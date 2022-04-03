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«Зачем Ваноли заменил Бакаева? Он же был лучшим у «Спартака». Ледяхов — о скандальном снежном дерби

Ледяхов отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексис Бека-Бека и Вильсон Изидор празднуют победу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мяч влетает в ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов — о матче в Черкизове.

Бека-Бека не заслуживал удаления

— Сергей Карасев правильно сделал, что дал добро на проведение матча, пусть и с часовой задержкой?

— Разумеется.

— А вот Зарема Салихова назвала происходящее варварством.

— Это эмоции. «Спартак» же не отказывался играть, никто его права не ущемлял. Да и Ваноли сказал на пресс-конференции, что судья поступил верно. На стадионе собралось много болельщиков, целый час они ждали, когда начнется матч. Если бы в последний момент игру перенесли на другой день, люди бы не поняли такого решения.

Марк Мампасси борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Шамаром Николсоном. Играть в такой снегопад — безумие. Вместо яркого дерби мы получили мучение и новый скандал

— Из двух зол пришлось выбирать меньшее?

— Можно и так сказать. Честно говоря, ближе к перерыву мелькнула мысль, что матч вот-вот прекратят. Но потом снегопад закончился, газон очистили — и во втором тайме обе команды показали уже неплохую игру.

— А в первом?

— Это был антифутбол. Поле не позволяло комбинировать, мяч не держался вообще...

— Голевой пас Изидору отдал Бека-Бека. Заслуживал он удаления в первом тайме, когда влетел в голеностоп Мартинсу?

— На мой взгляд, нарушение не тянуло на красную карточку. Желтую дали, ну и достаточно. Обычный игровой эпизод. Странно, что ему уделили столько внимания после матча.

— За счет чего «Локомотив» вырвал победу?

— В первом тайме «Спартак» выглядел поострее, не раз мог забить. Но Худяков был великолепен. Везде успевал. И на линии действовал без ошибок, и за своими защитниками всё подчищал. То, что «Локо» наконец-то не пропустил, огромная заслуга юного вратаря. Неслучайно именно его и признали лучшим игроком матча.

— Подписываюсь под каждым словом.

— Матч я смотрел на стадионе вместе с Андреем Мохом. Помните такого футболиста?

— Конечно! Играл за «Спартак», ЦСКА, «Эспаньол».

— В середине второго тайма, когда Соболев чуть не забил пяткой, Андрей произнес: «У «Спартака» куча моментов — и ничего. А у «Локо» будет один, воткнет и выиграет 1:0».

Квинси Промес и&nbsp;Георгий Джикия. «Спартак» проигрывает кучу равных матчей. Это повод говорить не о судействе и везении, а о характере и коллективе

— Что ответили?

— «Да брось. «Локомотив» до ворот Максименко дойти не может, ноль ударов в створ...» Но все получилось так, как предсказывал Мох. Разбирается человек в футболе!

Алексис Бека-Бека и Вильсон Изидор празднуют победу. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексис Бека-Бека и Вильсон Изидор празднуют победу.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

У Едвая очень много ляпов

— Да и «Локо» с Изидором угадал.

— Четыре гола в четырех матчах — это круто! Форвард действительно качественный. Быстрый, техничный, правильно выбирает позицию на поле, опасен на «втором этаже». Со «Спартаком» сам себе создал момент — и выжал максимум!

— Исполнил мастерски.

— Да! Здесь надо отметить и Рыбуса, который здорово подключился к атаке. Его рывок дезориентировал защитников. В итоге позволили Изидору зайти в штрафную, убрать мяч под себя, выдержать паузу и с близкого расстояния пробить в дальний угол.

— К Максименко есть вопросы?

— Никаких. Тут ни один вратарь бы мяч не вытащил. Хотя обидно. Единственный удар в створ — и до свидания.

Форвард &quot;Локомотива&quot; Вильсон Изидор забил гол &quot;Спартаку&quot; на 85-й минуте матча. «Спартак» занимается ерундой. Откуда ему забили гол?" Геркус — о снежном дерби

— Изидор хорош. А Кухта?

— Тоже неплохое приобретение. Забивает меньше, но играет полезно, на команду. В каждом матче выполняет громадный объем работы.

— Многие критикуют другого новичка — Мампасси. По делу?

— Начнем с того, что сейчас центр обороны — пожалуй, самое уязвимое место «Локомотива». Защитники играют высоко, и соперники этим пользуются. Отсюда восемь пропущенных мячей в трех предыдущих встречах. Мог забить и «Спартак», несколько забросов за шиворот Едваю и Мампасси чудом не воплотились в голы. Хорват вообще весной выглядит крайне неуверенно.

— С чем это связано?

— Не знаю. Вроде парень опытный, игрок сборной Хорватии, но... В каждом матче — три-четыре ляпа! Очень много позиционных ошибок, постоянно проходят передачи за спину. От Едвая все время убегают! Что касается Мампасси, то у него есть потенциал. 19 лет, великолепные физические данные. Думаю, будет прибавлять. Но пока не отличается надежностью. Я не удивлен.

— Почему?

— Любому новичку нужно время, чтобы сыграться с партнерами, отработать связи до автоматизма. При высокой обороне это особенно важно. А «Локомотив» лихорадит, еще и крайние защитники часто меняются. При таком раскладе от молодого футболиста трудно ждать стабильности.

Мяч влетает в ворота "Спартака". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Мяч влетает в ворота «Спартака».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Девятое место с таким составом — нонсенс!

— Теперь о «Спартаке».

— Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у «Спартака». Единственный, от кого исходила хоть какая-то острота. Может, Ваноли решил, что Зелимхан устал?

— Допускаете?

— Ну-у... Со стороны так не показалось. Он и в середине второго тайма был очень активен, пытался что-то придумать. Дело в том, что нынешний «Спартак» в позиционном нападении сморится катастрофически. Две-три передачи — и сразу потеря. А Бакаев может не только одним пасом обострить игру, но и пробить издали, исполнить стандарт. Удар-то у него классный.

Паоло Ваноли. «Неправда, что «Спартак» не хотел выходить на поле». Ваноли и Лоськов — о снежном дерби

— Вы понимаете, почему «Спартак» не торопится продлевать контракт с Бакаевым?

— Сейчас такое время, что уже ничему не удивляешься... Но если летом Зелимхан уйдет, для «Спартака» это будет огромная потеря. Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева.

— Без Айртона левый фланг ослаб?

— По меркам РПЛ бразилец — защитник качественный. С фантастическим объемом работы. Правда, заигрывается, не всегда успевает возвращаться назад. У Мозеса такая же проблема. Если впереди полезен, то в обороне часто оголяет зону. Это заметно еще и потому, что у «Спартака» плохо работает подстраховка. Никакой взаимозаменяемости.

— Мозес правша, но в матче с «Локомотивом» отвечал за всю левую бровку.

- Да, правая нога у него рабочая, а левая... Скажем так — для ходьбы. Это прямо бросается в глаза. Судя по всему, тренерский штаб рассчитывал, что Мозес, обыграв на фланге оппонента, не будет навешивать в штрафную, а уберет мяч под правую и начнет смещаться в центр. Но задумка себя не оправдала. В субботу у Мозеса ничего не получалось — ни в атаке, ни в обороне.

— Как вам в целом работа Ваноли?

— Пока сдвигов к лучшему не видно. Спартаковцы выглядят разрозненно, командная игра не выстроена. В позиционном нападении действуют по принципу «как Бог на душу положит». А иногда вообще не знают, что делать на поле!

— Мрачная картина.

— Не то слово! А ведь состав у «Спартака» мощный, один из лучших в РПЛ. Много квалифицированных футболистов, на каждой позиции есть конкуренция. И девятое место, невнятная игра... Нонсенс!

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