выбирают дальнейший путь.
И едва ли кто-то мог представить такую интригу этой встречи перед началом сезона.
«Факел» — «Динамо». Шварц снова начинает победную серию?
Два поражения подряд — от «Акрона» в чемпионате и «Краснодара» в Кубке — заставили задуматься, не заканчивается ли удивительная история преображения бело-голубых. Но команда Сандро Шварца довольно быстро успокоила болельщиков, обыграв «Ахмат» — 2:0.
И вновь сохранила ворота сухими.
Немец, которого в первый московский период знали прежде всего по яркому атакующему футболу, теперь выстроил гораздо более сбалансированную команду. Она не только создает моменты, но и умеет надежно защищаться.
Даже после осечки с «Акроном» динамовцы остаются вторыми, всего в двух очках от «Зенита». И по-прежнему имеют все основания рассчитывать на борьбу за золото.
В Воронеже, казалось бы, проблем возникнуть не должно. «Факел» занимает последнее место, набрав всего шесть очков за 13 туров. Но бело-голубые уже убедились в матче с «Акроном», что недооценка соперников из нижней части таблицы может дорого обойтись. А у воронежцев еще и новый тренер — Хасанби Биджиев.
Поэтому главный вопрос не столько в том, выиграет ли «Динамо», сколько в том, насколько серьезно команда готова относиться к таким встречам. Чемпионство ведь добывают не только в дерби, но и в матчах, где три очка кажутся обязательными.
«Спартак» — «Акрон». Разгром «Локомотива» — начало нового взлета?
«Спартак» в хорошем настроении после разгрома «Локомотива» — 4:0. Причем важен не только счет, но и то, с какой уверенностью команда Хуана Карседо провела дерби. Три мяча еще до перерыва, хорошее движение, агрессия, использование ошибок соперника. Красно-белые вновь напомнили, какой у них потенциал.
Конечно, «Локо» сейчас в таком состоянии, что даже крупную победу над ним не стоит переоценивать. Но дерби остается дерби. Тем более что для «Спартака» это была возможность избавиться от неприятной серии неудач в матчах с московскими соперниками.
Теперь красно-белые набрали 26 очков и отстают от лидирующего «Зенита» всего на четыре. Борьба за титул продолжается!
Правда, для чемпионства недостаточно периодически выдавать роскошные матчи. Нужна стабильность. И встреча с «Акроном» станет очередной проверкой, пусть и совсем другого характера.
Тольяттинцы находятся в зоне стыков, много пропускают, но способны доставить проблемы фаворитам. Вспомним хотя бы недавнюю победу над «Динамо» — 3:1.
Поэтому для «Спартака» особенно важно не просто продолжить успешную серию, а показать, что команда умеет одинаково серьезно относиться к дерби и матчам против аутсайдеров.
«Зенит» — «Ростов». Кто остановит чемпиона?
Пока конкуренты то побеждают, то теряют очки, «Зенит» постепенно возвращается в привычную роль главного претендента на золото.
После неудачного начала сезона петербуржцы набрали ход, а в последних турах уверенно разобрались с махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов» — 2:0 и 3:0. Уже 30 очков после 13 матчей, единоличное лидерство.
Причем Сергей Семак получает результат не только благодаря Максиму Глушенкову. В Самаре дублем отметился Александр Соболев, еще один мяч забил Карпукас. Глубина состава позволяет петербуржцам находить разные способы добиваться побед.
Однако «Ростов» — соперник гораздо серьезнее, чем может показаться.
После непростого начала сезона дончане постепенно поправляют положение. Победы над «Локомотивом» (2:0) и махачкалинским «Динамо» (3:0) позволили подняться на шестое место. Причем оба раза команда не пропустила.
Вопрос в том, достаточно ли этого прогресса, чтобы навязать борьбу лидеру. «Зенит» сейчас выглядит уверенно, но и «Ростов» уже не похож на коллектив, который можно обыграть только за счет разницы в классе.
Для петербуржцев это возможность уйти на паузу для сборных во главе таблицы. А для дончан — шанс доказать, что они способны конкурировать не только с командами из нижней части таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1