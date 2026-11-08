«Спартак» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 8 ноября, «Спартак» и «Акрон» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги. «Спартак» в последних турах набрал неплохой ход и закрепился в группе лидеров РПЛ. Так, этой осенью в семи турах красно-белые проиграли лишь два матча — дерби «Динамо» (1:2) и ЦСКА (0:2). Зато были яркие победы над «Ростовом» (3:0), «Рубином» (4:0) и «Локомотивом» (4:0).

«Акрон» стабильностью не отличается. Например, в октябре они на выезде проиграли «Ростову» (0:1), а затем на своем поле остановили лидирующее московское «Динамо» (3:1).

Сейчас тольяттинцы ведут борьбу за выживание, находясь в зоне стыковых матчей. «СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Акрон». Присоединяйтесь!