В воскресенье, 29 ноября, «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 16-м туре премьер-лиги.

На прошлой неделе «Локомотив» в первом матче под руководством Сергея Овчинникова победил «Родину» (1:0) и покинул зону прямого вылета из РПЛ. Но хороший старт Боссу развить не удалось — 25 ноября железнодорожники дома проиграли «Ростову» в Кубке России (0:2).

Махачкалинцы в последних матчах успешнее. В 14-м туре команда Вадима Евсеева на выезде победила «Балтику» (1:0), а в 15-м — дома сыграла вничью со «Спартаком» (1:1). Из Кубка России «Динамо», как и «Локомотив», вылетело, но сумело на прощание громко хлопнуть дверью, дома разгромив «Балтику» (3:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Динамо» Мх. Присоединяйтесь!