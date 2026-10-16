Небратское дерби. «Динамо» и ЦСКА выбрали разные стратегии и неожиданно сыграют за лидерство в РПЛ
Похожий выбор — противоположные решения
Если бы перед началом сезона кто-то предположил, что в середине октября «Динамо» и ЦСКА сойдутся в очном матче в качестве двух лидеров чемпионата, на него посмотрели бы с удивлением. Главными претендентами на золото считались «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», а двум другим московским клубам отводилась роль преследователей. Слишком много было вопросов к обеим командам.
И начало сезона только укрепило скептиков в их мнении. «Динамо» стартовало с домашней ничьей против «Крыльев Советов», затем уступило «Балтике», а в четвертом туре получило три безответных мяча от «Зенита». Неубедительная игра, проблемы с реализацией, вопросы к физической готовности — возвращение Сандро Шварца поначалу не выглядело триумфальным.
У ЦСКА хватало своих неприятностей. Травмы ведущих футболистов, отсутствие качественного усиления на проблемных позициях, вопросы к неопытному тренеру. Армейцы не проигрывали, но ничьи с «Крыльями» и «Ростовом» и в целом натужные победы не слишком вдохновляли. Казалось, что задача нового наставника — не столько замахнуться на чемпионство, сколько не дать команде развалиться.
Но прошло 10 туров, и теперь именно эти клубы возглавляют таблицу, набрав по 22 очка. «Динамо» выдало рекордную в нынешнем веке победную серию из восьми официальных матчей, шесть из которых — в РПЛ, ЦСКА вообще никому не проиграл в чемпионате. А в воскресенье на «ВТБ Арене» они определят сильнейшего в дерби, которое принято называть братским.
Интересно, каким образом два клуба пришли к нынешнему успеху. Ведь перед сезоном они оказались перед похожим выбором, но приняли противоположные решения.
ЦСКА после неудачного эксперимента с Фабио Челестини не стал искать очередного иностранца и доверился Дмитрию Игдисамову. Молодому специалисту, который лишь в мае впервые возглавил основную команду. «Динамо», напротив, не оставило начинающего на высоком уровне Ролана Гусева, пригласив немца Сандро Шварца. То есть сделало ставку на опыт и зарубежную школу.
И кто оказался прав? Пока — оба!
Осмысленный риск с Игдисамовым
Вообще у нас любят крайности. Стоит иностранному тренеру добиться успеха, как возникают разговоры, что российским специалистам не хватает современных знаний, европейских методик и вообще пора учиться у лучших. Достаточно кому-то из иностранных тренеров провалиться, как маятник летит в обратную сторону. Зачем тратить миллионы на приезжих, когда есть свои, которые знают чемпионат, понимают менталитет футболистов и готовы работать за гораздо меньшие деньги?
Жизнь подсказывает, что оба подхода поверхностны. Дело не в национальности, а в персоналиях, что примеры со Шварцем и Игдисамовым (а ранее с Мусаевым, Николичем, Семаком, Личкой, Галактионовым, Ивичем — с одной стороны и многими провалившимися как иностранцами, так и россиянами — с другой) и подтверждают.
После истории с Челестини у армейцев были все основания не торопиться с приглашением очередного зарубежного специалиста. Где гарантии, что новый иностранец окажется лучше? Опять дорогой контракт, штаб помощников, адаптация, перестройка игры. И, возможно, через год очередной поиск тренера.
При этом у руководства под рукой был Игдисамов. Человек, которого в клубе прекрасно знали. Не по презентации агента, видеонарезкам и рассказам на собеседовании. Дмитрий много лет работал в армейской системе, добивался результатов с молодежью, участвовал в подготовке футболистов для основной команды.
Конечно, успешная работа с юношами и руководство основой топ-клуба РПЛ — совершенно разные вещи. Но начальники могли оценить не только результаты Игдисамова, но и его характер, футбольные идеи, отношения с игроками, умение управлять коллективом. В конце концов, только внутри клуба действительно знали, как его воспринимает команда и способен ли он справиться с давлением.
Риск? Безусловно. Но осмысленный. И первые месяцы показывают, что потенциал в Игдисамове разглядели не зря.
Важнейший нюанс приглашения Шварца
У «Динамо», казалось бы, логика противоположная: не оставили российского специалиста, пригласили иностранного. Однако есть важнейший нюанс. Бело-голубые не стали искать абстрактного немца, испанца или итальянца с красивым резюме в ущерб качественно отработавшему Гусеву. Они вернули Шварца, который уже добивался успеха в клубе.
Бронза чемпионата, финал Кубка, яркая игра, развитие молодых футболистов. Немец оставил о себе хорошую память. При этом в «Динамо» отлично представляли его методы работы, требования, сильные и слабые стороны. И человеческие качества — тоже.
Разумеется, возвращение не гарантировало успеха — за четыре года изменились и состав, и обстоятельства. Но в клубе понимали, кого приглашают. Это была ставка на определенного человека, а не на иностранный паспорт.
Два противоположных на первый взгляд решения имеют гораздо больше общего, чем кажется. В обоих случаях руководители выбирали хорошо знакомого им специалиста, а не теоретическое превосходство одной тренерской школы над другой.
У ЦСКА такой человек нашелся внутри системы. «Динамо» вернуло Шварца из-за границы. И хотя победа Игдисамова не докажет превосходство российских тренеров, как и успех Шварца не подтвердит силу немецкой школы, но оба уже заслужили уважение.
А в воскресенье нас ждет братское дерби, какого давно не было. Обычно это противостояние не определяло расклады на самой вершине таблицы, уступая по турнирному значению другим большим матчам. Теперь же сойдутся лицом к лицу два неожиданных лидера. И дружеских чувств, братства наверняка будет меньше, чем обычно, — слишком велика ставка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1