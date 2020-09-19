«Знаешь ли ты?» Фанаты «Спартака» зажгли в центре ночной Казани
19 сентября 2020, 23:36
В матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином».
В столицу Татарстана прибыл большой десант болельщиков красно-белых. Вечером они собрались группой в центре Казани и исполнили популярную в среде фанатов московского клуба песню исполнительницы МакSим.
Опрос
проголосовало: 1888Все опросы
Как завершится матч «Рубин» — «Спартак»?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи