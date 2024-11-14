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Дзюба заявил, что попросил бы Президента РФ Владимира Путина отменить Fan ID

Егор Сергеев
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
Еще одно громкое высказывание нападающего.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что в случае встречи с Президентом России Владимиром Путиным попросил бы отменить паспорт болельщика.

Что сказал Артем

36-летний форвард заявил, что соскучился по атмосфере полного стадиона. По словам Дзюбы, сейчас не то время, чтобы люди имели какие-либо ограничения.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет?

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — цитирует Артема Sport24.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Несколько дней назад форвард высказывался в подобном ключе в интервью «Матч ТВ»:

«Я вообще соскучился, если честно, по стадионам в плане атмосферы. Болельщики иногда себя ведут некорректно, но это часть футбола. Пусть кричат, визжат, но они создают антураж. Странно, когда на Кубок можно, а на чемпионат — нельзя. В чем разница? Давайте просто сделаем, чтобы и люди приходили болеть, и мы, футболисты, наслаждались. Всегда приятно, когда 15 тысяч за тебя болеют, а не 4-7. Даже если против тебя — это тоже заводит. Хочется и мне самому напоследок этой атмосферы, и чтобы молодые ребята тоже почувствовали, понюхали, что такое играть при полных трибунах».

Андрей Аршавин.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Слова Аршавина

Дзюба — не первый футболист, который публично критикует Fan ID. В августе 2022 года Андрей Аршавин выразил уверенность, что закон о паспорте болельщика направлен против игры.

«Это работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте все вернем». Поэтому думаю, что только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», — говорил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Однако при встрече с Владимиром Путиным зимой 2024-го экс-нападающий «Зенита» не задал ему вопрос о Fan ID, а предложил создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

«Потому что где это было? На Играх будущего. Там Fan ID нет? Там — нет. А как объяснить, что матч «Ростов» — «Динамо» проводят в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе и не нужен... Поэтому хотелось вопрос про Fan ID, а не про FIFA? Это же было не к месту», — сообщил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Болельщица на&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo;. Все о посещаемости РПЛ: кто лидирует, кто сбавил, есть ли рост за год при Fan ID

Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23, она обязательна для прохода на все матчи чемпионата и только на финал Кубка страны. В феврале этого года председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» подчеркивал, что на сегодняшний день отмена Fan ID невозможна.

«При этом мы неоднократно обращались к Министерству спорта, чтобы разработать дополнительные меры, которые могли бы мотивировать и стимулировать болельщиков приходить на стадион, брать свои семьи с собой и так далее», — сказал тогда Свищев.

Артем Дзюба
РПЛ
Владимир Путин
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