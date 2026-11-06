«Краснодар» победит ЦСКА, а «Динамо» потеряет очки в Воронеже. Прогнозы на 14-й тур РПЛ
«Локомотив» — «Рубин»
Игорь Колыванов — 2:1. У «Локомотива» непростая ситуация. Отступать ему некуда. Для меня он все равно фаворит в этой игре.
Юрий Давыдов — 2:1. Предпосылок к этому нет, но рано или поздно черная полоса «Локомотива» должна закончиться.
«Факел» — «Динамо»
Игорь Колыванов — 0:2. Если «Динамо» хочет вернуть себе первое место, нужно обыгрывать таких оппонентов. Во всех компонентах бело-голубые сильнее, чем «Факел».
Юрий Давыдов — 1:1. Встряска после смены тренера сделает свое дело, и на ничью «Факел» наиграет.
«Ахмат» — «Родина»
Игорь Колыванов — 1:0. После смены тренера и при домашних трибунах «Ахмат» должен победить.
Юрий Давыдов — 3:1. «Ахмат» — это хорошая команда, но в какой-то момент у нее потерялся психологический стержень. Приход Гусева стабилизирует положение, и как минимум на время он приведет команду в порядок.
«Краснодар» — ЦСКА
Игорь Колыванов — 2:2. Здесь 50 на 50. ЦСКА очень прилично стартовал и находится на подъеме. Поставлю на ничью.
Юрий Давыдов — 1:0. У «Краснодара» также полоса неудач, в этом туре она должна прерваться.
«Крылья Советов» — «Оренбург»
Игорь Колыванов — 2:1. «Крылья Советов» — все-таки домашняя команда. «Оренбург» в этом сезоне очень хорошо играет, сбалансирован во всех линиях. Но от самарцев домашние трибуны будут ждать победы.
Юрий Давыдов — 0:0. После оплеухи от «Зенита» самарцы не могут позволить себе оконфузиться второй раз подряд. С другой стороны, «Оренбург» на подъеме. Думаю, что нас ждет ничья.
«Спартак» — «Акрон»
Игорь Колыванов — 3:1. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, терять очки в таких играх нельзя.
Юрий Давыдов — 2:1. «Спартаку» будет непросто, ждать легкой прогулки не стоит.
«Зенит» — «Ростов»
Игорь Колыванов — 3:1. «Зенит» набрал форму. Все футболисты заиграли и очень мотивированы.
Юрий Давыдов — 3:0. Причины победы «Зенита» в этом матче всем очевидны.
«Балтика» — «Динамо» Мх
Игорь Колыванов — 1:1. Махачкалинцы очень уверенно стартовали, но сейчас команду лихорадит. «Балтика» же не дает сопернику практически ничего сделать. Жду ничью.
Юрий Давыдов — 3:2. Встреча двух самых хулиганских в футбольном смысле команд. Думаю, будет много голов и победит «Балтика».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1