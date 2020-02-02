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Зинченко рассказал о предложении «Зенита» перед трансфером в «Манчестер Сити»

14:45
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил, что перед переходом в английский клуб у него было предложение от «Зенита». До этого футболист выступал за «Уфу».

— В «Уфе» предложения поступили не только от «МанСити». От кого еще?

— Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе, — цитирует футболиста «Динамо» Киев от Шурика со ссылкой на «НВ».

23-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сити» и забил один мяч.

Дополнительная информация

https://dynamo.kiev.ua/news/339304-aleksandr-zinchenko-v-17-let-ponyal-chto-v-shahtere-na-nas-realno-ne-rasschityivayut

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