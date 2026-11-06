«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В пятницу, 6 ноября, «Локомотив» и «Рубин» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.

С учетом матчей Кубка России безвыигрышная серия «Локомотива» достигла пяти матчей. Три последние встречи железнодорожники проиграли с общим счетом 1:9. Неудивительно, что в СМИ появилась информация об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера. Вероятно, что это случится как раз после матча с «Рубином».

У казанцев смена главного тренера уже произошла. После поражения от «Крыльев Советов» (0:2) Франк Артига покинул свой пост, его место со статусом «исполняющий обязанности» занял Олег Кузьмин. И смена тренера уже дала результат — в прошлом туре «Рубин» обыграл «Факел» (1:0) и прервал серию из шести матчей без побед.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Рубин». Присоединяйтесь!