Дзюба заявил, что попросил бы Президента РФ Владимира Путина отменить Fan ID
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что в случае встречи с Президентом России Владимиром Путиным попросил бы отменить паспорт болельщика.
Что сказал Артем
36-летний форвард заявил, что соскучился по атмосфере полного стадиона. По словам Дзюбы, сейчас не то время, чтобы люди имели какие-либо ограничения.
«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет?
Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — цитирует Артема Sport24.
Несколько дней назад форвард высказывался в подобном ключе в интервью «Матч ТВ»:
«Я вообще соскучился, если честно, по стадионам в плане атмосферы. Болельщики иногда себя ведут некорректно, но это часть футбола. Пусть кричат, визжат, но они создают антураж. Странно, когда на Кубок можно, а на чемпионат — нельзя. В чем разница? Давайте просто сделаем, чтобы и люди приходили болеть, и мы, футболисты, наслаждались. Всегда приятно, когда 15 тысяч за тебя болеют, а не 4-7. Даже если против тебя — это тоже заводит. Хочется и мне самому напоследок этой атмосферы, и чтобы молодые ребята тоже почувствовали, понюхали, что такое играть при полных трибунах».
Слова Аршавина
Дзюба — не первый футболист, который публично критикует Fan ID. В августе 2022 года Андрей Аршавин выразил уверенность, что закон о паспорте болельщика направлен против игры.
«Это работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте все вернем». Поэтому думаю, что только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», — говорил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Однако при встрече с Владимиром Путиным зимой 2024-го экс-нападающий «Зенита» не задал ему вопрос о Fan ID, а предложил создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).
«Потому что где это было? На Играх будущего. Там Fan ID нет? Там — нет. А как объяснить, что матч «Ростов» — «Динамо» проводят в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе и не нужен... Поэтому хотелось вопрос про Fan ID, а не про FIFA? Это же было не к месту», — сообщил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».
Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23, она обязательна для прохода на все матчи чемпионата и только на финал Кубка страны. В феврале этого года председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» подчеркивал, что на сегодняшний день отмена Fan ID невозможна.
«При этом мы неоднократно обращались к Министерству спорта, чтобы разработать дополнительные меры, которые могли бы мотивировать и стимулировать болельщиков приходить на стадион, брать свои семьи с собой и так далее», — сказал тогда Свищев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3