Евгений Ловчев: «Градский сказал мне: «Давай скинемся и купим в «Спартак» Зиньковского»

Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Первый герой — знаменитый спартаковец, лучший футболист СССР 1972 года.

1 — Что больше всего удивило за последнее время?

— Начну издалека. Как-то по совету жены открыл канал на YouTube, где рассказывал о футболе, о великих игроках, с которыми сводила жизнь. Просмотров было очень мало — не больше тысячи. А в прошлом году в разгар «Евро» мне неожиданно предложили записать ролик в TikTok. За 15 секунд произнес буквально пару фраз: «Закончился матч Португалия — Германия. Хороший футбол, немцы выиграли 4:2». Ну и в конце добавил неприличное словечко. Даже не помню, какое — просто с языка сорвалось. Так что вы думаете? 400 тысяч просмотров!

Потом матч «Зенит» — «Спартак». В перерыве при счете 4:0 в пользу питерцев выложил в TikTok еще одно видео со словами: «Не хотел ругаться, но игра «Спартака» — это ******!» Тут же новый рекорд по просмотрам — 800 тысяч!

А на днях пригласили на ТВ в ток-шоу, коснулись скандалов с участием наших футболистов — Игнатьева, Дзюбы. Я сказал в прямом эфире: «Одного снимают, когда он на пляже с пивом танцует, другой на камеру дрочит. Позорище!» И все за эту реплику моментально ухватились, начали обсуждать, после окончания программы мне посыпались звонки... Я к чему веду? Поражает наше общество. Оно резко изменилось — и не в лучшую сторону. Сегодня всем нужно одно — хайп и только хайп. О спорте как таковом никто не вспоминает.

2 — Что за последнее время особенно огорчило?

— Смерть Саши Градского, Игоря Гамулы и Германа Семеновича Зонина. Ушли один за другим, с интервалом в десять дней. Меня это прибило, до сих пор отойти не могу.

С Зониным, у которого в сборной играл, были теплые отношения, созванивались, поздравляли друг друга с праздниками. С Гамулой я познакомился не так давно — благодаря телевидению. Мы сразу нашли общий язык. Игорь — обаятельный, юморной, с ним было очень комфортно. Ну а с Градским я много лет дружил. Последний раз общались за неделю до его смерти. Саша набрал мне, был в приподнятом настроении. Ничто не предвещало беды...

Он обожал футбол, с пяти лет болел за «Спартак». Я все пытался на стадион его затащить, но Саша отказывался. То из-за проблем с ногами, то из-за плохого зрения. Зато в день матча всегда мне звонил, обменивались впечатлениями. Градский тонко разбирался в футболе, подмечал потрясающие вещи. Например, однажды сказал мне: «Давай скинемся и купим в «Спартак» Зиньковского. Ты же помнишь, сколько забивал с его передач в «Крыльях» Соболев? Если «Спартак» одного взял — нужно брать и другого! Неужели в клубе этого не понимают?!»

Александр Градский. Фото Global Look Press

3 — Последнее, что вас возмутило?

— Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.

4 — В РПЛ «Спартак» на 9-м месте. Там слабые игроки или плохо подготовленные?

— Первое. Да о чем говорить, если «Зенит» покупает футболистов сборной Бразилии, Ловрена из «Ливерпуля», а «Спартак» — Хендрикса и Кофрие... Почувствуйте разницу. Зачем привозить легионеров, которые не сильнее наших игроков? Таких, как Хендрикс с Кофрие, и в России навалом.

Вообще, на мой взгляд, «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава. Кого бы я точно сохранил? Исходя из лимита и российских паспортов — Джикию, Зобнина, Соболева. Хотя в последнее время играют неважнецки. Или возьмем Умярова. В «Спартаке» совершенно не впечатляет. А тут увидел его в молодежной сборной — и поразился. Наиль вышел с капитанской повязкой, вел всю игру, раздавал шикарные передачи. Я задумался — почему же в клубе смотрится настолько тускло и боязливо?! Возможно, дело в тренерской установке. Говорят Умярову: «Играй понадежнее, с ближним, не обостряй...» — и парень не смеет ослушаться.

Из легионеров отмечу Жиго — за духовитость, бойцовские качества. Хотя согласен с Градским, который говорил мне: «Идеальная позиция для Жиго — опорная зона. Но не центр обороны, где допускает слишком много ошибок». Еще мне очень нравится Мозес. Классный футболист! Получая мяч, уже знает, куда отдать. Не понимаю, почему Маслов или Рассказов, играющие под ним, часто от него отворачиваются и предпочитают пасовать Жиго. Обратите внимание на фланговые передачи Мозеса. Они всегда опасны, потому что идут в ту зону, где располагается Соболев — в центре штрафной. От Айртона этого не дождешься, упрямо подает на ближнюю штангу, и защитник спокойно выносит мяч.

Что же касается подготовки... Я не считаю Тедеско великим тренером. Но он поднял команду на второе место, при нем раскрылись Ларссон, Соболев, другие ребята. А вот что собой представляет Витория, я за полгода так и не разобрался. Слишком мало времени отвели ему в «Спартаке», к тому же кадровых ресурсов не хватало. Болельщики нахваливают португальца за успех в Лиге Европы. Но за это в первую очередь надо благодарить Селихова, который в Варшаве на последней минуте взял пенальти. И сразу все забыли, что играл-то «Спартак» плохо.

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

5 — Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли, как он оказался в «Спартаке»?

— Из иностранцев — Хендрикс, который за год ни одного яркого матча не провел. Из наших — Маслов и Рассказов. Это очень слабые игроки, необученные, постоянно ошибаются. Даже в простейших ситуациях принимают неправильные решения! За что «Спартак» расплачивается пропущенными голами.

6 — Какая команда в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один?

— «Зенит». По меркам российского чемпионата там собраны футболисты очень высокого уровня. Правда, иногда на поле начинают валять дурака, вот и теряют очки. Как в Туле, например. Но если напрягутся, обыграют в РПЛ кого угодно. Отсюда 4:1 с «Динамо», 7:1 со «Спартаком»... Уверен, «Зенит» вновь станет чемпионом. Сейчас у него объективно нет конкурентов. «Динамо»? Пока у команды два козыря — старание и тренер. Этого мало, чтобы бороться за золото.

7 — Лучший игрок РПЛ на данный момент?

— Сегодня в лиге нет футболиста, который был бы на голову сильнее всех. Восторгов по поводу Клаудиньо не разделяю. Конечно, парень играющий — как любой бразилец. Но не из тех, кто на поле рвет и мечет. Просто играет в свое удовольствие. А встанет завтра не с той ноги или испугается российских морозов — и все, растворится на поле. Если уж кого-то и выделять, то Азмуна. Игрок современной формации — быстрый, активный, забивной. Трудно переоценить его вклад в успехи клуба. Но в последние месяцы не блистал — явно повлияла эпопея с отъездом в Европу. Парню надо поскорее определиться — либо продлевает контракт с «Зенитом», либо отправляется за границу.

8 — Сборная России попадет на ЧМ-2022?

— Думаю, нет. Но если за счет везения вдруг и проскочим стыки, в Катаре нам все равно ничего не светит. Слабенький у нас подбор игроков. Кудряшов, Дивеев, ну и далее по списку... С такими футболистами на чемпионате мира невозможно добиться успеха. После матча с хорватами я сказал в студии: «Это не игра, а говно!» Так даже Карпин на следующий день со мной согласился!

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

9 — Последний человек, перед которым вы извинялись?

— Жена. Скоро мне 73, меняться уже поздно. Хочу, чтобы меня принимали таким, какой есть. А Наталья иногда ворчит: «Что ты надел? Снимай, это не модно! Жареное не ешь — вредно. Вот кашку с утра — обязательно». Я вспыхиваю: «Заколебала! Ничему тебя история с тремя моими женами не научила...» Это ведь мой четвертый брак. Но если и накричу на Наталью, то потом всегда прошу прощения.

10 — Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Есть у Хазанова изумительный монолог — «Концерт на заводе». Как решили подзаработать четыре выпускника консерватории. Недавно в очередной раз пересматривал. Блеск! Когда на душе тяжело, включаю этот монолог — и сразу начинаю хохотать вместе с залом.

11 — Самая большая глупость, которую вы совершили?

— Совершил ее не только я — вся команда. Это случилось в середине 70-х. Был в «Спартаке» потрясающий футболист — Коля Абрамов. Правда, выпивал. В какой-то момент результаты у нас пошли вниз, и на собрании мы отыскали стрелочника. Проголосовали, чтобы Колю отчислили.

Повзрослев, я задумался — ну и кому стало лучше? Команде? Нет. Мы потеряли хорошего защитника, которому не удалось быстро найти замену. Сам Абрамов и его семья от нашего решения тоже не выиграли. Пить-то не бросил. Фактически мы отлучили его от футбола, новую команду он уже не нашел и вскоре закончил карьеру.

12 — Самое странное, чего вы боитесь?

— Боюсь одного — внезапной смерти. Понимаю: если со мной что-то случится, жена и младший сын останутся без средств к существованию. В общей сложности от разных браков у меня четверо детей, трое уже взрослые. Я очень рад, что у нас появилась традиция — 1 января все вместе собираемся у меня на даче. В этот день чувствую себя самым счастливым человеком на свете.

13 — Что себе категорически запрещаете?

— Наверное, кто-то думает — спиртное. Я же не пьющий. Еще мальчишкой вбил себе в голову, что спортсмены не пьют, — и на этом держался. Абсолютно не напрягало.

Со временем привык. Честное слово — никакой потребности в алкоголе. Мне это просто не нужно. Хотя два раза в жизни попробовал. Сначала в 1970-м, на первой свадьбе, позволил себе пару фужеров шампанского.

Второй случай — ровно через 30 лет. Летел с руководителем «Уренгойгазпрома» Римом Сулеймановым, который помогал моему мини-футбольному «Спартаку». Говорит: «У тебя сын родился, орденом Дружбы наградили. Если это не повод...» Налил вина. Отказываться было неудобно, я сделал глоток. Всё, с тех пор ни капли!

14 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Вранье. Ну, с этим понятно. Второе — чванство. Молодым футболистам говорю: «Надо проще быть, доступнее. Помните — все мы вышли из народа, в него и вернемся». Ну а третье... Глупость, дурь. Как раз то, что творится сейчас в «Спартаке».

15 — Что вам особенно хотелось бы поменять в своей нынешней жизни?

— Ничего. Конечно, обидно, что сегодня футболисты получают в разы больше, чем в наше время. Деньжат-то порой не хватает. Но в целом грех жаловаться. Есть квартира, дача, машина... Греет душу и отношение болельщиков. Мне часто пишут: «Серафимыч, вы молодец, всегда говорите правду». Даже после ухода из студии во время прямого эфира матча с хорватами один из губернаторов написал мне: «Серафимыч, теперь еще сильнее вас зауважал!»