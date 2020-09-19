«Знаешь ли ты?» Фанаты «Спартака» зажгли в центре ночной Казани

В матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином».

В столицу Татарстана прибыл большой десант болельщиков красно-белых. Вечером они собрались группой в центре Казани и исполнили популярную в среде фанатов московского клуба песню исполнительницы МакSим.