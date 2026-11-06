«Краснодар» победит ЦСКА, а «Динамо» потеряет очки в Воронеже. Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов и музыкант, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

Игорь Колыванов — 2:1. У «Локомотива» непростая ситуация. Отступать ему некуда. Для меня он все равно фаворит в этой игре.

Юрий Давыдов — 2:1. Предпосылок к этому нет, но рано или поздно черная полоса «Локомотива» должна закончиться.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Игорь Колыванов — 0:2. Если «Динамо» хочет вернуть себе первое место, нужно обыгрывать таких оппонентов. Во всех компонентах бело-голубые сильнее, чем «Факел».

Юрий Давыдов — 1:1. Встряска после смены тренера сделает свое дело, и на ничью «Факел» наиграет.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)

Игорь Колыванов — 1:0. После смены тренера и при домашних трибунах «Ахмат» должен победить.

Юрий Давыдов — 3:1. «Ахмат» — это хорошая команда, но в какой-то момент у нее потерялся психологический стержень. Приход Гусева стабилизирует положение, и как минимум на время он приведет команду в порядок.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

Игорь Колыванов — 2:2. Здесь 50 на 50. ЦСКА очень прилично стартовал и находится на подъеме. Поставлю на ничью.

Юрий Давыдов — 1:0. У «Краснодара» также полоса неудач, в этом туре она должна прерваться.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Игорь Колыванов — 2:1. «Крылья Советов» — все-таки домашняя команда. «Оренбург» в этом сезоне очень хорошо играет, сбалансирован во всех линиях. Но от самарцев домашние трибуны будут ждать победы.

Юрий Давыдов — 0:0. После оплеухи от «Зенита» самарцы не могут позволить себе оконфузиться второй раз подряд. С другой стороны, «Оренбург» на подъеме. Думаю, что нас ждет ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Игорь Колыванов — 3:1. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, терять очки в таких играх нельзя.

Юрий Давыдов — 2:1. «Спартаку» будет непросто, ждать легкой прогулки не стоит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)

Игорь Колыванов — 3:1. «Зенит» набрал форму. Все футболисты заиграли и очень мотивированы.

Юрий Давыдов — 3:0. Причины победы «Зенита» в этом матче всем очевидны.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Игорь Колыванов — 1:1. Махачкалинцы очень уверенно стартовали, но сейчас команду лихорадит. «Балтика» же не дает сопернику практически ничего сделать. Жду ничью.

Юрий Давыдов — 3:2. Встреча двух самых хулиганских в футбольном смысле команд. Думаю, будет много голов и победит «Балтика».