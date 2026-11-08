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Спартак — Акрон: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 14 тура РПЛ 8 ноября 2026

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Сегодня, 08:30

«Спартак» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

«Спартак» — «Акрон».
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8:45

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

В четырех турах октября красно-белые набрали семь очков из 12 возможных. Одержаны две крупные победы над «Рубином» (4:0) и «Локомотивом» (4:0) при ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и поражении от ЦСКА (0:2).

8:40

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Акрон»

Игру «Спартака» и «Акрона» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

8:35

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Акрон»

Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Срджана Благоевича состоится в воскресенье, 8 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по местному времени.

8:30

В воскресенье, 8 ноября, «Спартак» и «Акрон» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги. «Спартак» в последних турах набрал неплохой ход и закрепился в группе лидеров РПЛ. Так, этой осенью в семи турах красно-белые проиграли лишь два матча — дерби «Динамо» (1:2) и ЦСКА (0:2). Зато были яркие победы над «Ростовом» (3:0), «Рубином» (4:0) и «Локомотивом» (4:0).

«Акрон» стабильностью не отличается. Например, в октябре они на выезде проиграли «Ростову» (0:1), а затем на своем поле остановили лидирующее московское «Динамо» (3:1).

Сейчас тольяттинцы ведут борьбу за выживание, находясь в зоне стыковых матчей. «СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Акрон». Присоединяйтесь!

8:30

В воскресенье, 8 ноября, «Спартак» сыграет с «Акроном».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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