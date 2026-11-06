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Сегодня, 08:15
«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 14-го тура чемпионата России.
«Локомотив» — «Рубин»: потери
У «Локомотива» под вопросом появление защитника Сесара Монтеса. У казанцев повреждения у полузащитника Александара Юкича и защитника Константина Нижегородова.
«Локомотив» — «Рубин»: личные встречи
В 2026 году команды провели два матча, оба выиграли казанцы. 15 марта «Рубин» дома победил в чемпионате со счетом 3:0, а 18 июля на своей базе в Баковке «Локомотив» проиграл — 1:3.
«Рубин»: форма в последних турах РПЛ
31 октября «Рубин» в матче 13-го тура выиграл у «Факела» (1:0) и прервал серию из шести матчей без побед. Она насчитывала три ничьи и три поражения. «Рубин» играл вничью с «Ахматом» (1:1), ЦСКА (1:1) и «Родиной» (1:1), а уступал московскому «Динамо» (0:1), «Спартаку» (0:4) и «Крыльям Советов» (0:2).
«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ
В шести минувших матчах чемпионата у «Локомотива» лишь одна победа — выездная над «Факелом» (5:0). Также у команды Михаила Галактионова были домашние ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (3:3), а также гостевые поражения от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (0:2). В прошлом туре «Локомотив» на своем поле крупно проиграл «Спартаку» (0:4).
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин»
Игру «Локомотива» и «Рубина» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Рубин»
Матч команд Михаила Галактионова и Олега Кузьмина состоится в пятницу, 6 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В пятницу, 6 ноября, «Локомотив» и «Рубин» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.
С учетом матчей Кубка России безвыигрышная серия «Локомотива» достигла пяти матчей. Три последние встречи железнодорожники проиграли с общим счетом 1:9. Неудивительно, что в СМИ появилась информация об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера. Вероятно, что это случится как раз после матча с «Рубином».
У казанцев смена главного тренера уже произошла. После поражения от «Крыльев Советов» (0:2) Франк Артига покинул свой пост, его место со статусом «исполняющий обязанности» занял Олег Кузьмин. И смена тренера уже дала результат — в прошлом туре «Рубин» обыграл «Факел» (1:0) и прервал серию из шести матчей без побед.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Рубин». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1