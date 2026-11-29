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Сегодня, 11:30
«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 16-го тура чемпионата России.
В воскресенье, 29 ноября «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.
«Локомотив» — «Динамо» Мх: потери
У «Локомотива» потерь в составе нет. У махачкалинцев травмированы полузащитники Никита Воронин и Хуссем Мрезиг. Из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Темиркан Сундуков.
«Локомотив» — «Динамо» Мх: личные встречи
В истории российского футбола команды провели шесть матчей — пять в чемпионате и один в Кубке России. Небольшой перевес у железнодорожников — две победы при трех ничьих и одном поражении. Но проигрыш случился в этом сезоне — 1 августа 2026-го в выездной игре РПЛ (1:2).
«Динамо» Мх: форма в последних турах РПЛ
В восьми последних турах у команды Вадима Евсеева лишь одна победа при пяти поражениях и двух ничьих. Правда, выиграть удалось недавно — в 14-м туре на выезде у «Балтики» (1:0). После этого махачкалинцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ
У «Локомотива» в конце октября — начале ноября были три поражения подряд: от «Ростова» (0:2), «Спартака» (0:4) и «Рубина» (0:1). После этого с поста главного тренера уволили Михаила Галактионова. Уже под руководством Сергея Овчинникова «Локомотив» в 15-м туре в гостях переиграл «Родину» (1:0).
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» Мх
Игру «Локомотива» и махачкалинского «Динамо» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Динамо» Мх
Матч команд Сергея Овчинникова и Вадима Евсеева состоится в воскресенье, 29 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
В воскресенье, 29 ноября, «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 16-м туре премьер-лиги.
На прошлой неделе «Локомотив» в первом матче под руководством Сергея Овчинникова победил «Родину» (1:0) и покинул зону прямого вылета из РПЛ. Но хороший старт Боссу развить не удалось — 25 ноября железнодорожники дома проиграли «Ростову» в Кубке России (0:2).
Махачкалинцы в последних матчах успешнее. В 14-м туре команда Вадима Евсеева на выезде победила «Балтику» (1:0), а в 15-м — дома сыграла вничью со «Спартаком» (1:1). Из Кубка России «Динамо», как и «Локомотив», вылетело, но сумело на прощание громко хлопнуть дверью, дома разгромив «Балтику» (3:0).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Динамо» Мх. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4