«Зоркий» выразил соболезнования в связи со смертью 29-летнего Козлова

Пресс-служба «Факела» выразила соболезнования близким полузащитника команды Александра Козлова.

15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.

«Сегодня ушел из жизни 29-летний футболист Александр Козлов. Он выступал за наш клуб в сезоне-2016/17. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким игрока. Мы будем помнить тебя, Саша...» — говорится в сообщении.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.