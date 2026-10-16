Небратское дерби. «Динамо» и ЦСКА выбрали разные стратегии и неожиданно сыграют за лидерство в РПЛ

Два московских клуба доказывают, что универсального рецепта при выборе тренера не существует.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 17:15. ВТБ Арена (Москва)

Похожий выбор — противоположные решения

Если бы перед началом сезона кто-то предположил, что в середине октября «Динамо» и ЦСКА сойдутся в очном матче в качестве двух лидеров чемпионата, на него посмотрели бы с удивлением. Главными претендентами на золото считались «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», а двум другим московским клубам отводилась роль преследователей. Слишком много было вопросов к обеим командам.

И начало сезона только укрепило скептиков в их мнении. «Динамо» стартовало с домашней ничьей против «Крыльев Советов», затем уступило «Балтике», а в четвертом туре получило три безответных мяча от «Зенита». Неубедительная игра, проблемы с реализацией, вопросы к физической готовности — возвращение Сандро Шварца поначалу не выглядело триумфальным.

У ЦСКА хватало своих неприятностей. Травмы ведущих футболистов, отсутствие качественного усиления на проблемных позициях, вопросы к неопытному тренеру. Армейцы не проигрывали, но ничьи с «Крыльями» и «Ростовом» и в целом натужные победы не слишком вдохновляли. Казалось, что задача нового наставника — не столько замахнуться на чемпионство, сколько не дать команде развалиться.

Но прошло 10 туров, и теперь именно эти клубы возглавляют таблицу, набрав по 22 очка. «Динамо» выдало рекордную в нынешнем веке победную серию из восьми официальных матчей, шесть из которых — в РПЛ, ЦСКА вообще никому не проиграл в чемпионате. А в воскресенье на «ВТБ Арене» они определят сильнейшего в дерби, которое принято называть братским.

Интересно, каким образом два клуба пришли к нынешнему успеху. Ведь перед сезоном они оказались перед похожим выбором, но приняли противоположные решения.

ЦСКА после неудачного эксперимента с Фабио Челестини не стал искать очередного иностранца и доверился Дмитрию Игдисамову. Молодому специалисту, который лишь в мае впервые возглавил основную команду. «Динамо», напротив, не оставило начинающего на высоком уровне Ролана Гусева, пригласив немца Сандро Шварца. То есть сделало ставку на опыт и зарубежную школу.

И кто оказался прав? Пока — оба!

Дмитрий Игдисамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Осмысленный риск с Игдисамовым

Вообще у нас любят крайности. Стоит иностранному тренеру добиться успеха, как возникают разговоры, что российским специалистам не хватает современных знаний, европейских методик и вообще пора учиться у лучших. Достаточно кому-то из иностранных тренеров провалиться, как маятник летит в обратную сторону. Зачем тратить миллионы на приезжих, когда есть свои, которые знают чемпионат, понимают менталитет футболистов и готовы работать за гораздо меньшие деньги?

Жизнь подсказывает, что оба подхода поверхностны. Дело не в национальности, а в персоналиях, что примеры со Шварцем и Игдисамовым (а ранее с Мусаевым, Николичем, Семаком, Личкой, Галактионовым, Ивичем — с одной стороны и многими провалившимися как иностранцами, так и россиянами — с другой) и подтверждают.

После истории с Челестини у армейцев были все основания не торопиться с приглашением очередного зарубежного специалиста. Где гарантии, что новый иностранец окажется лучше? Опять дорогой контракт, штаб помощников, адаптация, перестройка игры. И, возможно, через год очередной поиск тренера.

При этом у руководства под рукой был Игдисамов. Человек, которого в клубе прекрасно знали. Не по презентации агента, видеонарезкам и рассказам на собеседовании. Дмитрий много лет работал в армейской системе, добивался результатов с молодежью, участвовал в подготовке футболистов для основной команды.

Конечно, успешная работа с юношами и руководство основой топ-клуба РПЛ — совершенно разные вещи. Но начальники могли оценить не только результаты Игдисамова, но и его характер, футбольные идеи, отношения с игроками, умение управлять коллективом. В конце концов, только внутри клуба действительно знали, как его воспринимает команда и способен ли он справиться с давлением.

Риск? Безусловно. Но осмысленный. И первые месяцы показывают, что потенциал в Игдисамове разглядели не зря.

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Важнейший нюанс приглашения Шварца

У «Динамо», казалось бы, логика противоположная: не оставили российского специалиста, пригласили иностранного. Однако есть важнейший нюанс. Бело-голубые не стали искать абстрактного немца, испанца или итальянца с красивым резюме в ущерб качественно отработавшему Гусеву. Они вернули Шварца, который уже добивался успеха в клубе.

Бронза чемпионата, финал Кубка, яркая игра, развитие молодых футболистов. Немец оставил о себе хорошую память. При этом в «Динамо» отлично представляли его методы работы, требования, сильные и слабые стороны. И человеческие качества — тоже.

Разумеется, возвращение не гарантировало успеха — за четыре года изменились и состав, и обстоятельства. Но в клубе понимали, кого приглашают. Это была ставка на определенного человека, а не на иностранный паспорт.

Два противоположных на первый взгляд решения имеют гораздо больше общего, чем кажется. В обоих случаях руководители выбирали хорошо знакомого им специалиста, а не теоретическое превосходство одной тренерской школы над другой.

У ЦСКА такой человек нашелся внутри системы. «Динамо» вернуло Шварца из-за границы. И хотя победа Игдисамова не докажет превосходство российских тренеров, как и успех Шварца не подтвердит силу немецкой школы, но оба уже заслужили уважение.

А в воскресенье нас ждет братское дерби, какого давно не было. Обычно это противостояние не определяло расклады на самой вершине таблицы, уступая по турнирному значению другим большим матчам. Теперь же сойдутся лицом к лицу два неожиданных лидера. И дружеских чувств, братства наверняка будет меньше, чем обычно, — слишком велика ставка.