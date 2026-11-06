Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Краснодар» победит ЦСКА, а «Динамо» потеряет очки в Воронеже. Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Александр Абустин
корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов и музыкант, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

«Локомотив» — «Рубин»

Игорь Колыванов — 2:1. У «Локомотива» непростая ситуация. Отступать ему некуда. Для меня он все равно фаворит в этой игре.

Юрий Давыдов — 2:1. Предпосылок к этому нет, но рано или поздно черная полоса «Локомотива» должна закончиться.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

«Факел» — «Динамо»

Игорь Колыванов — 0:2. Если «Динамо» хочет вернуть себе первое место, нужно обыгрывать таких оппонентов. Во всех компонентах бело-голубые сильнее, чем «Факел».

Юрий Давыдов — 1:1. Встряска после смены тренера сделает свое дело, и на ничью «Факел» наиграет.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо

«Ахмат» — «Родина»

Игорь Колыванов — 1:0. После смены тренера и при домашних трибунах «Ахмат» должен победить.

Юрий Давыдов — 3:1. «Ахмат» — это хорошая команда, но в какой-то момент у нее потерялся психологический стержень. Приход Гусева стабилизирует положение, и как минимум на время он приведет команду в порядок.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Родина

«Краснодар» — ЦСКА

Игорь Колыванов — 2:2. Здесь 50 на 50. ЦСКА очень прилично стартовал и находится на подъеме. Поставлю на ничью.

Юрий Давыдов — 1:0. У «Краснодара» также полоса неудач, в этом туре она должна прерваться.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Игорь Колыванов — 2:1. «Крылья Советов» — все-таки домашняя команда. «Оренбург» в этом сезоне очень хорошо играет, сбалансирован во всех линиях. Но от самарцев домашние трибуны будут ждать победы.

Юрий Давыдов — 0:0. После оплеухи от «Зенита» самарцы не могут позволить себе оконфузиться второй раз подряд. С другой стороны, «Оренбург» на подъеме. Думаю, что нас ждет ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

«Спартак» — «Акрон»

Игорь Колыванов — 3:1. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, терять очки в таких играх нельзя.

Юрий Давыдов — 2:1. «Спартаку» будет непросто, ждать легкой прогулки не стоит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

«Зенит» — «Ростов»

Игорь Колыванов — 3:1. «Зенит» набрал форму. Все футболисты заиграли и очень мотивированы.

Юрий Давыдов — 3:0. Причины победы «Зенита» в этом матче всем очевидны.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

«Балтика» — «Динамо» Мх

Игорь Колыванов — 1:1. Махачкалинцы очень уверенно стартовали, но сейчас команду лихорадит. «Балтика» же не дает сопернику практически ничего сделать. Жду ничью.

Юрий Давыдов — 3:2. Встреча двух самых хулиганских в футбольном смысле команд. Думаю, будет много голов и победит «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо Мх
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Популярное видео
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» против топов и всех остальных — две разные команды. Почему так происходит?
Пять удалений, расизм, скандалы и миллионный штраф. Почему матчи ЦСКА и «Краснодара» превратились в войну?
Кризис «Краснодара», судьба Галактионова и новый экзамен ЦСКА. Главные интриги 14-го тура РПЛ
ЦСКА поздравил полузащитника Аззи с дебютным вызовом в сборную Алжира
Форвард «Динамо» Казимир: «Во Франции больше внимания уделяют тактике, в России — более интенсивный и силовой футбол»
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Галактионов ушел, но он не ушел. «Локомотив» продолжает удивлять

Кризис «Краснодара», судьба Галактионова и новый экзамен ЦСКА. Главные интриги 14-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости