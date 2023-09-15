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Сегодня, 14:34

Зобнин рассказал, что «Спартак» стал для него настоящей семьей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что «Спартак» стал для него настоящей семьей.

«Чем для меня стал «Спартак» за эти годы? Настоящей семьей. Приятно ли было встретить Дмитрия Комбарова на тренировке? Конечно! Тем более что мы давно не виделись, со времен его игры в «Крыльях». Успели перекинуться парой слов. С кем поддерживаю общение из чемпионской команды? Мы вчетвером с Джикией, Селиховым и Промесом до сих пор в клубе! Ну и не стоит забывать о Реброве! И о Ещенко, кстати, с которым мы недавно виделись в Краснодаре. Всем бы у него поучиться: Андрей по идее должен стареть, а он все молодеет и молодеет. А если говорить о тех, кто ушел, то иногда общаемся с Кутеповым. Мы же живем в одном поселке. Илья недавно перешел в клуб ФНЛ, но мы пока это не обсуждали. В тот же поселок периодически приезжает Боккетти, летом встречались с его семьей», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

Источник: https://spartak.com/media/news/32df8e99-1996-40fc-9c94-fc589f297061
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Зобнин высказался о новичках «Спартака»

Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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