Зинченко рассказал о предложении «Зенита» перед трансфером в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил, что перед переходом в английский клуб у него было предложение от «Зенита». До этого футболист выступал за «Уфу».

— В «Уфе» предложения поступили не только от «МанСити». От кого еще?

— Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе, — цитирует футболиста «Динамо» Киев от Шурика со ссылкой на «НВ».

23-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сити» и забил один мяч.