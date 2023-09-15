Зобнин рассказал, что «Спартак» стал для него настоящей семьей

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что «Спартак» стал для него настоящей семьей.

«Чем для меня стал «Спартак» за эти годы? Настоящей семьей. Приятно ли было встретить Дмитрия Комбарова на тренировке? Конечно! Тем более что мы давно не виделись, со времен его игры в «Крыльях». Успели перекинуться парой слов. С кем поддерживаю общение из чемпионской команды? Мы вчетвером с Джикией, Селиховым и Промесом до сих пор в клубе! Ну и не стоит забывать о Реброве! И о Ещенко, кстати, с которым мы недавно виделись в Краснодаре. Всем бы у него поучиться: Андрей по идее должен стареть, а он все молодеет и молодеет. А если говорить о тех, кто ушел, то иногда общаемся с Кутеповым. Мы же живем в одном поселке. Илья недавно перешел в клуб ФНЛ, но мы пока это не обсуждали. В тот же поселок периодически приезжает Боккетти, летом встречались с его семьей», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.