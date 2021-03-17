«Знал, что меня ищет полиция, уже когда был в Перми. Но меня это не остановило». Интервью со школьником, пробившим выезд за «Урал» на матч со «Спартаком»

Екатеринбургский школьник Фаддей Стебаев, который без ведома родителей автостопом доехал до Москвы ради матча «Урала» со «Спартаком», шокировал всех своим неординарным поступком.

Его разыскивала полиция, но он доехал до столицы. «СЭ» встретился с Фаддеем на матче ЦСКА — «Зенит» на гостевой трибуне и узнал подробности нашумевшей истории.

— Как ты попал в Москву?

— Автостопом, сменив шесть машин, полутора суток, 2000 километров.

— Нормально ли соглашались люди на то, чтобы тебя подвозить?

— Я не долго стоял на пересменке машин. Пока пересаживался из одной в другую, максимум 1,5 часа уходило — и то, только по своей ошибке.

— А какая цель у тебя была? Почему ты убежал?

— Наверное, мой поступок был не совсем правильным, я это прекрасно понимаю. Моя цель — пробить этот двойник, то есть за «Зенит» и следующий матч — за «Урал». Просто хотел пробить.

— То есть ты болеешь и за «Зенит», и за «Урал»?

— Фанатство, дружба, скажем так.

— А ты с родителями уже связался?

— Да, конечно.

— Что сказали?

— Ну, мать вошла в положение, скажем так. Говорит: «Ладно, давай пробьешь — и домой». Стояли на входе в гостевой сектор, позвонил наш Андрей, менеджер по работе с болельщиками. Сказал, что я смогу вернуться с самолетом «Урала».

— Ты изначально как планировал возвращаться?

— Либо так же, либо поездом.

— Ты уже купил билет, да?

— Я планировал позже покупать.

— А на матч как попал?

— Связался с менеджерами по работе с болельщиками.

— Они тебе дали билет?

— Да, дали добро. Забили, скажем так, биток. Мы их сегодня выкупили.

— Как тебе стадион?

— Огонь!

— Ты первый раз в Москве?

— Да.

— Как оценишь свое путешествие?

— Да все круто складывается.

— Не было никаких проблем по пути?

— Нет, совсем нет.

— Сколько ты суммарно ехал из Екатеринбурга в Москву?

— По времени: выезжал 15-го числа в 12.30, в Москве был уже в 2 часа ночи.

— Ты всем своим попутчикам говорил, что едешь на матч ЦСКА — «Зенит» и «Спартак» — «Урал»?

— Да, спрашивали, с какой целью, зачем.

— Ты так вот и приехал из Екатеринбурга?

— Да.

— А с собой хотя бы какие-то вещи есть?

— Нет. Приехал налегке. Один рюкзак, который в камере хранения, и то там только вода и не более. Больше скажу — когда ехал на стадион, снял куртку. Потому что в ориентировке указано, что я в зеленой куртке и с шарфом «Урала».

— А живешь где?

— Вчера в хостеле, сегодня нашел вписку уже.

— А ты где-то работаешь?

— Нет, учусь.

— А откуда деньги тогда взял?

— Так немного же надо. Знаешь, смотришь на других фанатов, они говорят: «Я не езжу на выезд, потому что нету денег». На них посмотреть — какие деньги? На выезд много не надо.

— Сколько у тебя денег с собой было?

— Честно? Вот все говорят, что выезда дорого пробивать. Я уехал из Екатеринбурга с 500 рублями. В Москве уже было 1500.

— Как так?

— Дальнобойщики дали.

— Ты знаешь, что тебя уже разыскивает полиция?

— Да-да. Знал я об этом еще когда доехал до Перми, то есть это примерно 380 км от Екатеринбурга, но меня это не остановило. Моя цель была — пробить. На тот момент уже связался с мамой, она спросила, почему так, я все адекватно аргументировал, она сказала: «Ладно, пробивай». Я знал, что здесь, по приезду меня могут принять, но меня это не остановило. Меня и не приняли.

— Ты этим гордишься?

— Знаешь, в том плане, что выезд мой первый так сложился — не скажу, что гружусь в связи с тем, что не сказал родителям, родным, наверно, это было опрометчиво и немного неправильно с моей стороны. Гордиться этим я не могу.

— Видел твой пост по поводу того, что убийц и насильников не разыскивают.

— А простых парней, которые едут на выезд, ищут — почему так?

— То есть тебя в принципе удивляет вся эта система, которая есть в России?

— Да, на эту тему можно очень долго разговаривать. Говорить об этом публично, я думаю, не стоит.

— Почему? Чревато последствиями?

— Да.