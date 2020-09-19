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«Знаешь ли ты?» Фанаты «Спартака» зажгли в центре ночной Казани

19 сентября 2020, 23:36
Фанаты «Спартака».
Фанаты «Спартака».
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В матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином».

В столицу Татарстана прибыл большой десант болельщиков красно-белых. Вечером они собрались группой в центре Казани и исполнили популярную в среде фанатов московского клуба песню исполнительницы МакSим.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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