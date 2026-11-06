Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live
Локомотив — Рубин: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 14 тура РПЛ 6 ноября 2026

Live

Сегодня, 08:15

«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
8:45

«Локомотив» — «Рубин»: потери

У «Локомотива» под вопросом появление защитника Сесара Монтеса. У казанцев повреждения у полузащитника Александара Юкича и защитника Константина Нижегородова.

8:40

«Локомотив» — «Рубин»: личные встречи

В 2026 году команды провели два матча, оба выиграли казанцы. 15 марта «Рубин» дома победил в чемпионате со счетом 3:0, а 18 июля на своей базе в Баковке «Локомотив» проиграл — 1:3.

8:35

«Рубин»: форма в последних турах РПЛ

31 октября «Рубин» в матче 13-го тура выиграл у «Факела» (1:0) и прервал серию из шести матчей без побед. Она насчитывала три ничьи и три поражения. «Рубин» играл вничью с «Ахматом» (1:1), ЦСКА (1:1) и «Родиной» (1:1), а уступал московскому «Динамо» (0:1), «Спартаку» (0:4) и «Крыльям Советов» (0:2).

8:30

«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ

В шести минувших матчах чемпионата у «Локомотива» лишь одна победа — выездная над «Факелом» (5:0). Также у команды Михаила Галактионова были домашние ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (3:3), а также гостевые поражения от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (0:2). В прошлом туре «Локомотив» на своем поле крупно проиграл «Спартаку» (0:4).

8:25

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин»

Игру «Локомотива» и «Рубина» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

8:20

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Рубин»

Матч команд Михаила Галактионова и Олега Кузьмина состоится в пятницу, 6 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

8:15

В пятницу, 6 ноября, «Локомотив» и «Рубин» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.

С учетом матчей Кубка России безвыигрышная серия «Локомотива» достигла пяти матчей. Три последние встречи железнодорожники проиграли с общим счетом 1:9. Неудивительно, что в СМИ появилась информация об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера. Вероятно, что это случится как раз после матча с «Рубином».

У казанцев смена главного тренера уже произошла. После поражения от «Крыльев Советов» (0:2) Франк Артига покинул свой пост, его место со статусом «исполняющий обязанности» занял Олег Кузьмин. И смена тренера уже дала результат — в прошлом туре «Рубин» обыграл «Факел» (1:0) и прервал серию из шести матчей без побед.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Рубин». Присоединяйтесь!

8:15

6 ноября «Локомотив» и «Рубин» сыграют в матче 14-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости