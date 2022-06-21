ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты еще на год. Какие клубы пострадают больше всего

В России больше десятка иностранцев, чьи контракты истекают через год.

ФИФА огласила новое решение по легионерам из РПЛ — им дадут возможность приостановить контракты на год. Напомним, что в марте международная федерация уже использовала это ноу-хау — игроки могли до 30 июня приостанавливать свои соглашения с клубами из России. Теперь вторая серия — уже на более длительный срок.

При этом для ряда футболистов начинается последний год договора. То есть летом-2023 они станут свободными агентами, и российские клубы не смогут выручить за них ни копейки.

«СЭ» публикует список этих иностранцев.

Матео Кассьерра («Сочи», трансферная стоимость — 4,5 миллиона евро, 25 лет)

Колумбийский нападающий «Сочи» стал вторым бомбардиром прошедшего сезона и одним из открытий чемпионата. Форвард в августе 2021 года перебрался в сочинский клуб из «Белененсеша», подписав контракт на два года.

Сейчас Матео близок к переходу в «Зенит». Вариант с питерцами был бы для южан оптимальным вариантом в финансовом плане — через год он станет бесплатным.

Деян Ловрен («Зенит», трансферная стоимость — 4,5 миллиона евро, 32 года)

Деян Ловрен. Фото Global Look Press

Защитник питерцев не играет с декабря прошлого года и, по слухам, в этом году вообще не был в России. При этом приостанавливать контракт хорват весной не стал, а продолжал восстановление со своими специалистами на родине в Хорватии. По информации Transfermarkt, у Ловрена проблемы с лодыжкой.

В мае президент «Зенита» Александр Медведев заявлял, что Деян прибудет на летние сборы команды в Санкт-Петербурге. Но пока хорват к команде не присоединился.

Его контракт истекает через год и, по данным «РБ Спорт», Ловрен намерен отработать его полностью.

Родригао («Сочи», трансферная стоимость — 3,5 миллиона евро, 26 лет)

Бразилец из «Сочи» также в числе тех, кто через год может стать свободным агентом. Родригао стал одним из лучших защитников сезона и, возможно, получит предложения о переходе в другую команду.

Если игрок вдруг захочет приостановить контракт с «Сочи», то следующим летом станет свободным агентом.

Клинтон Н'Жи («Динамо», трансферная стоимость — 1,2 миллиона евро, 28 лет)

Клинтон Н'Жи. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нападающий «Динамо» с 2019 года выступает в России, и его четырехлетний контракт истекает следующим летом. В мае камерунец говорил, что не испытывает давления из-за выступления в России.

При этом он допустил, что может уйти: «Отстранение клубов РПЛ от еврокубков? Это трудный момент для нас. Надеюсь, что-то поменяется. Если нет — будем общаться с клубом и искать лучшее решение», — сказал он.

Викторьен Ангбан («Сочи», трансферная стоимость — 2,7 миллиона евро, 25 лет)

Ивуариец перебрался в «Сочи» из «Метца» прошлым летом и, как и все новички сочинцев, подписал контракт на два года.

По данным Transfermarkt, «Сочи» заплатил за Ангбана 4 миллиона евро.

Яка Бийол (ЦСКА, трансферная стоимость — 3,5 миллиона евро, 23 года)

Яка Бийол. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Защитник ЦСКА уже четыре года в клубе и весной не пытался уйти. По данным СМИ, Бийол весной продлил контракт с армейцами, но официальных сообщений об этом не поступало ни от игрока, ни от клуба, который при продлениях обычно всегда сообщает об этом на своих ресурсах.

По сведениям Transfermarkt, действующий договор словенца с ЦСКА истекает именно следующим летом.

Гильерме Варела («Динамо», трансферная стоимость — 3,5 миллиона евро, 29 лет)

Уругваец приехал в «Динамо» на правах аренды, но своей игрой убедил в том, что его стоит выкупить у «Копенгагена». Бело-голубые прошлым летом заплатили 1 миллион евро, заключив соглашение на два года.

Решение ФИФА позволит Вареле уйти из «Динамо» и не возвращаться следующим летом, так как контракт уже истечет.

Силвие Бегич («Рубин», трансферная стоимость — 2 миллиона евро, 29 лет)

Силвие Бегич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хорватский защитник «Рубина» весной приостановил контракт с клубом и уехал на родину, но так и не подписался ни с одной командой. Последние месяцы он провел без клуба.

Этим летом игрок пытался расторгнуть контракт: сторона футболиста считала, что у них есть основания для этого из-за вылета «Рубина» в ФНЛ, но юридически их не было. Силвие все равно вряд ли вернется в Казань: летом у него будет возможность опять приостановить контракт с «Рубином», теперь уже на год, поэтому можно и не возвращаться в Россию.

Интересно, что прошлой осенью Бегич рассказывал о получении нашего гражданства и ждал российский паспорт, в этом году он бы перестал считаться легионером в РПЛ.

Кристиан Нобоа («Сочи», трансферная стоимость — 1 миллион евро, 37 лет)

Кристиан Нобоа. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вряд ли давно обрусевший эквадорец захочет уехать из России и приостанавливать контракт, но зафиксируем — его соглашение с «Сочи» после сезона было автоматически продлено еще на год, оно истекает следующим летом.

Даниел Мишкич («Урал», трансферная стоимость — 900 тысяч евро, 28 лет)

Даниел Мишкич. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хорватский полузащитник «Урала» в 2020 году перебрался в Екатеринбург из «Оренбурга».

Тренер «Урала» Игорь Шалимов накануне заявил, что игрок не собирается уходить, его все устраивает, несмотря на пример Аугустыняка. Ранее поляк покинул клуб, отказавшись продлевать контракт.

Лукас Масоэро («Нижний Новгород», трансферная стоимость — 900 тысяч евро, 27 лет)

Аргентинский защитник прошлым летом пришел к дебютантам РПЛ из болгарского «Локомотива» (Плодив) и стал лидером обороны команды. С ним был подписан контракт до лета 2023 года. Пока разговоров о его уходе нет.

Акош Кечкеш («Нижний Новгород», трансферная стоимость — 900 тысяч евро, 26 лет)

Центральный защитник «Нижнего» тоже год назад подписал соглашение до лета 2023 года и пока связан с клубом РПЛ. При этом Кечкеш вызывается в сборную Венгрии: он был вызван на матчи Лиги наций, правда, провел их на скамейке запасных. Статус игрока из РПЛ никак не мешает ему призываться в национальную команду.