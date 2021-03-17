«Знал, что меня ищет полиция, уже когда был в Перми. Но меня это не остановило». Интервью со школьником, пробившим выезд за «Урал» на матч со «Спартаком»
Его разыскивала полиция, но он доехал до столицы. «СЭ» встретился с Фаддеем на матче ЦСКА — «Зенит» на гостевой трибуне и узнал подробности нашумевшей истории.
— Как ты попал в Москву?
— Автостопом, сменив шесть машин, полутора суток, 2000 километров.
— Нормально ли соглашались люди на то, чтобы тебя подвозить?
— Я не долго стоял на пересменке машин. Пока пересаживался из одной в другую, максимум 1,5 часа уходило — и то, только по своей ошибке.
— А какая цель у тебя была? Почему ты убежал?
— Наверное, мой поступок был не совсем правильным, я это прекрасно понимаю. Моя цель — пробить этот двойник, то есть за «Зенит» и следующий матч — за «Урал». Просто хотел пробить.
— То есть ты болеешь и за «Зенит», и за «Урал»?
— Фанатство, дружба, скажем так.
— А ты с родителями уже связался?
— Да, конечно.
— Что сказали?
— Ну, мать вошла в положение, скажем так. Говорит: «Ладно, давай пробьешь — и домой». Стояли на входе в гостевой сектор, позвонил наш Андрей, менеджер по работе с болельщиками. Сказал, что я смогу вернуться с самолетом «Урала».
— Ты изначально как планировал возвращаться?
— Либо так же, либо поездом.
— Ты уже купил билет, да?
— Я планировал позже покупать.
— А на матч как попал?
— Связался с менеджерами по работе с болельщиками.
— Они тебе дали билет?
— Да, дали добро. Забили, скажем так, биток. Мы их сегодня выкупили.
— Как тебе стадион?
— Огонь!
— Ты первый раз в Москве?
— Да.
— Как оценишь свое путешествие?
— Да все круто складывается.
— Не было никаких проблем по пути?
— Нет, совсем нет.
— Сколько ты суммарно ехал из Екатеринбурга в Москву?
— По времени: выезжал 15-го числа в 12.30, в Москве был уже в 2 часа ночи.
— Ты всем своим попутчикам говорил, что едешь на матч ЦСКА — «Зенит» и «Спартак» — «Урал»?
— Да, спрашивали, с какой целью, зачем.
— Ты так вот и приехал из Екатеринбурга?
— Да.
— А с собой хотя бы какие-то вещи есть?
— Нет. Приехал налегке. Один рюкзак, который в камере хранения, и то там только вода и не более. Больше скажу — когда ехал на стадион, снял куртку. Потому что в ориентировке указано, что я в зеленой куртке и с шарфом «Урала».
— А живешь где?
— Вчера в хостеле, сегодня нашел вписку уже.
— А ты где-то работаешь?
— Нет, учусь.
— А откуда деньги тогда взял?
— Так немного же надо. Знаешь, смотришь на других фанатов, они говорят: «Я не езжу на выезд, потому что нету денег». На них посмотреть — какие деньги? На выезд много не надо.
— Сколько у тебя денег с собой было?
— Честно? Вот все говорят, что выезда дорого пробивать. Я уехал из Екатеринбурга с 500 рублями. В Москве уже было 1500.
— Как так?
— Дальнобойщики дали.
— Ты знаешь, что тебя уже разыскивает полиция?
— Да-да. Знал я об этом еще когда доехал до Перми, то есть это примерно 380 км от Екатеринбурга, но меня это не остановило. Моя цель была — пробить. На тот момент уже связался с мамой, она спросила, почему так, я все адекватно аргументировал, она сказала: «Ладно, пробивай». Я знал, что здесь, по приезду меня могут принять, но меня это не остановило. Меня и не приняли.
— Ты этим гордишься?
— Знаешь, в том плане, что выезд мой первый так сложился — не скажу, что гружусь в связи с тем, что не сказал родителям, родным, наверно, это было опрометчиво и немного неправильно с моей стороны. Гордиться этим я не могу.
— Видел твой пост по поводу того, что убийц и насильников не разыскивают.
— А простых парней, которые едут на выезд, ищут — почему так?
— То есть тебя в принципе удивляет вся эта система, которая есть в России?
— Да, на эту тему можно очень долго разговаривать. Говорить об этом публично, я думаю, не стоит.
— Почему? Чревато последствиями?
— Да.
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