Зурико Давиташвили: «Результат с каждым матчем будет улучшаться и будем забивать больше»
Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили рассказал, как проходит подготовка к матчу 14-го тура чемпионата России против «Урала».
— Проходит в плановом режиме, настроены по-боевому. В матче с «Уралом» будем стараться победить, — приводит слова полузащитника официальный сайт казанцев.
— Уже наверно разбирали соперника. Что из себя представляет «Урал»?
— Разбирали и еще разбираем, процесс продолжается. Команда очень хорошая.
— Вы открыли счет забитым голам за «Рубин». Сколько ждать болельщикам голов по итогам сезона?
— Конкретную цифру я не буду озвучивать. Самое главное, чтобы «Рубин» побеждал и был на достойном месте, я же в каждом матче буду стараться приносить пользу.
— Но ведь перед матчем с «Тамбовом» вы загадали забить, и это сработало.
— Я, конечно, загадал число, но с вашего позволения не буду его озвучивать.
— Почему «Рубин» забивает не так много, как хотелось бы?
— Конечно, стараемся забивать. Но у нас идет процесс становления команды. Наверно результат с каждым матчем будет улучшаться и будем забивать больше.
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https://rubin-kazan.ru/posts/zuriko-davitashvili-nastroeny-po-boevomu